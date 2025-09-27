Diretta Elezioni Regionali 2025 nelle Marche e in Valle D'Aosta: verso risultati, come si vota e tutte le info sul voto, le sfide in campo

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI 2025: DOMANI VIA AL VOTO

L’autunno elettorale si aprirà domani con le Elezioni Regionali 2025 Marche e Valle D’Aosta, da seguire in diretta per scoprire poi i risultati del voto, e come potrebbero cambiare eventualmente gli equilibri. Si comincia domani, domenica 27 settembre, dalle ore 7 alle 23 in entrambe le regioni, con un’unica importante differenza: nelle Marche la tornata elettorale è spalmata su due giorni, quindi le urne vengono riaperte alle 7 di lunedì per chiudere poi alle 15, mentre in Valle D’Aosta il voto si tiene in una sola giornata.

L’altra differenza è rappresentata dalla modalità di voto, perché in quest’ultima regione si votano i consiglieri regionali, che poi nomineranno il nuovo governatore, mentre nelle Marche si vota anche per il nuovo presidente regionale.

A differenza di quanto accade per la Valle D’Aosta, nelle Marche il Pd si è alleato con M5s e Avs per sostenere lo stesso candidato presidente, in contrapposizione al centrodestra. Dunque, i centristi hanno intrapreso cammini differenti.

Ad esempio, nelle Marche il candidato di centrosinistra Matteo Ricci non può contare sul sostegno di Azione di Carlo Calenda. Curioso il caso valdostano, visto che il Pd sostiene il presidente uscente, Renzo Testolin, mentre Avs non ha ancora un suo candidato, ma comunque va per la sua strada, insieme a M5s.

ELEZIONI REGIONALI 2025, CANDIDATI NELLE MARCHE E COME SI VOTA

Nelle Marche sono sei i candidati in corsa alle elezioni regionali, sostenuti complessivamente da 18 liste. Il centrodestra propone Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, governatore dal 2020. Acquaroli è appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Base Popolare e da due liste civiche. Sul fronte opposto, il centrosinistra ha scelto come candidato Matteo Ricci, europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro, sostenuto da Pd, M5s, Avs, Italia Viva, Azione e da varie liste locali e civiche.

A completare il quadro ci sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano). Il come si vota prevede che si possa scegliere una lista ed esprimere fino a due preferenze, rispettando la differenza di genere; oppure votare solo il candidato presidente, con voto valido anche alla sua coalizione. Non è permesso il voto disgiunto: segni discordanti tra lista e candidato rendono nullo il voto.

ELEZIONI REGIONALI 2025, IL “CASO” VALLE D’AOSTA

Invece, in Valle d’Aosta non si elegge direttamente il presidente, perché c’è uno statuto speciale per il quale gli elettori votano per il Consiglio, composto da 35 membri: sarà poi quest’ultimo, dopo le elezioni, a scegliere il governatore. Questo meccanismo rende decisive le alleanze che si formano dopo il voto, a differenza delle altre regioni italiane dove il presidente è eletto direttamente dai cittadini.

Nell’ultimo quinquennio la Valle d’Aosta è stata governata dall’Union Valdôtaine insieme al Pd. In vista delle nuove elezioni, l’Uv – storico partito autonomista – punta a rafforzarsi e a guidare la regione insieme ad altre formazioni autonomiste, tra cui i nuovi Autonomisti di Centro. Il Pd, invece, cerca di mantenere la formula di alleanze che lo ha sostenuto finora. Il centrodestra si presenta compatto, con l’intenzione di ottenere un successo netto che gli consenta di governare contando soltanto sull’appoggio degli autonomisti centristi.