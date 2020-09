Elezioni Regionali Liguria 2020/ Diretta risultati, exit poll, liste: Toti vs Sansa

Ultima tranche di voto anche in Liguria per le Elezioni Regionali 2020 con i primi risultati (ed exit poll) pronti ad uscire alla chiusura delle urne dopo le ore 15: sono infatti chiamati al voto – in via straordinaria per l’emergenza Covid-19 – i cittadini liguri per rinnovare Presidente e Consiglio Regionale dopo la prima parte di votazione andata in scena ieri 20 settembre (dalle 7 alle 23). Si può votare dunque dalle ore 7 alle 15 anche oggi lunedì 21 settembre con le medesime regole anti-Covid seguite già ieri in tutti i seggi italiani dove si vota in contemporanea anche altre 6 Elezioni Regionali, quasi mille Comunali e il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Qui di seguito ritroviamo i candidati e le liste sulla scheda elettorale Liguria 2020: Giovanni Toti (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Toti Presidente); Ferruccio Sansa (Pd, M5s, Europa Verde-DemoS-Centro Democratico, Sansa Presidente, Linea Condivisa); Aristide Massardo (Italia Viva-Più Europa-PVU); Carlo Carpi (Lista Carpi); Riccardo Benetti (Ora rispetto per tutti gli animali); Marika Cassimatis (Base Costituzionale, ex M5s in rotta con il fondatore Beppe Grillo); Giacomo Chiappori (Grande Liguria); Gaetano Russo (Il Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana); Alice Salvatore (Il Buonsenso, anche lei ex M5s); Davide Visigalli (Riconquistare l’Italia).

AFFLUENZA E COME SI VOTA IN LIGURIA

Le operazioni su come si vota alle Elezioni Regionali Liguria 2020 restano le medesime anche per la giornata di oggi, con i 30 seggi eleggibili che verranno scoperti nei prossimi risultati del pomeriggio: Premio di maggioranza se il candidato vincitore delle Regionali ha ottenuto meno di 18 seggi, o ripartito tra le liste non collegate al candidato vincitore se ha ottenuto più di 18 seggi. La lista provinciale per poter accedere alla ripartizione dei seggi deve aver conquistato almeno il 3%, o se collegata ad una lista regionale che ha ottenuto il 5%. Ogni elettore può esprimere 2 preferenze per i consiglieri (obbligo la regola dell’alternanza di genere), oltre al voto per il candidato Governatore: il voto disgiunto è comunque permesso, con la X che potrà essere dunque posta sul Governatore e su una lista NON collegata ad esso. Ieri alle ore 12 l’affluenza alle Regionali liguri vedevano un dato in aumento rispetto alla media nazionale, ma è il dato finale di oggi alle ore 15 che dirà come e se l’emergenza coronavirus avrà avuto un impatto incidente sulle votazioni per le Regionali 2020 e per il Referendum costituzionale anche in Liguria. Al momento l’unico dato definitivo disponibile è quello relativo all’affluenza alle ore 23 di ieri: è stata pari al 39,80%.

ELEZIONI REGIONALI LIGURIA: COME ANDÒ NEL 2015

Mentre gli ultimi sondaggi espressi da Winpoll per il Sole 24 ore prima del silenzio elettorale del 4 settembre scorso si vedeva ancora favorito Giovanni Toti (Centrodestra) al 60,1% contro il 34,4% di Ferruccio Sansa (Centrosinistra) e il 4,3% di Aristide Massardo (Iv-+Europa) al 4,3%, 5 anni fa l’esito fu simile – la vittoria di Toti – ma con numeri decisamente diversi. Nelle Elezioni del maggio 2015 trionfò a sorpresa il candidato unico del Centrodestra con il 34,4%, conquistando 15 seggi complessivi (Lega 20,2%, Forza Italia 12,6%, Fratelli d’Italia 3,07%, Area Popolare 1,7%). Sconfitta – dopo le divisioni degli ultimi mesi di campagna elettorale nel Centrosinistra – la candidata Pd Raffaella Paita al 27,84%: 8 seggi conquistati, con Pd al 25,6%, Liguri al 3,1%, Liguria Cambia all’1,5%. Alice Salvatore del M5s conquistò il 24,84% delle preferenze (e 6 seggi) mentre Luca Pastorino finì al 9,41% con 1 seggio conquistato: senza seggi in Consiglio Regionali rimasero Enrico Musso (Liguria Libera 1,62%), Matteo Piccardi (0,78% PCL), Antonio Bruno (0,73% Progetto altra Liguria), Mirella Batini (0,3% Fratellanza Donne).



© RIPRODUZIONE RISERVATA