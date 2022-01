Elezioni Presidente della Repubblica/ Diretta risultati Quirinale: oggi si chiude?

OGGI SI AVRÀ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?

E al quinto giorno, forse, il Quirinale avrà il suo nuovo inquilino: si apre oggi alla Camera il quinto scrutinio per le Elezioni del Presidente della Repubblica, probabilmente quello decisivo per avere il successore di Sergio Mattarella. Il condizionale è d’obbligo visto quanto abbiamo visto anche solo nelle ultime 24 ore, tra mancati “conclavi” e nomi “bruciati” nel giro davvero di poche agenzie: appuntamento come sempre alle ore 11 con la diretta in video streaming dal canale YouTube della Camera per non perdere neanche un minuto della giornata di votazioni per i 1009 grandi elettori del Quirinale 2022.

ELEZIONI QUIRINALE/ Oggi si vota per davvero: il nome è giusto?

La giornata di ieri ha visto la plastica rappresentazione della difficoltà dei vertici di partito di avere sotto controllo appieno i gruppi parlamentari: il Centrodestra ha dovuto impiegare lo strumento dell’astensione per assicurarsi di non fare la stessa fine di mercoledì quando 114 voti andarono a Crosetto contro l’indicazione della scheda bianca data da Lega e FI. Il “Fronte Progressista” invece, pur dando linea sulla “bianca”, si è ritrovato con 166 voti a Sergio Mattarella come una sorta di “ribellione” alle altre trame tentate nelle ore precedenti e successive con i rivali del Centrodestra: oggi si tenterà un primo passaggio su un nome condiviso il più possibile ma potrebbe comunque non bastare se si confermassero i malumori-resistenze tra i vari grandi elettori (ricordiamo ne servono 505 per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica). La conferenza dei capigruppo congiunta è convocata per oggi alle 10:15 a Montecitorio: nella riunione si valuterà se tenere due votazioni al giorno per eleggere il presidente della Repubblica, forse già dalla giornata di oggi.

SPILLO/ Da Belloni a Massolo, quegli strani "tecnici" tra Draghi e Mattarella

🔴 Elezione del Presidente della Repubblica, 4a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In “Altri” sono compresi tutti coloro che non sono nella top 3 per numero di voti ottenuti.#Quirinale #MaratonaYouTrend pic.twitter.com/agIIM38yUk — YouTrend (@you_trend) January 27, 2022

ELEZIONI QUIRINALE: L’ABC(D) DELLA POLITICA

Ma chi sono ancora i nomi davvero in campo – oltre a quelli per forza di cosa tenuti “segreti” anche alla stampa (in modo da essere “calati” qualora ve ne fosse bisogno se saltasse il banco anche alla quinta votazione) – che possano legittimamente ambire alle stanze del Quirinale? Potremmo essere davanti ad una sorta di inedito ‘Abcd’ della politica italiana: Amato, Belloni, Cassese e ovviamente Mario Draghi. Su queste personalità stanno portando le attenzioni i partiti e nelle prossime ore in Aula potrebbero esserci novità importanti nello sviluppo degli accordi, ancora molto complicati, tra i leader e i grandi elettori. Se il presidente emerito della Consulta Sabino Cassese non disdegna l’ipotesi di essere accostato al Quirinale, da Elisabetta Belloni il riserbo è massimo (del resto è pur sempre la direttrice dei servizi segreti); Giuliano Amato resta una importante “riserva” del Paese e Mario Draghi è sempre Draghi, il vero punto “attrattivo” di questa maggioranza ma in generale dell’intera politica. Salvini nel pomeriggio di ieri era stato chiaro uscendo dalla Camera: «domani (oggi, ndr) la Lega scriverà un nome sulla scheda. Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero raccolgano il “sì” di tutti. Ho fatto un pomeriggio di incontri su persone da andare a proporre […] Farò un nome fuori dalla politica, senza tessera di partito, con credibilità internazionale e apprezzamento nazionale. Un servitore dello Stato». Restano ovviamente in campo anche i nomi di Pier Ferdinando Casini (quotazioni in ribasso però) e Franco Frattini, l’ex Ministro degli Esteri ieri sera rispuntato come nome dalle fonti del Centrodestra ma subito “bocciato” da Pd e Italia Viva che già avevano espresso perplessità tre giorni fa quando l’accordo Lega-M5s sembrava puntare sull’attuale Presidente del Consiglio di Stato (considerato con troppi “legami” con la Russia per rappresentare un nome spendibile nello scenario di forte alleanza atlantica in vista di un possibile scontro mondiale in Ucraina).

QUINTA VOTAZIONE/ L'elettore centrista: paura e diffidenza aiutano (ancora) Casini

