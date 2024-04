Elezioni Regionali Basilicata 2024, risultati Affluenza/ Diretta come si vota e liste: la sfida Bardi-Marrese

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024: DIRETTA, INFO RISULTATI E AFFLUENZA

Si aprono oggi le urne per le Elezioni Regionali Basilicata 2024, con il “ritorno alle origini” per le votazioni spalmate su due giorni in cui monitoreremo l’affluenza: oggi domenica 21 aprile dalle ore 7 alle 23 e domani, lunedì 22 aprile, dalle 7 alle 15. Si vota per il rinnovo sia del Presidente di Regione che 20 consiglieri eletti in Consiglio Regionale, di cui 13 nella circoscrizione Potenza e 7 in quella a Matera: il Centrodestra del Governatore uscente Vito Bardi punta alla riconferma per un secondo mandato consecutivo, ad opporsi il candidato del Centrosinistra Piero Marrese e l’outsider di Volt, Eustachio Follia.

La lunga due giorni di diretta elettorale scatta così stamane alle ore 7 con l’apertura dei seggi in cui avremo i dati dell’affluenza delle regionali Basilicata e si chiuderà nella giornata di lunedì con lo spoglio dei risultati che entro il pomeriggio/sera dirà chi uscirà vincitore e con quale maggioranza: ultima votazione prima delle Europee, i “precedenti” in questo 2024 vede sostanziale pareggio tra Centrodestra e Centrosinistra, con le Regionali in Basilicata che daranno dunque il senso di un “vantaggio” in termini di consensi avvicinandosi all’Election Day dell’8-9 giugno prossimi. Non sono da escludere exit poll e proiezioni alla chiusura dei seggi domani, mentre i dati sull’affluenza delle regionali Basilicata 2024 vengono confermati quelli “canonici”: ore 12, 19 e 23 per la giornata di oggi; dopo le ore 15 domani l’affluenza finale. Cinque anni fa, i risultati delle Elezioni Regionali in Basilicata videro Bardi trionfare con il 42,2% contro il 33,11% della sinistra di Carlo Trerotola e il 20,32% del grillino Antonio Mattia.

LISTE E CANDIDATI ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024: ECCO CHI SONO, LA SFIDA BARDI-MARRESE

Una sfida a tre con però due favoriti “massimi” (affluenza permettendo) per guidare la Basilicata nei prossimi 5 anni: i candidati Presidente sulla scheda elettorale delle Elezioni Regionali Basilicata 2024 sono Vito Bardi, il Governatore uscente in quota Centrodestra (allargata agli ex Terzo Polo); Piero Marrese, candidato del Centrosinistra ed Eustachio Follia, leader regionale del partito paneuropeo Volt. Assoluto trionfatore nei risultati delle regionali di cinque anni fa, il Governatore Bardi punta alla riconferma con una coalizione addirittura “allargata” rispetto alle scorse Elezioni: in piena campagna elettorale, complice la frattura insanabile nel “campo largo”, il Centrodestra ha accolto in coalizione Italia Viva e Azione dopo i singoli accordi programmatici tra Bardi, Renzi e Calenda.

Ex Guardia di Finanza, membro di Forza Italia, scelto direttamente da Berlusconi come candidato alle Regionali 2019: tra Vito Bardi e la riconferma a Presidente della Basilicata vi è però l’opposizione di Piero Marrese, candidato della sinistra, avvocato e ricercatore 44enne con una carriera del tutto in ascesa. Dopo i veti su Angelo Chiorazzo (dal M5s) e la rinuncia di Domenico Lacerenza, Marrese è stato il nome concordato dai dirigenti locali tanto del Pd quanto del Movimento 5Stelle: già stato sindaco di Montalbano Jonico dal 2015 (riconfermato per un secondo mandato) e dal 2018 è stato anche Presidente della Provincia di Matera, anche qui confermato una seconda volta. Terzo candidato outsider è Eustachio Follia, 53enne coordinatore regionale di Volt, già ufficio stampa del Comune di Matera: un programma volto a contestare la “vecchia politica”, tentando di puntare ad una maggior presenza dell’Europa anche sul fronte dei “temi etici progressisti”. Qui di seguito ecco tutte le liste a sostegno dei tre candidati Presidente che si sfidano nei risultati delle Elezioni Regionali in arrivo domani pomeriggio (qui invece i nomi dei candidati consiglieri nella circoscrizione Potenza e Matera:

– Vito Bardi (Centrodestra): FdI, Lega, FI-Noi Moderati, Udc-Dc e Rotondi-Popolari Uniti, Orgoglio Lucano, La Basilicata Vera, Azione e Italia Viva

– Piero Marrese (Centrosinistra): Pd, M5s, Avs-Ev-Psi-Si-Basilicata Possibile, Basilicata Unita, Basilicata Casa Comune

– Eustachio Follia: Volt

SONDAGGI (PRE-SILENZIO ELETTORALE) VERSO I RISULTATI REGIONALI BASILICATA 2024: BARDI AVANTI MA…

Nei 15 giorni prima delle Elezioni Regionali Basilicata 2024 gli ultimi sondaggi disponibili davano una partita ancora aperta nonostante un favorito primario e l’incognita dell’affluenza: i dati raccolti da Bidimedia tra il 28 marzo e il 3 aprile scorsi, Bardi aveva circa 8 punti di vantaggio sul candidato di Pd e M5s, 53,3% al Centrodestra e 45,5% per Piero Marrese (Follia molto più indietro con l’1,2%).

Con molta minor “grancassa” mediatica rispetto alle due precedenti Elezioni Regionali in questo 2024 (Sardegna e Abruzzo), le uniche considerazioni che possono farsi prima dei risultati definitivi riguardano proprio i sondaggi maturati prima del silenzio elettorale in Basilicata: si tratta di un voto prettamente “locale” con poco impatto a livello nazionale, se non nello strappo importante consumatosi nel “campo largo” che fa il paio con le forti difficoltà per Schlein e Conte nel tenere assieme una coalizione ancora tutta da costruire. Ebbene, guardando gli altri sondaggi pre-silenzio commissionati dal Pd a Winpoll ad inizio aprile, si scopre come Bardi abbia ancora un margine del 4-5% di vantaggio su Marrese: stesso discorso per i sondaggi Ipsos di inizio aprile, dove il voto alle singole liste vedeva FdI primo partito regionale tra il 18 e il 22%, davanti al Pd (16-20%), M5s (14-17% ) e Forza Italia, tra l’11 e il 14%. AVS, Azione e Lega sembrano invece destinate a forti difficoltà nelle preferenze, specie per il Carroccio che cinque anni fa nei risultati delle Regionali lucane sfiorò il 20% dimostrandosi primo partito e traino decisivo per il candidato Bardi.

COME SI VOTA IN BASILICATA PER LE ELEZIONI REGIONALI 2024: VOTO DISGIUNTO NON PREVISTO. NUMERO SEGGI IN CONSIGLIO

Il video a fondo pagina ricostruisce a grandi linee le regole principali del sistema elettorale vigente in Basilicata: capire dunque come si vota alle Elezioni Regionali 2024 resta una pratica tutt’altro che complessa, di fatto molto simili alle recentissime Regionali in Abruzzo. I documenti richiesti sono sempre gli stessi, la tessera elettorale e la carta di identità mentre sono tre in tutto le modalità concesse per poter votare il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale lucano. Si può:

– votare un candidato Presidente

– votare una lista (voto si estende anche al candidato Presidente collegato)

– votare candidato presidente e una delle liste collegate

Non è dunque previsto il voto disgiunto nelle Elezioni Regionali Basilicata 2024: viene dunque considerata scheda nulla se si vota per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate. Sotto il profilo dei consiglieri che verranno eletti nei rispettivi seggi in Consiglio, la regola fissata dalla legge elettorale lucana prevede dei 20 seggi totali (21 con il Presidente eletto) 13 dalla circoscrizione Potenza e 7 da Matera: alle liste collegate al Presidente, viene assegnato un premio da un minimo di 11 ad un massimo di 14 seggi, mentre la soglia di sbarramento è fissata all’8% per le coalizioni e al 3% per le singole liste “autonome”. Qui il fac-simile della scheda elettorale di Potenza; qui il fac-simile di Matera

