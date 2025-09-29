Il vincitore delle Elezioni Regionali Marche 2025 è Acquaroli: chi è il nuovo presidente eletto e risultati consultazione che si è tenuta tra ieri e oggi

Chi è Francesco Acquaroli, il presidente (uscente) eletto nelle Marche

Chiuse definitivamente le urne per le Elezioni Regionali Marche 2025 è arrivato il momento di scoprire il profilo del nuovo presidente eletto, partendo dall’ormai certa constatazione che la consultazione elettorale è stata vinta da Francesco Acquaroli, governatore uscente che si è ricandidato con il centrodestra, sostenuto dai partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Libertas Unione di Centro e le liste I Marchigiani per Acquaroli Presidente e Civici Marche per Acquaroli Presidente.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2025/ Diretta seggi: UV con Pd e Autonomisti ferma il Centrodestra

Un risultato che non sorprende, visto che era indicato come il favorito dai sondaggi prima delle elezioni. Per Giorgia Meloni è stato premiato chi “ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini“. Per quanto riguarda il suo rivale, Matteo Ricci ha fatto sapere nel pomeriggio di aver contattato Acquaroli per congratularsi con lui per la rielezione.

Eletti FI Valle d'Aosta, risultati e seggi consiglieri regionali 2025/ Voti e preferenze nomi in Consiglio

Ma, dunque, chi è Francesco Acquaroli, vincitore delle Elezioni Regionali Marche 2025? È presto detto: si tratta di una figura ormai centrale nello scenario politico marchigiano. Nato a Macerata nel 1974, con un percorso di studi in Economia e un passato da consulente finanziario, ha costruito la sua carriera politica partendo dalle realtà locali: prima consigliere comunale, poi sindaco di Potenza Picena e, successivamente, deputato per Fratelli d’Italia.

La vera svolta è arrivata nel 2020, con l’elezione a governatore della Regione Marche, dopo decenni di governo di centrosinistra. A distanza di cinque anni, Acquaroli è riuscito a confermarsi alla guida della regione. Militante storico della destra nella provincia di Macerata, è ritenuto un politico concreto molto vicino a Giorgia Meloni. Questa vicinanza al vertice nazionale appare come un elemento non secondario, non solo per il rafforzamento della sua candidatura, ma anche per il suo futuro.

Eletti Lega Valle d'Aosta, risultati e seggi consiglieri regionali 2025/ Voti preferenze nomi in Consiglio

Elezioni Regionali Marche 2025: chi erano i candidati, cosa dicevano i sondaggi e come sono andare le votazioni del 2020

Insomma, chiuse ufficialmente le Elezioni Regionali Marche 2025 e scoperto il profilo del nuovo presidente eletto, possiamo riavvolgere il nastro fino a poche ore fa per ricordare un paio di retroscena di questa attesa consultazione elettorale: in corsa, infatti, c’erano ben sei differenti candidati tra l’uscente Francesco Acquaroli espresso da Fratelli d’Italia e sostenuto dall’intero arco del centrodestra, Matteo Ricci espresso dal Partito Democratico e sostenuto dal “campo largo” democratico e i quattro indipendenti Claudio Bolletta, Lidia Mangani, Francesco Gerardi e Beatrice Marinelli.

Secondo gli ultimissimi sondaggi sulle Elezioni Regionali Marche 2025 – emessi a inizio settembre, prima che iniziasse l’obbligatorio silenzio elettorale pre-voto – il favorito era l’uscente Francesco Acquaroli, reduce da cinque anni di governatorato considerato complessivamente positivo: rispetto a Ricci i sondaggi stimavano tra i 3 e i 6 punti percentuali di scarto, con Fratelli d’Italia che avrebbe dovuto conquistare il primo posto tra i partiti superando il PD di un paio di punti percentuali.

D’altra parte, il successo di Acquaroli alle Elezioni Regionali Marche 2025 era basato anche sull’osservazione dei risultati dell’ultima tornata elettorale: nel 2020, infatti, il meloniano – che sfidava il Dem Maurizio Mangialardi e il pentastellato Gian Mario Mercorelli – ottenne un totale di oltre 361mila voti, pari al 49,13% delle preferenze, mentre i due sfidanti si fermarono (rispettivamente) al 37,29% e all’8,62% di voti; tutto cinque anni in cui il governo regionale fu retto dal Dem Luca Ceriscioli.