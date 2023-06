Elezioni Regionali Molise 2023/ Diretta verso i risultati: quando e come si vota, i candidati

VERSO LE ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: DIRETTA, INFO E COME SI VOTA

Mancano poche ore all’apertura delle urne per le Elezioni Regionali Molise 2023: gli aventi diritti sono chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente della regione e il nuovo consiglio comunale. L’appuntamento come ormai di consueto è scaglionato su due giorni: domenica 25 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 26 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Per poter prendere parte alla votazione, sarà necessario presentare al seggio un documento d’identità valido e la tessera elettorale.

Come si vota ballottaggio Elezioni Comunali 2023/ Sicilia-Sardegna: voto disgiunto, scheda, liste

Sapere come si vota alle Regionali Molise 2023 è questione piuttosto semplice, con un nota bene: non ci sarà il turno di ballottaggio alle elezioni regionali Molise 2023, in altri termini, sarà eletto presidente il candidato che prenderà anche solo un voto in più degli avversari. I voti alle liste decideranno la composizione del Consiglio regionale composto da 20 consiglieri più il presidente della giunta regionale, per un totale di 21 membri. Il premio di maggioranza garantisce almeno 12 seggi – e non più di 14 – alla coalizione collegata al presidente eletto. Non sarà previsto il voto disgiunto – la possibilità di votare per un candidato presidente e per una lista non collegata – mentre è obbligatoria la doppia preferenza con genere alternato pena l’annullamento del voto. La soglia di sbarramento è fissata al 3 per cento per le liste e all’8 per cento per le coalizione.

Risultati Elezioni Comunali Sicilia 2023/ Diretta: Catania a Cdx, Trapani e Siracusa…

ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: I TRE CANDIDATI VERSO I RISULTATI

Le elezioni regionali Molise 2023 vedono protagonisti tre candidati alla presidenza. Il centrodestra punta a riconfermare la regione dopo la vittoria nel 2018 con il candidato Donato Toma: l’aspirante presidente del Molise è il sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti. Sarà sostenuto dalle liste di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Unione di Centro – Democrazia Cristiana – Noi di Centro (che include candidati di Italia Viva), Popolari per il Molise, Il Molise che Vogliamo e Il Molise in Buone Mani – Roberti Presidente – Noi moderati.

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2023/ Risultati ballottaggi Sicilia Sardegna: affluenza 37%

Il centrosinistra si presenta compatto, con la riproposizione dell’asse giallorosso tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle al fianco dell’avvocato e sindaco di Campobasso Roberto Gravina. In campo anche le liste di Alleanza Verdi e Sinistra – Equità Territoriale, Molise Democratico e Socialista (MDS-PSI) e Gravina Presidente – Progresso Molise (Include candidati di Volt). Il terzo e ultimo candidato presidente è l’indipendente Emilio Izzo, che può contare sull’appoggio della lista civica “Io non voto i soliti noti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA