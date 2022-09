Elezioni Politiche 2022, i candidati di tutti i partiti/ Elenco nomi Camera e Senato

600 SEGGI IN PALIO TRA CAMERA E SANATO: CHI SONO I CANDIDATI?

Il grande giorno è arrivato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di oggi, domenica 25 settembre, si vota per le politiche. Sono 6.345 i candidati alle elezioni 2022 tra Camera dei Deputati e Senato per la Repubblica. Entrando nel dettaglio: per la Camera 1.310 i candidati per i collegi uninominali e 2.788 quelli per i collegi plurinominali, per il Senato 693 candidati per i collegi uninominali e 1.418 quelli per i collegi plurinominali. Infine, per il voto all’estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.

Prima di andare a conoscere i candidati alle elezioni 2022, ricordiamo la ripartizione dei 600 seggi in palio tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Per la Camera dei Deputati, il numero di seggi da assegnare è 400: 146 assegnati nei collegi uninonimali, 245 seggi nei collegi plurinominali e 1 seggio uninominale in Valle d’Aosta. Per il Senato, il numero di seggi da assegnare è 200: 67 assegnati nei collegi uninonimali, 122 seggi nei collegi plurinominali e 1 seggio uninominale in Valle d’Aosta.

TUTTI I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

L’elenco dei candidati alle elezioni 2022 comprende tutti i leader dei principali partiti, big di ogni gamma tra ex ministri ed ex rappresentati delle istituzioni, ma non mancano anche i “vip”. Per quanto riguarda i “politici politici”, troviamo in campo i frontman: da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando da Giorgia Meloni ad Enrico Letta, fino a Carlo Calenda, Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Molti dei ministri del governo Draghi sono nuovamente in campo: tra gli altri segnaliamo Dario Franceschini, Andrea Orlando, Erika Stefani, Mara Carfagna, Stefano Patuanelli, Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti.

Molti big sono alla “prima” con una casacca diversa da quella storica: è il caso di Mariastella Gelmini (prima in Forza Italia e ora in Azione), di Vincenzo Spadafora (prima nel M5s e ora in Impegno Civico) oppure di Gianluigi Paragone (prima nel M5s e ora a capo di Italexit). Ma, come anticipato, non mancano i vip del mondo sanitario, televisivo e così via: pensiamo ad Andrea Crisanti (candidato con il Pd), Carlo Cottarelli (candidato con il Pd), Rita Dalla Chiesa (candidata con Forza Italia), Valentina Vezzali (candidata con Forza Italia), Emerson Fittipaldi (candidato con Fratelli d’Italia). E ancora: Gina Lollobrigida (candidata con Italia Sovrana e Popolare), Stefano Puzzer (candidato con Italexit), Gigi Mastrangelo (candidato con la Lega).

