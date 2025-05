DIRETTA RISULTATI ELEZIONI IN POLONIA: DOPO LA ROMANIA NUOVO “DERBY” UE-EUROSCETTICI

Dopo i risultati del primo turno in Romania, le nuove Elezioni Presidenziali Polonia 2025 aperte oggi 18 maggio rappresentano un secondo grande appuntamento atteso (e “attenzionato”) dall’Europa sempre più attraversata da divisioni e spaccature politiche: il rinnovo della poltrona di Presidente della Repubblica polacca, dopo la scadenza naturale del doppio mandato dell’uscente Andrzej Duda (Partito Diritto e Giustizia-PiS), vede un doppio “derby” che rende i risultati in arrivo questa notte particolarmente attesi.

Da un lato la sfida ormai endemica tra la destra (di Karol Nawrocki) e l’area centrodestra-centrosinistra (con il candidato Rafal Trzaskowski) che alle ultime urne nel 2023 aveva portato, seppur di poco, la vittoria di Donald Tusk (nonostante il PiS, della famiglia dei Conservatori UE, fosse stato il primo partito): dall’altro, una battaglia politica tra euroscettici e europeisti, sulla falsa riga di quanto visto negli ultimi mesi nelle Elezioni in Moldavia, Georgia e da ultimo in Romania. La Polonia rappresenta però un avamposto importantissimo per la NATO nel sostegno all’Ucraina nella guerra alla Russia, con la tradizione polacca che da destra a sinistra tiene comunque un forte sentimento anti-russo che fa di Varsavia uno dei primissimi alleati di Kiev.

Le difficoltà del Governo Tusk – la Piattaforma Civica che tiene assieme Azione Solidarnosc, Unione della Libera e Partito Conservatore Popolare – e al contempo la crisi del PiS tra scandali e accuse di legislazioni contro lo stato di diritto – vedono nelle Elezioni Presidenziali 2025 un’occasione per entrambe le coalizioni di riscatto.

Il tutto con la crescente esplosione della destra radicale di Confederazione (Konfederacja) con il candidato Presidente Mentzen, membro dei Patrioti per l’Europa, che punta dritto a bocciare le politiche europeiste. L’attesa per i risultati in diretta questa sera dopo l’uscita dei primi exit poll (verso le ore 20, ndr) è dunque tutta per capire chi sarà il successore di Duda, ma soprattutto per capire se vi sarà un “contrappeso” al Governo europeista di Tusk nei grandi temi attuali, dal riarmo UE alla guerra fino al complicato dossier dei dazi USA.

GLI ULTIMI SONDAGGI SULLE PRESIDENZIALI POLONIA 2025: PIS PRIMO PARTITO MA NAWROCKI È DATO SOTTO A TRZASKOWSKI

Il sistema elettorale per capire come si vota alle Elezioni Presidenziali Polonia 2025 è realmente semplice: a differenza delle più complesse Legislative, il voto di oggi 18 maggio 2025 si fonda sulla legge con sistema maggioritario a doppio turno. Ergo, per essere eletto nuovo Presidente della Repubblica polacca serve il 50% + più uno delle preferenze già al primo turno: se così non sarà, servirà il ballottaggio tra i primi due candidati più votati tra due settimane, ovvero domenica 1 giugno 2025.

Osservando i principali candidati in campo per le Elezioni Presidenziali Polonia 2025, con relativi sondaggi pubblicati fino a pochi giorni prima del voto, si assiste ad un particolare scenario “schizofrenico”: a livello di partiti, il vantaggio della destra di Morawiecki (nuovo leader di ECR dopo Giorgia Meloni, ndr) con il PiS è ancora ampio, eppure tra i candidati Presidente il suo rappresentante partiva in svantaggio in campagna elettorale: Nawrocki, leader istrionico e assai polarizzante rispetto ai canoni del partito di Diritto e Giustizia, è rimasto quasi sempre sotto i sondaggi del rivale sindaco di Varsavia, scelto da Tusk per battere la destra anche alle Presidenziali.

Per i sondaggi di Pollster del 7-8 maggio 2025 il PiS sale al 32% davanti alla coalizione di Governo con il 30% e Confederazione attardata al 15%: per United Surveys invece i candidati delle Elezioni Presidenziali ribaltano il consenso, con Trzaskowski al 35% davanti a Nawrocki al 24%, mentre Mentzen al 14% rischia di rimanere fuori dalla contesa del ballottaggio.

Quello che infatti sembra emergere dai sondaggi pre-Elezioni è che difficilmente i risultati saranno definitivi in questo primo turno e che quindi servirà capire se eventualmente tra due settimane vi sarà un’alleanza delle destre contro le piattaforme europeiste. In caso di ballottaggi, il sondaggio di Pollster dà per il momento il sindaco di Varsavia in vantaggio al 55% sia contro Nawrocki, e sia con il meno probabile giovane leader della destra radicale Mentzen.