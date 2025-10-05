Chi sono i tre candidati alle Elezioni Regionali in Calabria: il Governatore uscente Occhiuto (Cdx) sfida Tridico (campo largo) e Toscano (partito di Rizzo)

CHI SONO I CANDIDATI ALLE REGIONALI CALABRIA 2025: IL PRESIDENTE OCCHIUTO SFIDATO DAL 5STELLE TRIDICO

A differenza di quanto appena visto con il recentissimo voto nelle Marche, capire chi sono i candidati delle Elezioni Regionali Calabria 2025 è missione alquanto semplice: sono solo in tre, di cui però due i grandissimi favoriti per le urne aperte oggi e domani dopo la conclusione anticipata della giunta Occhiuto a seguito delle indagini emerse negli scorsi mesi.

Sarà Pasquale Tridico, candidato unico del Centrosinistra, a sfidare il Governatore uscente Roberto Occhiuto e con esso l’intero Centrodestra calabrese, mentre Francesco Toscano è l’outsider che proverà a sfilare qualche voto tanto a destra quanto a sinistra con il movimento rossobruno di Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare.

Tre candidati per un posto, con i favoriti d’obbligo che sono gli esponenti dei due schieramenti bipolaristi: di Occhiuto sappiamo tanto, Presidente uscente della Calabria che ha provato l’all-in del voto anticipato per ottenere la piena fiducia degli elettori in modo da «non finire rosolato» dalla magistratura e dal circo mediatico che ne consegue, come ammise lo stesso Governatore il giorno della firma delle dimissioni lo scorso 5 agosto 2025.

Esponente di spicco di Forza Italia, stimato per i suoi primi 4 anni di Governatore in Calabria e forte di sondaggi che prima del silenzio elettorale lo davano in netto vantaggio sul campo largo progressista: Occhiuto punta alla continuità della sua giunta con un richiamo per quella «Calabria che lavora» in modo da mettere a frutto le riforme e i progetti avviati durante il primo mandato.

Di contro è invece Tridico, ex Presidente INPS e professore tra i più stimati da Giuseppe Conte nel M5s, a provare a sfilare a Occhiuto la poltrona di Presidente in queste Elezioni Regionali Calabria 2025.

LE LISTE DEI CANDIDATI PRESIDENTE IN CALABRIA: RIMANE BIPOLARISMO “STRETTO” CON L’OUTSIDER DI RIZZO

Europarlamentare per i 5Stelle, eletto appena un anno fa alle Europee, Pasquale Tridico è professore di economia che punta tutto sul Reddito di cittadinanza regionale nel suo programma assieme agli alleati di coalizione, su tutti Pd e Alleanza Verdi-Sinistra. Dopo lo scontro-derby in estate sul ruolo di candidato con l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, è Tridico ad aver compattato il campo largo puntando a riformare sanità e lavoro regionale in Calabria.

Contro la continuità di Occhiuto e la “novità” centralista-rdirigista di Tridico, il vero outsider delle Elezioni Regionali Calabria 2025 è l’esponente del partito di Rizzo, Francesco Toscano, già assessore alla Cultura a Gioia Tauro.

Contro il sistema, populista di area sinistra ma che non disdegna bordate alla propria stessa corrente politica: difficile spuntarla con i due poli attrattivi contrapposti di Centrodestra e Campo largo, tanto che la sfida “anti-sistema” di Toscano è destinata più a tentare l’ingresso in Consiglio Comunale che non a battere Occhiuto e Tridico.

Detto dei candidati, ecco invece le liste a sostegno dei tre possibili prossimi Presidenti di Regione Calabria: con il Governatore uscente si schierano FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc-Democrazia Cristiana, a cui si aggiungono le liste civiche di Occhiuto Presidente, Sud Chiama Nord-Parrtito Animalista.

Con l’ex INPS Tridico invece troviamo M5s, Pd, AVS, Casa Riformista-Italia Viva, con l’aggiunta delle civiche Tridico Presidente e Democratici Progressisti. Chiude Francesco Toscana con una sola lista a sostegno, ovvero il partito di Rizzo “Democrazia Sovrana Popolare”.