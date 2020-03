Elezioni Municipali Francia 2020/ Diretta risultati Parigi: voto col coronavirus

Potrebbero essere l’ultima grande tornata di Elezioni in Europa ai tempi del coronavirus: per le Municipali Amministrative Francia 2020 in corso di votazioni per tutta la giornata si attendono i risultati dai circa 35mila comuni al voto, di fatti tutte le più grandi città del Paese transalpino travolto anch’esso dall’epidemia di Covid-19 con numeri (in proporzione tra qualche giorno) molto simili a quelli dell’Italia. Da noi il referendum è stato annullato e si pensa di eliminare anche le prossime Regionali, ma il Governo Macron giusto giovedì scorso ha lanciato un appello drammatico per l’emergenza coronavirus però confermando il voto delle Amministrative. E dunque fino a sera urne aperta a Parigi, Bordeaux, Marsiglia, Nizza, Lione, Tolosa, Lille, Montpellier e a tutti gli altri 35mila Comuni al voto in questo 15 marzo 2020. Come da tradizione elettorale, le Elezioni si tengono sempre due anni dopo le Presidenziali e di fatto rappresentano un “test” decisivo in vista delle prossime Elezioni tra due anni per l’Eliseo: 21mila liste, 900mila candidati sindaci, con il rebus Covid che però incombe specie sull’affluenza al voto che si preannuncia essere molto bassa (come abbiamo visto nel nostro piccolo con le ultime Elezioni Suppletive, ndr). Sistema di voto resta il medesimo, primo turno oggi per le Municipali e secondo turno previsto il 22 marzo prossimo: a Parigi, Lione e a Marsiglia, il sistema elettorale però cambia secondo la legge di decentralizzazione del 1982, la famosa “PLM” e vede le città suddivise in distretti elettorali (ognuno ha uno o più arrondissement). Ebbene, ogni distretto elettorale votano una lista eleggendo così i consiglieri comunale con il nuovo consiglio comunale che poi vota tra quelli eletti il sindaco di quel distretto. Come atto finale sono poi quegli stessi consiglieri in numero proporzionale alla popolazione ad entrare nel circolo dei “grandi elettori” (a Parigi sono 163 giusto per fare un esempio) che poi voterà definitivamente il sindaco in una votazione a maggioranza anche qui in due turni.

ELEZIONI FRANCIA 2020 E IL CORONAVIRUS

Le Elezioni sono e saranno un banco di prova fondamentale per le mire di Macron, in netto calo dei sondaggi anche ben prima della crisi da coronavirus: ora però il test potrebbe essere “stravolto” dalla paura del contagio e dalle misure che nei prossimi giorni entreranno in vigore come annunciato dallo stesso Macron. Da domani infatti scuole e università chiuse per due settimane ma sono allo studio misure “drastiche” come prese in Italia sugli spostamenti e in ultima analisi anche sulla chiusura dei negozi: finora il Governo ha tenuto lontano questa ipotesi ma con il contagio da coronavirus che cresce in numero spaventosi giorno dopo giorno molto della vita sociale e politica francese potrebbe cambiare nelle prossime ore. Si teme dunque per le Elezioni Amministrative a Parigi e negli altri Comuni un’astensione altissima, ancor di più per il secondo turno che avverrà nel pieno del potenziale “caos” sanitario ed economico che abbiamo tristemente imparato a conoscere qui in Italia. Il Governo non annulla le Elezioni ma il rischio assenza semi-totale alle urne è assai alto (e già la partecipazione al voto per le Amministrative è in calo da oltre 35 anni). «Il primo turno si svolgerà», ha spiegato Macron nel suo discorso alla nazione giovedì scorso, mentre non ha fatto menzione per i ballottaggi della prossima settimana.

FRANCIA, ELEZIONI PARIGI: I CANDIDATI SINDACO

Provando ad addentrarci per un attimo nella sfida più significativa e “di cartello” di queste Elezioni Comunali 2020 non possiamo che partire da Parigi e dalla lotta alla poltrona più ambita di Francia dopo l’Eliseo. Per le Amministrative 2020 in campo la sfida è praticamente tutta al femminile: a sfidare la sindaca uscente dei Socialisti Anna Hidalgo ci sono Rachida Dati – ex ministra Giustizia con Sarkozy e candidata con Les Républicains – e Agnès Buzyn, ex ministra della Sanità lanciata da Emmanuel Macron dopo lo scandalo che a poche settimane dal voto ha travolto l’ex candidato Benjamin Griveaux (qui l’approfondimento dedicato). I candidati sono in tutto 8 ma la sfida finale dei risultati dovrebbe risolversi tra queste tre forti candidature: secondo gli ultimi sondaggi condotti da Elabe per BfmTV vedono la Dati in vantaggio con il 25% appena davanti al 24% della storica sindaca che ha gestito l’epoca degli attentati; per la macroniana le percentuali vanno tra il 17 e il 20%. Sopra il 10% Belliard (candidato dei Verdi che vuole eliminare le auto da Parigi) e il dissidente ex Macron Cédric Villani (che però non ha escluso accordi con REM in vista dei ballottaggi). Come giustamente riporta il Post nel suo focus sulle Elezioni Amministrative di Francia, nell’ipotetico secondo turno – coronavirus permettendo – le previsioni potrebbero vedere di nuovo Hidalgo favorita con i voti raccolti tra David Belliard e il moderato ambientalista Cédric Villani.



