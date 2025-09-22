Sta per aprirsi il lungo autunno delle Elezioni Regionali 2025: quali sono i territori chiamati al voto e chi i candidati in ognuna della Regioni

Manca ormai meno di una settimana all’inizio delle Elezioni Regionali 2025 che nei prossimi due mesi porteranno al voto un totale di sette differenti Regioni con i cittadini aventi diritto che saranno chiamati a eleggere i Consigli regionali e i rispettivi Presidenti che (salvo imprevisti) li rappresenteranno per i prossimi cinque anni: un momento particolarmente importante per la politica perché in quattro dei nove territori chiamati alle Elezioni Regionali 2025 ci sono giunte attualmente in mano al centrosinistra in cui la maggioranza di governo intende – ovviamente – affermarsi.

Nel dettaglio, le Elezioni Regionali 2025 si terranno – in ordine – in Valle d’Aosta, Marche, Calabria, Toscana, Veneto, Puglia e Campania: gli elettori marchigiani e valdostani saranno chiamati alle urne questo fine settimana – tra domenica 28 e il successivo lunedì 29; mentre tra il 5/6 e il 12/13 di ottobre sarà il momento – rispettivamente – degli elettori calabresi e toscani e le ultime tre Regioni coinvolte nelle Elezioni Regionali 2025 andranno al voto il penultimo weekend di novembre, ovvero tra il 23 e il 24.

In tutti e sette i turni delle Elezioni Regionali 2025, gli elettori saranno chiamati al rinnovo dell’intero Consiglio regionale e del Presidente che guiderà la giunta: l’unica eccezione è la Valle d’Aosta che gode di una legge elettorale unica nel suo genere – essendo, di fatto, una Regione autonoma – secondo la quale gli elettori eleggeranno solo i Consiglieri che, dopo l’insediamento, sceglieranno il nome del Presidente.

Chi sono i candidati alle Elezioni Regionali 2025: ancora incerta la situazione in tre delle Regioni al voto

Interessante soffermarci – oltre che sul calendario che abbiamo appena visto – si nomi dei principali candidati che si sono presentati alle Elezioni Regionali 2025: già – ovviamente – chiara la situazione in Valle d’Aosta e Marche con il primo territorio che non vede alcuna sfida diretta tra i Presidenti e il secondo nel quale sono scesi in campo l’uscente Francesco Acquaroli (sostenuto da centrodestra) e Matteo Ricci (con il sostegno del centrosinistra); affiancati anche dai civici Lidia Mangani, Claudio Bolletta, Francesco Gerardi e Beatrice Marinelli.

Altrettanto certi, similmente, i nomi protagonisti delle Elezioni Regionali 2025 in Calabria e Toscana: nel primo caso, infatti, l’uscente Roberto Occhiuto (centrodestra) sfiderà Pasquale Tridico (centrosinistra) e il civico Francesco Toscano; mentre nel secondo caso vedremo una sfida diretta tra il Dem uscente Eugenio Giani, Alessandro Tomasi (sostenuto dal cdx) e i civici Antonella Bundu e Enrico Zanieri.

Ancora in divenire, invece, la sfida negli ultimi territori chiamati alle urne per le Elezioni Regionali 2025: di certi ci sono tutti i nomi scelti dal centrosinistra tra Giovanni Manildo in Veneto, Michele Decaro in Puglia e Roberto Fico in Campania; mentre sono tanti i dubbi sui nomi da parte del centrodestra, in particolare per quanto riguarda il territorio veneto che attualmente vede come presidente l’acclamato Luca Zaia, ineleggibile in quanto giunto alla fine del suo secondo mandato.