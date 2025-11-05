I dem vincono a New York con Mamdani, ma anche in New Jersey e Virginia. Ma sotto i riflettori c'è lo "squattrinato" socialista. E alcune domande

MINNEAPOLIS – Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il giovane candidato democratico ha fatto storia.

Ma chi è Zohran Mamdani? Da dove è saltato fuori? Sì, certo, sappiamo che è un giovane di 34 anni (appena compiuti), sposato da pochi mesi, residente ad Astoria, nel Borough di Queens, New York City. Sappiamo anche che è nato in Uganda, figlio di un professore della Columbia University e di una regista “Oscar-nominated”. Sappiamo che è cresciuto per una decina d’anni in Sudafrica ed è arrivato in America nel 1999.

Mestiere? Politico. In verità ha fatto un po’ il “consulente abitativo”, e un po’ il musicista di hip-hop, ma dal 2021 Mamdani è membro della New York State Assembly, l’Assemblea dello Stato di New York che è la camera bassa della legislatura (il Senato dello Stato di New York è la camera alta). Mamdani, eletto tra i democratici, è uno dei 150 rappresentanti che vengono nominati ogni due anni.

Ma Mamdani non è solo “democratico”, è anche membro dei Democratic Socialists of America. Ricco pare proprio non sia. Il salario di rappresentante dello Stato gli permette di vivere a NYC, nella sua Queens, in affitto e senza possedere un’auto. Ma candidarsi a sindaco di New York con un patrimonio netto di 200mila dollari non si era mai visto fino ad ora. Non solo i sindaci repubblicani (che sono “ricchi” per definizione), ma anche quelli democratici (da di Blasio ad Adams) hanno sempre avuto alle spalle patrimoni ragguardevoli.

Eppure, tanto per cominciare, nelle primarie democratiche di fine giugno questo squattrinato di Mamdani, giovane, socialista, appassionato di rap music e pure musulmano, ha abbattuto Andrew Cuomo, già governatore, figlio di un governatore, di famiglia da sempre democratica, ricco e potente.

Così si è arrivati al voto di oggi, con Mamdani come candidato ufficiale del Democratic Party, Curtis Sliwa (ancora una volta…) come l’impresentabile candidato repubblicano ed Andrew Cuomo, esponente della politica “tradizionale” (e corrotta, si suol dire) che cacciato dalla porta ha cercato di rientrare dalla finestra come “indipendente”, avendo quantomeno i soldi per portare avanti una campagna elettorale.

New York è un mondo a sé, e lo è anche la campagna elettorale per l’elezione del suo sindaco, tanto che lo stesso Trump ha ritenuto opportuno appoggiare Cuomo piuttosto che il candidato repubblicano, ed altrettanto ha fatto Adams, il sindaco uscente (democratico) che ha invitato tutti a stare alla larga da Mamdani. Qualsiasi cosa, qualsiasi accordo pur di tenere Mamdani lontano. Ma non sono riusciti a convincere Sliwa a dirottare i suoi elettori su Cuomo. E così la vittoria (le proiezioni sono piuttosto chiare) va al giovane socialista.

Il voto di New York ci dice di New York, non del Paese. Ma oggi si è votato anche in New Jersey ed in Virginia per la nomina del governatore, ed in California per una specie di referendum sulla ridefinizione dei distretti elettorali. Ecco, queste sono invece indicazioni per capire da che parte stia girando la vicenda politica, per capire come quantomeno un campione di America guarda a Trump dopo un anno vissuto da imperatore. Prime proiezioni che sanno di verdetto definitivo: nette vittorie dei candidati democratici. Vedremo cosa avrà da dire Trump.

Tornando a New York, raramente (e certo non in tempi recenti), si è visto un livello di interesse per la politica così marcato da parte dei giovani. Tutti “crazy for Mamdani”. Perché? Per dare una spallata ad un modo vecchio e stantio di far politica ed ai suoi attori? Per le istanze liberal che il giovane Zohran abbraccia in pieno? Per quello che propone o semplicemente per ribaltare qualcosa, far festa e vedere l’effetto che fa, un po’ come succedeva ai tempi del liceo quando si scioperava e non si sapeva neanche perché?

Ma cosa promette Mamdani? Tante cose, molto probabilmente troppe. In ordine sparso, ma giusto per avere una idea dei principali punti “rivoluzionari”: congelare gli affitti, costruire abitazioni che abbiano prezzi accessibili, creare supermercati gestiti dall’amministrazione comunale, autobus gratuiti per tutti, “cesto dono” per neonati (dai pannollini a libri informativi fino al trattamento gratuito della depressione post partum), protezione totale per LGBTQIA, minimo salariale di 30 dollari/ora entro il 2030, e naturalmente più pressione fiscale su Corporations e ricchi in genere, altrimenti non si capirebbe da dove tirar fuori i soldi necessari a mantenere tutte queste promesse.

E comunque – data l’entità di quanto promesso da Mamdani – da dove possano venire fuori tutti i soldi necessari non lo si capisce lo stesso. Fatto sta che New York City si ritrova per la prima volta con un sindaco mezzo comunista e tutto musulmano.

Il Paese fino ad ora non ci ha fatto quasi caso. Ma adesso? Cosa ne verrà fuori, una “città ideale” o un “disastro metropolitano”?

God Bless America

