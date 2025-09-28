Via alle Elezioni Regionali Marche 2025: chi sono i candidati che si contendono il ruolo di presidente e cosa dicono gli ultimi sondaggi sul voto

Si aprono ufficialmente nella giornata di oggi – domenica 28 settembre – le urne per le Elezioni Regionali Marche 2025 che vedranno ben sei differenti candidati contendersi il ruolo di presidente regionale e, al contempo, la maggioranza all’interno del consiglio: un appuntamento importante fissato per il giorno esatto della scadenza dell’attuale mandato del presidente Acquaroli e che chiamerà alle urne tutti i cittadini – o almeno, gli aventi diritto – marchigiani.

Prima di arrivare ai nomi e alle liste che supportano i vari candidati delle Elezioni Regionali Marche 2025, vale la pena ricordare un paio di importanti informazioni: la prima è relativa al fatto che le urne saranno aperte oggi, domenica 28 settembre, dalle ore 7:00 alle 23:00 e domani, lunedì 29 settembre, dalle 7:00 alle 15:00; mentre la seconda è sulla modalità di voto: come spesso accade per le consultazioni regionali, infatti, si potrà votare per il candidato, una lista o entrambi, senza – però – il cosiddetto “voto disgiunto” che permette di scegliere un nome e una lista differente da quelle che lo supportano.

Chi sono i candidati per le Elezioni Regionali Marche 2025: i nomi e i dati dell’ultimo sondaggio

Ricordate giusto le due cose fondamentali per le Elezioni Regionali Marche 2025, possiamo passare ai candidati che si contendono il ruolo di presidente: il primo nome è quello dell’attuale presidente regionale Francesco Acquaroli eletto già nel 2020 – dopo essere stato sindaco di Potenza Picena – e supportato dal centrodestra compatto (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati), oltre che dai partiti Base popolare, Unione di Centro e delle liste civiche Civici Marche e Marchigiani con Acquaroli.

Il secondo nome in corsa per le Elezioni Regionali Marche 2025, invece, è quello di Matteo Ricci – ex sindaco di Pesaro – che gode del supporto dell’intero “campo largo” del centrosinistra (ovvero Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione), oltre che dei partiti locali marchigiani Progetto Marche, Avanti con Ricci, Pace Salute Lavoro e della civica Matteo Ricci Presidente; mentre non mancano neppure i nomi di Beatrice Marinelli, Claudio Bolletta, Lidia Mangani e Francesco Gerardi che corrono da indipendenti con i soli partiti che li hanno espressi a supporto.

Interessante, infine, soffermarci anche sugli ultimi sondaggi per le Elezioni Regionali Marche 2025, realizzati da Emg Different a inizio mese: secondo la rilevazione – confermata in parte anche da Termometro Politico – la vittoria dovrebbe spettare all’uscente Acquaroli con sei punti – che per il Termomentro sarebbero solo 3 – percentuali in più rispetto a Ricci, rispettivamente al 52 e 46 per cento; mentre il primo partito alle Elezioni Regionali Marche 2025 sarebbe FdI al 31,5%, seguito dal PD al 29% e da tutti gli altri che si fermerebbero sotto l’8% dei voti.