Domani i cittadini di New York eleggeranno il sindaco. In pole sembra esserci la “novità” dem Mamdani. Ma il suo è un inganno populista

Zhoran Mamdani ha vinto le primarie democratiche e si sta accingendo (forse) a vincere le elezioni per la poltrona di sindaco di New York con un programma che può essere riassunto in 4 parole: rendere New York affordable (conveniente, ndr).

33 anni, musulmano, nato in Kenya ed arrivato negli Stati Uniti a 7 anni, per qualcuno potrebbe essere l’esempio del sogno americano: tutti, anche un bambino immigrato, nel giro di qualche anno può ambire al vertice. Lui però non solo sfugge a questa immagine, ma quasi teorizza l’opposto, preferendo apparire come un simbolo di una generazione affaticata, che non riesce a far quadrare i conti tra costi per l’alloggio altissimi, costi per il cibo improponibili e rette del college che lasciano debiti enormi ancor prima di prendere il primo vero stipendio.

È una generazione diversa rispetto a quella dei loro padri, che hanno acquistato la villetta con giardino nei grandi suburb e pagato due mutui (casa e college) mentre riuscivano a mettere via i soldi per l’auto, e ancora diversa da quella dei nonni, che a 33 anni erano già vent’anni che lavoravano, avevano famiglia, figli, e grandi calli sulle mani.

Di fronte alla sua generazione, Mamdani si è accorto che per portarli a votare non è sufficiente sostenere l’agenda LGBTQ+, urlare slogan contro il grande nemico alla Casa Bianca, manifestare a favore della questione palestinese (come la bandiera arcobaleno e quella palestinese possano stare assieme non è ancora riuscito a spiegarlo).

E quindi sotto con un programma fatto di spesa pubblica, sussidi e regolamentazioni: mezzi pubblici gratuiti per i cittadini, blocco dei prezzi degli affitti, regolamentazione dei prezzi dei generi alimentari, assieme a sostegno all’immigrazione, anche quando clandestina, all’impegno ad opporsi agli interventi della polizia federale e ad una generica e imprecisata promessa di alzare le tasse sui ricchi.

Se la vecchia generazione newyorkese, quella degli ultracinquantenni, degli ebrei newyorkesi, dei professionisti e dei banchieri difficilmente si fida di queste promesse, e infatti sostiene Andrew Cuomo, che dopo aver perso le primarie si è candidato da indipendente, la nuova generazione del Partito democratico sostiene Mamdani: è una generazione che ha smesso di saper risparmiare, che si lamenta del costo della metropolitana quando rientra da un aperitivo dove il cocktail più economico costa 18 dollari (più la mancia, si intende).

È una generazione che fa colazione con un matcha tea, al costo di 7 dollari (più la mancia) e un avocado toast, 15 dollari. È una generazione che al college si è specializzata in “gender studies” o che ha passato l’università a lavorare come attivista e poi si lamenta di non trovare un lavoro che permetta di pagare i debiti accumulati.

È una generazione che è abituata a far debiti, che vive giocando con due o tre carte di credito sempre al limite, che si è abituata ad acquistare a rate qualsiasi cosa, anche le più futili, e che quindi difficilmente comprende come i debiti generati dalle politiche proposte da Mamdani prima o poi debbano essere saldati: è facile posticipare un pagamento, ma prima o poi i nodi verranno al pettine e le centinaia di milioni di dollari che costerebbero le politiche populiste del giovane candidato dem prima o poi dovranno essere pagati.

Una generazione divisa tra serate yoga e party di Halloween, tra un flash su Instagram e un post su X (rigorosamente con un nickname, magari con una laconica presa in giro verso qualche inquilino della Casa Bianca), che ha dimenticato, o forse che non ha riconosciuto, la forza e la bellezza del sacrificio, che non distingue necessario e superfluo e che per cui ogni desiderio è diventato un diritto.

Far quadrare un bilancio non sembra un gesto eroico e difficilmente può essere sbandierato in campagna elettorale, ma è quello che permette ad una città di andare avanti. A New York le cose più belle sono gratis: un tramonto da Brooklyn Heigts, una passeggiata a Central Park, una serata a Times Square, la cattedrale di Saint Patrick, ma anche alcuni musei o eventi, ma non sarà mai una città affordable e forse questo è parte del suo fascino; quando ci vai ti senti come un contadino dell’Agro Pontino che entra nella Roma imperiale: immensa, inarrivabile.

In occasione della maratona, che attira tutti gli anni centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo, sulla Statua della liberà era proiettato questo messaggio: “New York city non ti trascina avanti. Ti spinge”. Questo è il fascino e la caratteristica di questa città, ti spinge a realizzare qualcosa di più, a fare un passo avanti, a impegnarti per un futuro migliore. E ciò che la generazione-Mamdani non comprende.

