Elezioni politiche 2022, eletti e “trombati”/ Ok Rita Dalla Chiesa, disastro Di Maio

Eletti elezioni politiche 2022: Di Maio e Sgarbi “saltano”

Siamo in attesa dei dati definitivi delle elezioni 2022, ma è già possibile trarre alcune conclusioni. Sono infatti già ufficiali molti dei verdetti legati agli uninominali. Molte le conferme, ma anche tantissime sorprese: gli “scontri diretti” non hanno deluso in termini di novità. Uno dei dati più clamorosi è legato a Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri è stato battuto dal pentastellato Sergio Costa al collegio uninominale Campania 1-02 alla Camera (Napoli-Fuorigrotta). Il titolare della Farnesina resterà fuori dal Parlamento.

Altra esclusione eccellente è quella di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte è stato sconfitto nel “fortino rosso” di Bologna da Pierferdinando Casini, candidato in quota centrosinistra. Nessun ritorno in Parlamento anche per Gianluigi Paragone: il suo movimento Italexit è molto distante dal 3 per cento, nessuna remuntada. Fuori anche Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale uscente e candidata tra le fila del Terzo polo.

Elezioni politiche 2022, eletti e “trombati”

Andiamo adesso ad analizzare i principali confronti agli uninominali delle elezioni 2022. Partiamo dal Molise, dove il presidente della Lazio Claudio Lotito (cdx) ha avuto la meglio su Ottavio Balducci e Rossella Gianfagna. Crollo del dem Emanuele Fiano nella sfida diretta contro Isabella Rauti di Fratelli d’Italia. Clamoroso risultato a sorpresa nel collegio di Roma Centro: tra Emma Bonino e Carlo Calenda, l’ha spuntata la candidata di centrodestra Lavinia Mennuni. Rimanendo alla coalizione vincitrice, segnaliamo l’elezione di Rita Dalla Chiesa (candidata con Forza Italia) e la vittoria di Edoardo Ziello nel collegio di Pisa alla Camera: ko il dem Stefano Ceccanti. In casa Pd fa male la sconfitta di Monica Cirinnà: la colonna di sinistra è stata surclassata da Ester Mieli nel collegio di Roma-Fiumicino per il Senato. E ancora: Carlo Cottarelli è stato sconfitto da Daniela Santanchè nel collegio uninominale di Cremona per il Senato, ma l’economista potrebbe essere ripescato nel proporzionale. Infine, da segnalare il successo di Gianfranco Rotondi in Molise e il fragoroso crollo di Mariastella Gelmini: candidata con il Terzo polo, l’ex forzista è arrivata terza con l’8,12% dei voti nel collegio uninominale di Treviglio.

