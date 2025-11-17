Elezioni Regionali 2025 dove e quando si vota: scopriamo i candidati e le liste in Campania, Puglia e Veneto, in vista della tornata elettorale

Domenica e lunedì prossimi si terranno le nuove elezioni regionali 2025. Si voterà il 23 e 24 novembre in Campania, Veneto e Puglia, quindi una nuova tornata elettorale dopo quelle che si sono tenute fra settembre e ottobre in Valle d’Aosta, Marche, Calabria e Toscana. Ora tocca quindi a Campania, Veneto e Puglia, dove si dovrà rinnovare il consiglio regionale e, ovviamente, il presidente.

Ignazio La Russa candidato governatore della Lombardia nel 2027?/ Fatto rivela "pazza idea", ma lui smentisce

Ma vediamo nel dettaglio le varie liste, a cominciare dalla Campania, dove Vincenzo De Luca sarà costretto a lasciare il proprio posto, non essendo stata approvata la legge per il terzo mandato. Il principale candidato è Roberto Fico, ex presidente della Camera, nonché uno degli esponenti più noti del Movimento 5 Stelle. Sarà sostenuto anche dal Partito Democratico e, ovviamente, avrà il via libera di De Luca.

Zaia: “consenso Lega di pari passo con l’identità”/ “Giusto rigore su immigrazione. Autonomia? Ora i frutti”

Nella lista per le Elezioni Regionali 2025 fa parte anche il PRI, il Partito Repubblicano Italiano, mentre Azione di Calenda non ha ancora deciso quale parte appoggiare e non ha escluso che, alla fine, possa schierarsi con il centrodestra. A sfidare Fico sarà Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia, nonché attuale viceministro degli Affari Esteri e coordinatore esecutivo del partito al governo.

Da segnalare che Roberto Fico si era già candidato a governatore della Campania nelle Elezioni Regionali 2010 e, oltre al PD, sarà sostenuto anche da AVS – Alleanza Verdi e Sinistra – quindi da Avanti Campania-PSI, ma anche dal Nuovo CDU. Nella coalizione troviamo anche Noi di Centro-Noi Sud, quindi la Casa Riformista di Italia Viva, poi la lista civica Roberto Fico Presidente e, infine, A Testa Alta. Il centrodestra sarà invece sostenuto da Forza Italia, Lega, UDC, ma anche dal Movimento Idea Sociale, quindi da Noi Moderati, poi da Democrazia Cristiana e Pensionati-Consumatori, nonché dalla lista civica di Cirielli.

Sondaggi politici 2025/ Patrimoniale ‘spinge’ il Pd, Meloni 31%. Regionali: Stefani, Decaro e Fico i favoriti

ELEZIONI REGIONALI 2025, CANDIDATI E LISTE IN VENETO

Anche in Veneto, come detto sopra, la tornata delle Elezioni Regionali 2025 si terrà il 23 e il 24 novembre e, anche in questo caso, ci sarà un governatore uscente dopo due mandati: l’amatissimo Luca Zaia. Il centrodestra ha dibattuto a lungo su quale potesse essere il sostituto del “Doge” e alla fine si è optato per il nome di Alberto Stefani, numero due della Lega.

Sarà sostenuto, ovviamente, dalla Lega, quindi da Fratelli d’Italia e Noi Moderati, oltre che da Forza Italia, mentre a sinistra risponderanno con Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, avvocato ed esponente del Partito Democratico. Troveremo nella sua lista tutte le forze di opposizione, nonché Uniti per Manildo, dove confluiscono anche Italia Viva, Azione e +Europa, quindi Le Civiche Venete, Rifondazione Comunista e la lista Pace Salute Lavoro.

ELEZIONI REGIONALI 2025, CANDIDATI E LISTE IN PUGLIA

Infine, le elezioni regionali 2025 in Puglia, dove – anche in questo caso – ci sarà un governatore in uscita dopo due mandati, leggasi Michele Emiliano del PD. Al suo posto è stato scelto Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, che sfiderà Luigi Lobuono, già candidato al ruolo di sindaco di Bari e noto imprenditore della zona. In totale, gli elettori pugliesi si troveranno di fronte, il giorno del voto, a sei liste a sostegno di Decaro, più quattro per Lobuono e altri due candidati, Sabino Mangano e Ada Donno, con una lista a testa.

Per Decaro troviamo, ovviamente, il PD, quindi il Movimento 5 Stelle, poi Alleanza Verdi e Sinistra, la lista Decaro Presidente, la Lista per la Puglia e, infine, Puglia pacifista e popolare e Popolari con Decaro.

A sostegno del centrodestra abbiamo invece Forza Italia, Fratelli d’Italia, la Lega e Noi Moderati. Segnaliamo infine gli altri candidati del Veneto, leggasi Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare e Riccardo Szumski di Resistere Veneto. In Campania, invece, si segnalano Stefano Bandecchi con Dimensione Bandecchi, quindi Carlo Arnese di Forza del Popolo, Giuliano Granato di Potere al Popolo e Nicola Campanile di Per le persone e la comunità.