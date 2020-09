Elezioni Regionali Marche 2020/ Diretta risultati, exit poll, liste: sfida Acquaroli

Riprendono regolarmente anche nelle Marche le operazioni di voto per le Elezioni Regionali 2020. Anche oggi si vota dalle 7 ma i seggi chiudono alle 15, non alle 23 come ieri. Bisognerà aspettare per i risultati, perché prima scatteranno gli scrutini per il referendum, poi partiranno quelli delle regionali. Nelle Marche non è previsto alcun ballottaggio, quindi il candidato che raccoglierà anche un solo voto in più rispetto agli avversari vincerà e potrà contare su un premio di maggioranza con cui governare senza alcuna difficoltà. Qursto perché nelle Marche la legge elettorale è un sistema proporzionale a turno unico. Sono otto comunque i candidati in lizza alla presidenza: Francesco Acquaroli, Sabrina Banzato, Alessandra Contigiani, Roberto Mancini, Maurizio Mangialardi, Gian Mario Mercorelli, Fabio Pasquinelli e Anna Rita Iannetti. Se il candidato di centrodestra Acquaroli prova la scalata, Mangialardi punta invece sul voto utile per confermare il centrosinistra ancora alla guida della regione. Per quanto concerne invece l’affluenza, alle ore 23 di ieri si è attestata al 42,72%: questo è l’unico dato ufficiale che abbiamo a disposizione al momento.

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI MARCHE: “ROSSA” DA 25 ANNI

La Regione Marche è tra quelle a cui si guarda con apprensione, perché i risultati sono tutt’altro che scontati. La Regione è governata dal 1995 dal centrosinistra, quindi una vittoria del centrodestra sarebbe una svolta epocale per le Marche, seppur non paragonabile a quella che potrebbe configurarsi in Toscana, che invece è una Regione-Simbolo per il centrosinistra. Un peso decisivo comunque potrebbe averlo il MoVimento 5 Stelle, che non ha stretto alleanze locali con il Partito democratico. Qui però non è ammesso il voto disgiunto, quindi è caccia aperta ai voti dei pentastellati, che hanno candidato Gianni Mercorelli. Sono otto i candidati presidenti, ma la sfida “vera” è a due, salvo sorprese: Maurizio Mangialardi, sindaco uscente Pd di Senigallia, candidato per il centrosinistra, contro Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d’Italia e quindi candidato per il centrodestra al secondo tentativo dopo quello del 2015. Oltre ai voti degli elettori M5S, decisivi potrebbero essere coloro che si asterranno.

ELEZIONI REGIONALI MARCHE: COME ANDÒ NEL 2015

In attesa dei risultati delle attuali Elezioni Regionali Marche 2020, cinque anni fa fu trionfo per il Centrosinistra di Luca Ceriscioli che con il 41,07% conquisto 18 seggi sui 30 disponibili. Pd prese 15 seggi (col 35,1% dei voti), Uniti per le Marche al 5,03% prese 2 seggi, 1 per Popolari-Marche-Udc (3,41%). Venne sconfitto il candidato del Movimento 5 Stelle Giovanni Maggi, al 21,78% con 5 seggi conquistati al Consiglio Regionale: era presente e candidato del Centrodestra “disunito” l’attuale candidato Francesco Acquaroli. All’epoca venne sostenuto da Lega (13%) e Fratelli d’Italia (6,5%) conquistando solo 4 seggi: Forza Italia invece, con Gian Mario Spacca, prese il 14,21% con 3 seggi (in coalizione con Marche 2020 e Democrazia Cristiana). Infinte, Edoardo Mentrasti della Sinistra Unita prese il 3,96% e rimase escluso dal Consiglio Regionale delle Marche.



