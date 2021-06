Elezioni Napoli/ Sondaggio, M5s in vetta col 19,1%. Fiducia: Manfredi 54%, Maresca…

La campagna elettorale per le elezioni a Napoli sta per entrare nel vivo e spuntano i primi sondaggi politici. Repubblica ha reso noto i risultati delle rilevazioni di Euromedia Research – sondaggio commissionato dai Verdi – e non mancano le sorprese. Un dettaglio è chiaro: sarà una battaglia apertissima…

Euromedia Research ha fotografato la fiducia dei cittadini nei confronti dei candidati alle elezioni di Napoli. Gaetano Manfredi, ex ministro dell’Università sceso in campo per i giallorossi, si attesta al 54,9%. Il candidato di Centrodestra, il pm antimafia Catello Maresca, si attesta invece al 47,9%. Degno di nota il risultato ottenuto dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, quotato al 49,5%. Poi troviamo Antonio Bassolino al 36,9% e Alessandra Clemente al 34%.

ELEZIONI NAPOLI: IL SONDAGGIO DI EUROMEDIA RESEARCH

Il sondaggio di Euromedia Research in vista delle elezioni a Napoli ha poi fatto il punto sulle intenzioni di voto dei cittadini partenopei. Anche in questo caso arrivano delle buone notizie per l’asse giallorosso. Il primo partito è il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 19,1%. Subito dopo troviamo il Partito Democratico, quotato al 17,9%. Attenzione però alla forza del Centrodestra in coalizione: Fratelli d’Italia è al 14,2%, la Lega al 9,6% e Forza Italia al 7%. Le liste civiche per Bassolino sono al 6,8%, mentre i Verdi sono dati al 5,5%. Infine, in fondo alla classifica troviamo il partito di De Magistris al 2,3% e le liste civiche in sostegno di Clemente all’1,6%.

