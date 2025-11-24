La diretta delle Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Puglia e Campania: verso i risultati, i dati dell'affluenza. Come si vota, quali liste e candidati

Urne chiuse in Veneto, Puglia e Campania, ma riapriranno lunedì 24 novembre per la seconda e ultima giornata di Elezioni Regionali per quanto riguarda queste tre regioni. Al momento gli unici dati su cui si possono sviluppare delle riflessioni riguardano l’affluenza, che registra un generale arretramento a livello nazionale. Alla chiusura dei seggi di domenica, alle 23, si è recato a votare il 31,96% degli aventi diritto, un dato nettamente inferiore rispetto al 41% registrato cinque anni fa.

Il calo si riflette, con differenze territoriali, anche nelle principali regioni interessate dal voto. Infatti, in Puglia la partecipazione si ferma al 29,45%, quasi 10 punti in meno rispetto al 39,88% della precedente tornata regionale. In Campania, la situazione non è diversa: al termine della prima giornata ha votato il 32,07% degli aventi diritto, contro il 38,91% di cinque anni fa. Nel capoluogo, Napoli, il dato è leggermente migliore ma comunque in calo: 30,03% contro il 32,64% della precedente tornata elettorale.

Il quadro si ripete anche in Veneto, dove l’affluenza alle 23 raggiunge il 33,88%, segnando un calo significativo rispetto al 46,13% di cinque anni fa, per una flessione di oltre 12 punti percentuali. (agg. di Silvana Palazzo)

SI RIALZA LA CAMPANIA, CONTINUA DISCESA PER VENETO E PUGLIA: IL PUNTO SULL’AFFLUENZA DELLE REGIONALI ALLE 19

Nella seconda parte di votazioni di questa prima giornata di urne aperte, recupera terreno la Campania che dopo un’iniziale crollo di elettori resta ora più in linea con i risultati dell’affluenza di cinque anni fa: continua invece il peggioramento tanto in Puglia quanto in Veneto, anche se qui potrebbe giocare l’effetto “previsioni” e sondaggi della vigilia che davano verdetti ben più delineati del voto campano.

La media generale dell’affluenza alle ore 19 per le Elezioni Regionali 2025 si chiude al 26,45%, con però un “recupero” in Campania grazie al 25,87% di partecipazione al voto raccolto finora (rispetto al 26,5% di cinque anni fa): in Veneto i votanti sono stati il 29,32&, a fronte però del 35,3% del 2020, mentre in Puglia il dato scende di 4 punti fino al 23,77% registrato nella penultima rilevazione di giornata sull’affluenza. Prossimo e ultimo dato di giornata arriverà dopo le ore 23 con la chiusura dei seggi di questa prima giornata di Elezioni Regionali 2025.

I PRIMI RISULTATI SULL’AFFLUENZA E IL CALO NETTO IN TUTTE E TRE LE REGIONALI

Non sarebbe di per sé una novità che il voto in Italia diminuisce per partecipazione ed interesse, e purtroppo le Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Campania e Puglia non sono da meno: resta il duplice dato però di un calo netto sia nel Veneto – dove però si ha considerazione ridotta della “bagarre politica” visto il grande favorito della vigilia – che nelle Regioni del Meridione dove gli schemi sembrano belli che definiti, ma restano preoccupanti i livelli di partecipazione al voto addirittura sotto quota 10% nella prima parte di giornata con urne aperte.

I risultati definitivi dell’affluenza alle ore 12 vedono una media generale delle tre Regioni al voto all’8,95% del totale di aventi diritto, sotto di ben 3 punti rispetto al medesimo dato di 5 anni fa (quando Veneto, Puglia e Campania avevano un’affluenza generale del 12,63%. Il “passo del gambero” peggiore lo fa il Veneto, passando dal 14,74% contro l’attuale 10.1% raccolto stamattina: di contro però, la regione negli ultimi 15 anni amministrata da Luca Zaia, riesce a tenere l’affluenza sopra quota 10, a differenza di Campania e Puglia che crollano rispettivamente all’8,25% (contro l’11,3% del 2020) e 8,53%, peggio del 12,04% preso cinque anni fa quando poi venne rieletto Emiliano.

Guardando i risultati dell’affluenza nelle singole province delle tre Regioni al voto, in Veneto si è votato di più nella zona di Padova (10,9%), peggiore Belluno; in Campania invece è Napoli a fare la voce “grossa” con l’8,6% mentre male Avellino e Benevento, infine la Puglia con le Elezioni regionali 2025 che portano finora alle urne più votanti a Lecce (9,4%) mentre la palma di peggiore va a Foggia.

ATTESE LE PRIME AFFLUENZE SULLE REGIONALI CON 11 MILIONI DI ELETTORI CHIAMATI AL VOTO

Tra pochi minuti i primi risultati dell’affluenza sulle Elezioni Regionali 2025 sul portale di Eligendo del Viminale inizieranno a dare i primi segnali di un triplo voto che, sulla carta, chiama alle urne 11 milioni e mezzo di elettori: con i candidati e i Presidenti uscenti che ormai hanno già tutti votato dalle prime ore del mattino sia in Puglia che Campania e Veneto, l’attesa è tutta per scoprire se le previsioni della vigilia saranno rispettate o se qualche inattesa “remuntada” potrà realizzarsi, specie nel territorio da 10 anni amministrato da Vincenzo De Luca.

Ricordiamo che si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15, con i primi risultati con exit poll disponibili già subito al termine delle votazioni: per chiunque non avesse la tessera elettorale perché smarrita o scaduta, è possibile richiederla sia oggi che domani all’ufficio elettorale del Comune di residenza, con possibilità di riceverla immediatamente in modo da recarsi poi alle urne per esprimere il proprio voto.

Stefani contro Manildo, Fico contro Cirielli e Decaro contro Lobuono: queste le tre principali sfide delle Elezioni Regionali 2025, con un unico dato certo già ora: da lunedi pomeriggio, tre dei Governatori più longevi politicamente non siederanno più alla guida del Consiglio Regionale, né Zaia né tantomeno De Luca ed Emiliano.

DOVE E COME SI VOTA OGGI (E DOMANI) ALLE ELEZIONI REGIONALI 2025: ATTESI I RISULTATI DELL’AFFLUENZA

Dopo una lunghissima fase preparatoria, ma una tutto sommato breve campagna elettorale, si arriva al rush finale delle Elezioni Regionali 2025: si vota oggi e domani in Veneto, Campania e Puglia, completando il ciclo iniziato a settembre con le Regionali in Calabria, Marche, Valle D’Aosta e Toscana (2-2 tra Centrodestra e campo largo). Nel pieno della tormentata bagarre politica su Manovra, riforma della giustizia e “caso Garofani” col Quirinale, il voto di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 porterà alla fine di tre “feudi” imposti con i risultati elettorali di questi ultimi dieci anni.

Zaia in Veneto, De Luca in Campania ed Emiliano in Puglia da domani pomeriggio non saranno più Governatori (il primo dal 2010, gli altri due dal 2015), con i nuovi Presidenti eletti che si conosceranno con i risultati in diretta nel pomeriggio di domani: niente ballottaggio, stesso sistema elettorale e tre indirizzi politici già ben definiti che nei sondaggi pre-silenzio elettorale vedevano confermato il trend di quest’ultimo decennio, con il Centrodestra favorito in Veneto e il Centrosinistra invece più avanti su Puglia e Campania.

Si vota oggi dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, orario in cui chiuderanno i seggi e partiranno gli scrutini in diretta per l’elezione del nuovo Governatore con i consiglieri del Consiglio Regionale: le regole per capire come si vota vedono l’ammissione del voto disgiunto in tutte e tre le Elezioni Regionali 2025 (ovvero la scelta di un candidato Presidente e di un candidato consigliere non collegato ad esso), oltre alla possibilità di scegliere o solo il Presidente o solo una lista a sostegno.

Ricordiamo che i primissimi risultati in arrivo oggi sono quelli dell’affluenza che già potranno dare un’indicazione sulla possibilità di una competizione vera (se viene limitato l’astensionismo) oppure no: i dati sull’affluenza saranno disponibili alle ore 12, le 19 e le 23, oltre ai risultati definitivi domani dopo le ore 15.

IL DOPO ZAIA IN VENETO “GUARDA” A STEFANI: COSA C’È IN BALLO NELLE REGIONALI IN VENETO

Nel nostro maxi “bigino” in attesa dei risultati delle Elezioni Regionali 2025 in arrivo domani partiamo dal Veneto dopo si attende dopo 15 anni il post Luca Zaia, il “Doge” che ha letteralmente trionfato cinque anni fa con oltre il 75% dei consensi: dopo lo stop della Corte Costituzionale alla possibilità di un terzo mandato, l’ex Ministro in quota Lega ha instradato il suo “delfino” Alberto Stefani, vice segretario del Carroccio e uomo stimatissimo dal vicepremier Matteo Salvini.

I sondaggi prima del silenzio elettorale davano un vantaggio comunque “monstre” per il Centrodestra di Stefani, tra i 25 e i 35 punti di distacco sul campo largo progressista di Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso: le liste in campo per la guida di Regione Veneto sono 19 suddivise per 5 candidati Presidente. La più folta è quella del campo largo che imbarca con Manildo, oltre a Pd-M5s-AVS, anche Le Civiche Venete, Le Civiche Progressiste, Il Veneto che Vogliamo, PiùEuropa, Volt Italia, PSI e Movimento Socialista Liberale.

Con Stefani si schierano invece Lega, FdI (ed è tra loro il principale derby atteso per chi potrebbe essere la prima lista in Consiglio Regionale, ndr), Forza Italia-Noi Moderati-Civici per Stefani e Udc: Marco Rizzo con la Democrazia Sovrana e Popolare, Fabio Bui con i Popolari per il Veneto e Riccado Szumski con la lista Resistere Veneto sono gli altri candidati outsider pronti a sfilare parte dei seggi alle due macro coalizioni venete.

FICO VS CIRIELLI PER L’EREDITÀ DI DE LUCA IN CAMPANIA: TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2025

Considerata la vera partita “contendibile” secondo i sondaggi avvenuti prima del silenzio elettorale, la Regione Campania si appresta – come il Veneto – a dire addio ad una epoca storica con De Luca alla guida per oltre un decennio: dopo l’accordo siglato a fatica tra il Pd di Schlein, l’ex Governatore e il M5s di Conte, è Roberto Fico il candidato del campo largo chiamato a confermare il trend del Centrosinistra in Campania nelle ultime tre Elezioni Regionali.

A sostegno dell’ex Presidente della Camera troviamo le liste M5s, Pd, AVS, Fico Presidente, Noi Di Centro-Noi Sud, Avanti Campania-PSI e Casa Riformista: lo sfidante è il viceministro degli Esteri in quota FdI, Edmondo Cirielli, in campo con 7 liste per ottenere i risultati delle Elezioni Regionali Campania 2025. Oltre a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, troviamo Consumatori-Pensionati, Udc, Cirielli Presidente e Noi Moderati-Democrazia Cristiana con Rotondi.

Gli altri candidati Presidente in Campania restano Nicola Campanile con la lista PER le Persone e la Comunità, Giuliano Granato con la Campania Popolare che contiene Rifondazione, Partito Comunista e Potere al Popolo, e infine Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e responsabile di Dimensione Bandecchi.

DECARO FAVORITO, LE LISTE E GLI ALTRI CANDIDATI IN PUGLIA

Ultime ma non meno importanti al voto tra oggi e domani sono le Elezioni Regionali Puglia 2025, anche qui dopo dieci anni di giunta “monocolore” con Michele Emiliano: il sistema spurio tra sinistra e centro messo in campo dall’ex magistrato Dem arriva al suo termine, con il suo “delfino” politico, l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, favorito dai sondaggi pre-silenzio per la guida del Consiglio Regionale pugliese nei prossimi 5 anni.

La sfida è diretta contro il Centrodestra unito attorno a Luigi Lobuono, con i risultati in arrivo domani pomeriggio: a sostegno del campo largo con Decaro troviamo le liste Pd, M5s, AVS, Decaro Presidente, Per La Puglia e Avanti Popolari. Per la coalizione che cinque anni fa si strinse attorno a Raffaele Fitto (pur se sconfitto dal mandato bis di Emiliano, ndr) in campo con l’imprenditore Lobuono troviamo FdI, FI, Lega, Noi Moderati Civici, La Puglia con Noi. Outsider sono Ada Donno con Puglia Pacifista e Popolare, e infine Sabino Mangano con Alleanza Civica per la Puglia.