Come si vota alle Elezioni Regionali Calabria 2025: dal voto disgiunto alle preferenze di genere, le info da sapere prima di andare alle urne

È il momento – per gli elettori calabresi – di recasi alle urne per le Elezioni Regionali Calabria 2025 al termine delle quali si potrà conoscere la composizione del Consiglio regionale e il nome del Presidente che guiderà la regione per i prossimi cinque anni; tutto – ne siamo certi – con i soliti dubbi che in ogni consultazione di questo tipo affollano la mente degli elettori, tra i quali anche l’eventuale possibilità di esercitare il cosiddetto voto disgiunto, oltre – più genericamente – alle modalità di voto e di elezione del Consiglio regionale.

La prima cosa da dire in tal senso è che il sistema elettorale che regola le Elezioni Regionali Calabria 2025 è grosso modo simile a quello nazionale, salvo alcune differenze piuttosto importanti: la prima tra tutte è quella che riguarda l’elezione con il metodo proporzionale basato sulle circoscrizioni di 24 candidati, con i restanti 6 che saranno regolati dal sistema maggioritario; mentre il premio di maggioranza consiste in un totale di 6 seggi da ripartire tra le varie liste della maggioranza.

Come si vota alle Elezioni Regionali Calabria 2025: dal voto disgiunto alle preferenze, cosa c’è da sapere

Al di là di questi aspetti più “tecnici”, ciò che interesserà a tutti voi i procinto di recarvi alle urne per le Elezioni Regionali Calabria 2025 è sicuramente la modalità effettiva di voto: la scheda che vi verrà consegnata ai seggi è la medesima che avete già visto altre volte, con il nome del candidato presidente seguito dai vari partiti e liste che lo sostengono, con la possibilità di aggiungere anche i nomi degli eventuali consiglieri per i quali si vuole esprimere una preferenza diretta.

A tutti voi sarà data la possibilità di tracciare una croce sul candidato Presidente alle Elezioni Regionali Calabria 2025, su uno dei partiti che lo sostengono o su entrambi: nel primo caso la preferenza sarà assegnata in automatico alla prima lista dell’elenco, nel secondo – invece – darete in automatico anche un preferenza al candidato che fa parte di quel gruppo e nell’ultima esprimerete entrambe, nel caso in cui vogliate – per esempio – votare per Occhiuto e per la lista di “Noi moderati”.

In ogni caso, nella consultazione regionali calabresi non è permesso effettuare il voto disgiunto (ovvero votare un candidato e un partito o lista che sostiene uno degli altri candidati); mentre di importante da ricordare c’è che in caso di esprimano due o più preferenze per i consiglieri si dovrà rispettare la rappresentanza di genere, facendo sì che almeno uno di loro di sesso opposto rispetto agli altri.