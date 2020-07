Elezioni Polonia 2020, ballottaggio e risultati/ Duda vs Trzaskowski, voto in bilico

Alle ore 7 si sono aperte le urne in Polonia per il ballottaggio delle Elezioni Presidenziali 2020 dopo che due settimane fa il primo turno aveva decretato la sfida a due tra il Presidente uscente Andrzej Duda, del partito di Governo “Diritto e Giustizia”, e lo sfidante europeista sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski (esponente di “Piattaforma Civica”). Nel primo turno fu 44% per Duda, 30% per l’esponente del partito che ha governato la Polonia dal 2007 fino al 2014: sulla carta non dovrebbe esserci spazio a novità in questo ballottaggio, eppure il voto è dato più in bilico di quanto poteva sembrare al primo turno. I risultati di oggi, attesi forse già nella notte, vedranno la possibile sfida all’ultimo voto dopo i sondaggi effettuati da “Politico.eu” in questi giorni di campagna elettorale che danno i due sfidanti praticamente al 50% nelle previsioni della vigilia: dai temi del lavoro alla crisi Covid passando per il tema nuovi diritti LGBT e simili, lo scontro tra Duda e Trzaskowski è stato totale e con un’idea di Polonia agli antipodi. Secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto Kantar, il sindaco di Varsavia avrebbe recuperato terreno negli ultimi giorni e sarebbe adesso addirittura in lieve vantaggio, con Duda al 45,9% dei voti e Trzaskowski il 46,4%.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI POLONIA, L’APPELLO DI LECH WALESA

I seggi chiuderanno alle 21 e i risultati dovranno arrivare nelle ore successive anche se questa volta gli exit poll potrebbero non essere molto indicativi visto che per l’emergenza Covid in questo ballottaggio alle Elezioni Presidenziali in Polonia 2020 è ancora possibile come nel primo turno il voto per corrispondenza. «Adesso, come quando quarant’anni fa fondammo Solidarnosc, dobbiamo unirci e ispirarci come allora a valori comuni. Cos salveremo Polonia ed Europa da nazionalismo, dall’odio contro le minoranze e dai minacciosi demoni del passato», è l’importante appello al voto pro-Trzaskowski lanciato da Lech Walesa, primo Presidente post-Urss Premio Nobel per la Pace e fondatore del sindacato cattolico Solidarnosc. Intervistato da Repubblica, Walesa spiega perché Duda non deve rivincere le Elezioni: «se Trzaskowski vincerà, la Polonia avrà una chance, altrimenti continueremo a comportarci come un Paese folle, con ogni sgradevole conseguenza in Europa. Noi oppositori avremmo dovuto accordarci ben prima su un candidato unico della società civile. Inizialmente ogni partito presenta il suo candidato. Ma poi chi ha le migliori chance di vincere va appoggiato da tutti. Non ci servono slogan, non abbiamo vissuto abbastanza a lungo in democrazia. La società non conosce i politici, non si fida di loro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA