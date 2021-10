Elezioni Regionali Calabria 2021/ Diretta risultati affluenza: candidati, come si vota

RISULTATI ELEZIONI CALABRIA 2021: IN DIRETTA AFFLUENZA E INFORMAZIONI

Calabria al voto: oggi, domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15), i seggi resteranno aperti per le elezioni Regionali. Un appuntamento, quello con le urne, resosi necessario dopo la prematura scomparsa della presidente Jole Santelli, eletta nel gennaio 2020 e spentasi all’improvviso all’tà di 51 anni per via di un’emorragia interna causata dalle patologie tumorali di cui soffriva da tempo. Dopo la reggenza di Nino Spirlì, dunque, i calabresi sono chiamati ad esprimere la propria idea di futuro ben prima di quanto avrebbero ipotizzato nel momento in cui hanno eletto l’esponente di Forza Italia e fedelissima berlusconiana. Su questa pagina potrete trovare tutti gli appuntamenti della giornata elettorale a partire dai dati sull’affluenza: una marcia di avvicinamento verso il momento dello spoglio, che avrà inizio domani a partire dalle 15:00, e che sarà affiancato da exit poll, proiezioni e commenti dei protagonisti in attesa dei risultati.

ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2021: COME SI VOTA?

Il sistema elettorale in Calabria prevede l’assegnazione di 30 seggi, cui va aggiunto quello del Presidente della Giunta. La legge elettorale è mista: 24 seggi vengono assegnati tramite il proporzionale, i restanti 6 col maggioritario. Nel caso però in tutto 30 seggi oltre al Presidente della Giunta elettorale: 24 tramite sistema proporzionale, 6 con modello maggioritario. Alla ripartizione sono ammesse le liste che hanno superato la soglia di sbarramento fissata al 4% e le coalizioni di liste che superano la soglia dell’8% a livello regionale.

Una precisazione dovuta al fatto che i consiglieri vengono comunque eletti all’interno di tre circoscrizioni elettorali, ovvero Nord, che comprende la provincia di Cosenza; Centro, che include le province di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro; e Sud per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Come si vota alle elezioni regionali Calabria? Le regole sono le stesse ovunque: bisogna esibire un documento di identità e portare al seggio la propria tessera elettorale. Non è richiesto il Green Pass. Prevista la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere (due candidati consiglieri della stessa lista, un uomo e una donna) ma non il voto disgiunto: non si può cioè votare per un candidato presidente e per una lista non facente parte della sua coalizione.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2021: I CANDIDATI PRESIDENTE

Vediamo adesso chi sono i candidati alla presidenza in queste elezioni Regionali Calabria e da chi sono sostenuti. Procediamo in ordine rigorosamente alfabetico partendo da Amalia Bruni, ricercatrice messa a capo della coalizione di centrosinistra “ufficiale” di cui fanno parte: Partito Democratico, Amalia Bruni Presidente, Movimento 5 Stelle, Tesoro Calabria, Partito Socialista, Partito Animalista ed Europa Verde.

La connotazione di centrosinistra ufficiale è d’obbligo vista la frammentazione in quel campo: a quell’area parlano infatti le candidature dell’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris – sostenuto da De Magistris Presidente, DeMa, Uniti con De Magistris, Per la Calabria con De Magistris, Calabria Resistente e Solidale, Un’Altra calabria è Possibile – e Gerardo Mario Oliverio, l’ex presidente della Regione che ha optato per la corsa in solitaria con la lista “Oliverio Presidente per la Calabria”. A cercare di approfittarne sarà Roberto Occhiuto, candidato espressione del centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, UdC, Noi con l’Italia e Forza Azzurri.

SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI CALABRIA: I RISULTATI DEL 2020

Ma qual è la situazione di partenza in Calabria? Non abbiamo a disposizione sondaggi recenti e quindi ci affideremo a una riflessione sui vecchi dati. D’altronde le ultime elezioni Regionali in Calabria si sono tenute relativamente da poco, ovvero il 26 gennaio del 2020. In quell’appuntamento elettorale ad imporsi fu il centrodestra a guida Jole Santelli, che divenne così la prima donna presidente della Regione Calabria. Allora i sondaggi della vigilia furono rispettati. La forzista, a capo di una coalizione di centrodestra composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Casa delle Libertà e Santelli Presidente, si impose con il 55,3% dei consensi conquistando 19 dei 31 seggi complessivi. Battuto Pippo Callipo: per l’imprenditore del tonno sceso in campo per il centrosinistra – e sostenuto da Pd, Io resto in Calabria, Democratici Progressisti – il 30,1% e 10 seggi.

Fuori dalla Cittadella Regionale erano rimasti Francesco Aiello (M5s) con il 7,3% e l’indipendente Carlo Tansi con il 7,2%. Ad ottenere il massimo bottino di seggi Forza Italia e Pd a quota 5, poi Lega e Fratelli d’Italia a 4, seguiti dai 3 di Io Resto in Calabria, e dai 2 ottenuti da Santelli Presidente, Udc, Casa delle Libertà e Democratici Progressisti. Dopo la morte della presidente Santelli, le elezioni Regionali erano state fissate in un primo momento il 14 febbraio 2021: la pandemia ha poi fatto slittare la data del voto una prima volta all’11 aprile e infine, in maniera definitiva, al 3-4 ottobre 2021.



