Il vincitore delle Elezioni Regionali Calabria 2025 è Roberto Occhiuto: chi è il nuovo presidente eletto, ecco il bis dai risultati consultazione

Chi è Roberto Occhiuto, di nuovo governatore in Calabria

Con le urne elettorali che si sono ormai definitivamente chiuse da parecchio tempo e lo spoglio che ha proceduto serrato fino a questo momento, possiamo tirare le somme sulle Elezioni Regionali Calabria 2025 per annunciare ufficialmente che il presidente eletto è Roberto Occhiuto, titolare alle urne regionali con la sua coalizione di un totale del 59% rispetto all’avversario diretto Pasquale Tridico che si è fermato al 39%.

Scoperto il nome resta da capire chi è Roberto Occhiuto, vincitore delle Elezioni Regionali Calabria 2025: nato a Cosenza nel ’69, oltre a (di nuovo) presidente in Calabria, è vicesegretario nazionale di Forza Italia. Laureato in Economia, è giornalista pubblicista e imprenditore nei settori vitivinicolo ed editoriale.

Fratello dell’ex sindaco di Cosenza che oggi riveste la carica di senatore, ha alle spalle una lunga carriera politica, avviata nel ’93 come consigliere comunale per la Democrazia Cristiana, poi aderì al Ppi e successivamente al Cdu, prima di approdare a Forza Italia, con cui nel 2000 venne eletto consigliere regionale.

Dopo una parentesi nell’Udc di Casini, è rientrato nel centrodestra berlusconiano, approdando in Parlamento nel 2008 e diventando negli anni figura di primo piano del gruppo azzurro a Montecitorio, fino rivestire l’incarico di capogruppo. Quattro anni fa la scelta di candidarsi alla guida della Calabria, lasciando Roma: ottiene il 54% dei voti, sostenuto da una coalizione di otto liste tra partiti e civiche.

Durante il suo mandato si concentra su sanità, infrastrutture e turismo, rivendicando lo sblocco di opere ospedaliere, il boom dei passeggeri negli scali calabresi e diverse riforme strutturali. Ma nel luglio scorso, al termine del primo mandato, si è dimesso per ricandidarsi, dopo essere stato raggiunto da un avviso di garanzia per corruzione della Procura di Catanzaro.

Elezioni Regionali Calabria 2025: chi erano i candidati, cosa dicevano i sondaggi e come sono andare le ultime (due) votazioni

Superata la fase più importante di questo turno elettorale che permetterà al nuovo presidente di governare (salvo, ovviamente, imprevisti) per i prossimi cinque anni, possiamo tornare un attimo indietro per ricordare che un paio di giorni fa alle urne delle Elezioni Regionali Calabria 2025 si erano presentati solamente tre nomi: il primo – dato per favorito, ma ci torneremo tra un attimo – era Roberto Occhiuto, presidente regionale uscente che godeva del supporto dell’intero arco del centrodestra; il secondo – nonché contendete diretto – era il pentastellato sostenuto dal “campo largo” Dem Pasquale Tridico e il terzo l’indipendente Francesco Toscano con la sua civica Democrazia Sovrana Popolare.

Quella che emerse dagli ultimi sondaggi per le Elezioni Regionali Calabria 2025, peraltro, più che una stima sembrava essere una vera e propria certezza con i principali istituti (EMG, Noto, BiDi, SWG, Ipsos, Tecnè e Termometro Politico) che davano Occhiuto tra il 48 e il 61 per cento delle preferenze, superando Tridico di parecchi punti percentuali – oscillante tra il 37 e il 46 per cento -; mentre Toscano (come spesso accade in queste consultazioni) era dato al più al 5%.

Peraltro, un’ulteriore riconferma del potenziale successo del centrodestra alle urne delle Elezioni Regionali Calabria 2025 arriva anche dalle consultazioni elettorali che si tennero nel 2020 e nel 2021: in entrambi i casi, infatti, il centrodestra ottenne più della metà dei voti con il primo turno che si concluse con l’elezione di Jole Santelli con 55,29% delle preferenze (poi tragicamente e improvvisamente deceduta pochi mesi dopo) e il secondo con Occhiuto eletto dal 54,46% dei votanti.