Elezioni Presidenziali Polonia 2020/ Risultati e sondaggi: sfida Duda-Trzaskowski

Il voto in Polonia contiene molte più indicazioni “internazionali” di quanto si possa credere osservando superficialmente le Elezioni Presidenziali 2020 in corso per tutta la giornata di oggi: nella sfida tra il presidente conservatore uscente Andrzej Duda e il sindaco di Varsavia nonché candidato dell’opposizione progressista ed europeista Rafał Trzaskowski, si assiste contemporaneamente ad un voto “nazionale” dopo anni di critiche sul nazionalismo polacco in aumento; ad un voto cruciale per la lotta tra sovranisti e europeisti nel pieno dell’emergenza Covid-19; un voto “mondiale” per la forte leadership pro-Trump di Duda che può anticipare in alcuni aspetti quanto potrà avvenire nelle prossime Elezioni Presidenziali Usa dopo la crisi economica e la maxi-protesta del BLM sul fronte razzismo. Seggi aperti in tutta la Polonia per rinnovare Presidente e parlamento, si continuerà a votare fino alle ore 21 e i primi risultati si potranno avere già nella notte.

ELEZIONI POLONIA 2020: CHI VINCERÀ?

Tra il liberale europeista progressista e il conservatore trumpista e sovranista, la battaglia sembrava non esserci prima dell’arrivo del coronavirus anche in Polonia: Duda veleggiava sopra il 50%, ma complice la crisi economica e alcune scelte non accettate pienamente dalla popolazione per le ricette anti-Covid hanno rimesso in discussione l’esito delle Elezioni Presidenziali 2020. Secondo un ultimo sondaggio dell’Ipsos Duda sarebbe favorito sia al primo turno, (con un 40% delle preferenze rispetto al 27% del principale avversario), sia al secondo: appena pochi giorni fa però, prima della visita lampo del Presidente candidato del partito PiS (Legge e Giustizia) alla Casa Bianca (dove Trump gli ha promesso le truppe americane che verranno ritirate dalla Germania, ndr), Duda veniva dato sconfitto contro Trzaskowski.

Al momento invece viene dato per scontato il ballottaggio al prossimo 12 luglio con l’esito che potrebbe vedere Duda al 47% contro lo sfidante di centrosinistra al 45%: decisivo sarebbe l’appoggio leader del suo partito Kakzynski, anche se le voci contrarie da Berlino e Bruxelles su Duda, hanno fatto alzare i sondaggi al candidato più moderato e filo-Ue della Coalizione Civica (Ko). Sembrano invece fuori dalla partita per il ballottaggio 43enne del Partito popolare agricolo, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Waldemar Witkowski dell’Unione del lavoro, Krysztof Bosak di estrema destra e il giornalista cattolico indipendente Szymon Holownia.



