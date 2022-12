Elezioni regionali/ In Lazio e Lombardia si vota il 12 e 13 febbraio

A differenza di quanto accaduto per le Politiche del 25 settembre, per le elezioni Regionali è previsto il voto su due giorni. Per la precisione, si andrà al voto il 12 e il 13 febbraio. Un appuntamento molto importante a livello politico, considerando le due regioni coinvolte nella tornata: parliamo del Lazio e della Lombardia. Questo quanto sancito dal Consiglio dei ministri attraverso un decreto che ora verrà inviato alla Conferenza Stato-Regioni.

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi: “Il testo estende la durata delle operazioni di votazione anche al lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 , per i seguenti organi elettivi: Camera dei deputati; Senato della Repubblica; consigli regionali, provinciali e comunali delle regioni a statuto ordinario”.

ELEZIONI REGIONALI 2023, DATA E ORARI

Elezioni Regionali su due giorni, dunque, dopo alcuni giorni di valutazione. Come rimarcato dallo stesso governo nel comunicato, questa scelta è arrivata per rispondere all’esigenza “di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione del crescente fenomeno di astensionismo”. I cittadini di Lazio e Lombardia avranno a disposizione anche otto ore al lunedì per recarsi alle urne ed esprimere la propria preferenza per il rinnovo del Consiglio regionale. A spingere per questa soluzione in particolare il leader leghista Matteo Salvini: “Sarebbe importante far votare i cittadini sia domenica che lunedì mattina, per evitare il pericolo dell’astensionismo e garantire la massima partecipazione possibile alle elezioni”, il ragionamento del vicepremier riportato dai colleghi di Agi nella giornata di mercoledì.

