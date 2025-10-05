Diretta delle Elezioni Regionali Calabria 2025: tutti i risultati dell'affluenza, le liste e i candidati da Occhiuto a Tridico. Come si vota il Presidente

IL “BIGINO” DELLE ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA: I RISULTATI DELL’AFFLUENZA IN DIRETTA

Dalle Marche alla Calabria, con prossima “vista” sulla Toscana: urne aperte anche questo weekend per una nuova tornata di Elezioni Regionali 2025, questa volta appunto nella Calabria governata negli ultimi 4 anni dalla giunta Occhiuto a guida Centrodestra. Dopo il successo della coalizione di Governo la scorsa settimana con Acquaroli, si ripete “l’esperimento” politico anche in terra di Calabria con la sfida diretta tra un Governatore uscente e un candidato unico espressione del Campo largo progressista, in questo caso l’europarlamentare del M5s Pasquale Tridico.

Elezioni Regionali Calabria 2025: chi sono i candidati Presidente/ Occhiuto, Tridico e Toscano: liste e nomi

A differenza delle Marche però, qui l’outsider tra i candidati favoriti è solo uno, Francesco Toscano espressione del partito di Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare: seggi aperti oggi domenica 12 ottobre e domani lunedì 13 ottobre, con consuete modalità di voto e orari ormai consolidati nelle Regioni a statuto ordinario.

Elezioni Regionali Calabria 2025: voto disgiunto è possibile?/ Come si vota Presidente e consiglieri: le info

Si vota infatti dalle ore 7 alle 23 della domenica, così come domani tra le 7 e le 15 con i primi risultati in diretta dallo spoglio che comincerà subito dopo la chiusura dei seggi calabresi: nel corso della giornata di oggi si terranno tre momenti di diffusione dei risultati parziali sull’affluenza (fermatasi ad un bassissimo 50% nelle Regionali delle Marche, ndr).

Attesi dati alle 12, alle 19 e poi a fine giornata alle ore 23: l’affluenza finale sarà invece il primo dato disponibile lunedì alle ore 15, in concomitanza con i primi exit poll sulle Elezioni Regionali Calabria 2025.

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2025/ Risultati, come si vota: tra Occhiuto e Tridico il rebus astensione

La Regione è suddivisa in tre grandi circoscrizioni – Nord, Centro e Sud – che determinano l’assegnazione dei seggi (31) nel prossimo Consiglio Regionale, al rinnovo così come la poltrona del Presidente dopo le dimissioni del Governatore Roberto Occhiuto, convocando di conseguenza le Elezioni anticipate di un anno rispetto alla scadenza della Legislatura.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI IN CALABRIA E QUANDO SI SAPRANNO I RISULTATI

Detto del Consiglio da 31 membri, occorre sapere che la legge elettorale delle Elezioni Regionali Calabria 2025 prevede l’elezione di 24 consiglieri con metodo proporzionale, 6 con sistema maggioritario e uno finale che è il Presidente regionale eletto: non esiste alcun ballottaggio, vince il candidato Presidente che otterrà anche un solo voto in più degli avversari, ma esistono due soglie di sbarramento alle liste presenti sulla scheda elettorale (qui il fac-simile, ndr).

In primis, una coalizione ha accesso al Consiglio Regionale solo se raggiunge almeno l’8% dei voti, mentre i singoli partiti per poter avere seggi dovranno prendere almeno il 4% delle preferenze. Inoltre, il premio di maggioranza garantito al vincitore è regolato in base ai risultati: se infatti la coalizione vincente dovesse prendere meno del 40% potrà contare su almeno 16 seggi complessivi, ovvero il 55% dei 31 consiglieri totali; premio invece con almeno 18 seggi se la coalizione supera il 40%

Il metodo invece per capire come si vota alle Elezioni Regionali Calabria 2025 è ancora una volta molto semplice e si avvicina moltissimo al sistema delle recenti urne aperte nelle Marche: è possibile votare solo per il candidato Presidente (e il voto si estende anche a tutte le liste collegate), solo per una lista con il voto automatico che finisce al candidato collegato, ma è possibile votare anche per un Presidente e una lista collegata, scrivendo fino a 2 preferenze (di genere opposto) tra i candidati consiglieri.

In Calabria non è previsto il voto disgiunto, ovvero non è possibile indicare un candidato Presidente e una lista non collegata ad essi: ultimo elemento da tenere in considerazione, i risultati delle Elezioni Regionali 2025 saranno resi noti nel corso del pomeriggio del 13 ottobre 2025 non appena lo spoglio in diretta dal comitato centrale elettorale sarà stato esaurito.

COME SI È ARRIVATI AL VOTO ANTICIPATO E GLI ULTIMI SONDAGGI (PRE SILENZIO): IL VANTAGGIO VIRTUALE DI OCCHIUTO

Come già anticipato, le Elezioni Regionali in Calabria arrivano con un anno di anticipo date le dimissioni firmate ad inizio agosto dal Presidente uscente Roberto Occhiuto, assoluto trionfatore nel 2021 (addirittura doppiando il campo progressista di Pd e M5s): le indagini per corruzioni che hanno colpito la giunta e il Presidente stesso hanno sconvolto negli scorsi mesi la Regione amministrata dal Centrodestra e in particolare da Forza Italia. Occhiuto ha preferito evitare di «farmi rosolare» da indagini e circo mediatico conseguente, preferendo il richiamo alle urne dove i cittadini potranno direttamente giudicare il lavoro di questi 4 anni di giunta.

Nell’attesa di una prossima potenziale archiviazione – come rivendica lo stesso Governatore forzista – questa terza votazione per le ElezionI Regionali a fine 2025 vede le attese tutte in casa Centrodestra, che punta a doppiare il successo delle Marche in attesa dei prossimi voti che saranno invece a traino principale del Centrosinistra (Toscana, Campania e Puglia), se si esclude la situazione del Veneto.

In campo, come detto solo 3 candidati Presidente per la guida di Regione Calabria: Roberto Occhiuto, Presidente uscente e membro della segreteria di Forza Italia nazionale, presente alle urne con l’appoggio di ben 8 liste, ovvero FdI, FI, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Sud chiama Nord e Udc-Democrazia Cristiana.

A sfidarlo l’ex Presidente INPS nonché europarlamentare calabrese eletto un anno fa alle Europee, il professore Pasquale Tridico: puntando su un programma decisamente trainato dalle istanze M5s, specie nella proposta di una sorta di reddito di cittadinanza regionale: in sostegno oltre a M5s e Pd, anche AVS, Democratici e Progressisti, Casa Riformista-Italia Viva e Lista Tridico Presidente.

Outsider appunto Francesco Toscano, già amministratore locale, e membro di Democrazia Sovrana Popolare: in contrasto tanto con la destra quanto con la sinistra, l’esponente di Rizzo punta ad entrare in Consiglio Regionale “rosicchiando” preferenze alle due grandi coalizioni favorite della vigilia. Nei sondaggi elettorali prima del silenzio due settimane fa, i risultati delle Elezioni Regionali in Calabria erano concordi su un fatto: da Ipsos a Tecné, seppur con forbici diverse, vedevano il vantaggio di Occhiuto su Tridico, con oscillazioni tra il 50% e il 60% per il Governatore uscente in quota Centrodestra.