Diretta Elezioni Regionali 2025 in Puglia, Veneto e Campania: verso risultati, come si vota e quando, le sfide per la carica di Presidente e ultimi sondaggi

L’inverno politico si apre con tre regioni italiane al voto per l’elezione di un nuovo governatore e rinnovare il Consiglio regionale: si tratta di Puglia, Campania e Veneto, che chiudono le Elezioni Regionali 2025. Si svolgeranno in un’unica tornata, che si aprirà domani, domenica 23 novembre, e si chiuderà lunedì 24, con i risultati particolarmente attesi perché si tratta di tre finestre elettorali che hanno rilievo nazionale e possono avere un impatto anche sugli equilibri politici romani.

I seggi apriranno domani alle ore 7 e saranno disponibili fino alle 23, ma ci sarà occasione di votare in queste tre regioni anche lunedì, con le urne che apriranno alle ore 7, ma chiuderanno alle 15, orario dopo il quale scatterà lo scrutinio e ci si potrà iniziare a fare un’idea sui vincitori, in base alle prime informazioni che arriveranno e in attesa del consolidamento dei risultati.

Le scelte degli elettori determineranno i nuovi equilibri politici di tre territori strategici, le cui priorità e sfide non sono poi così diverse, perché il filo rosso è rappresentato, per motivi diverse dalla sanità, ma altri temi cari ai pugliesi, campani e veneti sono sviluppo economico e infrastrutturale, politiche energetiche e ambientali, ma anche l’autonomia.

LE SFIDE PER LE ULTIME ELEZIONI REGIONALI 2025

In Puglia, la sfida principale è tra Antonio Decaro, candidato del centrosinistra sostenuto da Pd, M5s, Avs, e varie liste civiche come Decaro Presidente e Avanti Popolari, Per e Popolari con Decaro. A sfidarlo Luigi Lobuono del centrodestra, appoggiato da FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, a cui si è aggiunta La Puglia con noi. A completare il quadro Ada Donno (Puglia Pacifista e Popolare) e Sabino Mangano (Alleanza Civica per la Puglia).

In Campania, la competizione è più frammentata: il campo largo schiera Roberto Fico, sostenuto da Pd, M5s, Avs, Noi di Centro – Noi Sud, A testa alta, Avanti Campania, Casa riformista e Fico Presidente. Il centrodestra punta su Edmondo Cirielli con FdI, Forza Italia, Lega, Moderati e Riformisti, Noi Moderati, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, Pensionati Consumatori. Tra gli altri candidati figurano Giuliano Granato per Campania Popolare, Nicola Campanile con la lista civica Per le persone e la comunità, Carlo Arnese (Forza del Popolo) e Stefano Bandecchi con Dimensione Bandecchi.

Nel Veneto, infine, il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, è sostenuto da Lega, FdI, Forza Italia, Noi Moderati – Civici per Stefani e Udc. Il centrosinistra propone Giovanni Manildo, appoggiato Pd, M5s, Avs, Volt, le Civiche Venete, Uniti per Manildo (in cui convogliano i partiti di centro) e Pace Salute Lavoro (Rifondazione comunista e civici). In corsa anche Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare), Fabio Bui (Popolari per il Veneto) e Riccardo Szumski (Resistere Veneto).

Il quadro degli ultimi sondaggi, condotti fino a quando erano consentiti, ha confermato in Puglia un netto vantaggio della coalizione di centrosinistra: Antonio Decaro è proiettato verso il 60%. In Campania, invece, la situazione è più fluida: il candidato del centrosinistra Roberto Fico è indicato come favorito, ma l’elettorato locale è considerato volatile e la partita tutt’altro che chiusa: il vantaggio c’è, ma è sufficientemente contenuto da lasciare margine di incertezza.

Nel Veneto, infine, si conferma un forte dominio della coalizione di centrodestra, con Alberto Stefani che appare in vantaggio schiacciante, proprioncome nel caso di Decaro in Puglia. Nel complesso, i sondaggi hanno offerto tre scenari differenti: in Puglia un vantaggio consistente per il centrosinistra, in Veneto per il centrodestra, in Campania una corsa a due con un favorito ma margini ancora aperti.

COME SI VOTA E QUALI SONO LE MODALITÀ CONSENTITE

Nelle Elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto, il sistema di voto presenta una struttura simile, basata su una scheda unica con la quale si eleggono sia il Presidente della Giunta regionale sia i membri del Consiglio regionale. In tutte e tre le regioni l’elettore può scegliere se votare solo per il candidato presidente, solo per una lista o per entrambi, con la possibilità di esprimere il cosiddetto voto disgiunto, cioè sostenere un candidato presidente e una lista non collegata.

Anche il meccanismo delle preferenze è analogo: l’elettore può scrivere uno o due nomi di candidati al Consiglio regionale appartenenti alla lista prescelta, ma se sceglie di indicarne due deve rispettare l’alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda preferenza. Le differenze principali riguardano, dunque, la struttura grafica e la disposizione delle informazioni sulla scheda.