Elezioni Regionali Puglia 2020/ Come si vota, diretta: liste e affluenza

La Puglia assieme alla Toscana è la sfida forse più interessante per rilevanza nazionale alle Elezioni Regionali 2020 in corso oggi domenica 20 settembre (dalle ore 7 alle 23) e domani lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15, poi inizio dello spoglio): nel vasto election day scelto dal Governo ancora in allerta Covid-19, le Regionali Puglia 2020 rappresentano un momento importante per il Centrosinistra che dopo tre giunte consecutive (dal 2005 due volte Vendola e l’ultima con Emiliano) vede na sfida probabilmente all’ultimo voto con il rivale del Centrodestra Raffaele Fitto. Non solo, la Puglia è anche la Regione d’origine del Premier Giuseppe Conte che alla vigilia delle Elezioni aveva chiesto una convergenza di alleanze delle forze presenti nel suo Governo: e invece, tanto il M5s quanto Italia Viva, presentano candidati autonomi in rotta con la linea di Michele Emiliano. Secondo gli ultimi sondaggi disponibili prima del silenzio elettorale del 4 settembre scorso (Supermedia YouTrend), il Centrodestra era dato in lieve vantaggio con il 41,2% delle preferenze contro il 38,4% del Pd (M5s 14,8% e Scalfarotto-Iv al 3,3%). Urne aperte, si vota fino a domani alle ore 15 con i primi exit poll e successivi risultati che arriveranno nel corso della giornata-serata di lunedì: seguiremo come sempre tutto in diretta, con diversi focus che troverete sia nelle prossime ore e sia qui sotto riguardo al come si vota e chi in queste Elezioni Regionali 2020.

GLI 8 CANDIDATI IN PUGLIA

Sono 8 i candidati Governatore alla Regione Puglia che si sfidano nelle Elezioni Regionali, anche se due in particolare partono con i favori del pronostico: Michele Emiliano, già sindaco di Bari e Presidente uscente si presenta con il sostegno di parte del Centrosinistra, con ben 15 liste Partito Democratico, Democrazia Cristiana, Liberali, Sinistra Alternativa, Senso Civico, Italia in Comune, Con Emiliano, Emiliano Sindaco di Puglia, Popolari con Emiliano, Partito Animalista, Partito del Sud, Puglia Solidale Verde, Pensionati e Invalidi, Partito Pensiero e Azione, Sud Indipendente Puglia. Raffaele Fitto, ex Presidente Puglia (2000-2005) è il candidato del Centrodestra unito con 5 liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro-Nuovo PSI, La Puglia Domani. Antonella Laricchia è invece la candidata di Movimento 5 Stelle e Puglia Futura, ha rifiutato l’annessione al candidato unico Emiliano e si presenta dopo aver vinto le Regionarie M5s; Ivan Scalfarotto è invece il candidato scelto da Italia Viva, Futuro Verde, Scalfarotto Presidente-PiùEuropa (con il sostegno anche di Azione-Calenda): sottosegretario agli Esteri, è il candidato renziano anti-Emiliano. Gli altri candidati sono Piefranco Bruni (movimento sociale Fiamma Tricolore); Nicola Cesaria (Lavoro Ambiente Costituzione, Rifondazione Comunista); Mario Conca (Cittadini Pugliese – Conca Presidente); Andrea Agosto (Riconquistare l’Italia).

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2020: LA SCHEDA ELETTORALE

Tanto in Puglia quanto nelle altre Regioni al voto in questo 20-21 settembre, la legge elettorale prevede un turno unico (tranne in Toscana dove il ballottaggio è ammesso in determinate situazioni) con vincente il candidato che ottiene più voti nei risultati finali. È in vigore un sistema di voto proporzionale con l’assegnazione dei 50 seggi che viene redatta su base circoscrizionale (23) e in parte sul listino unico regionale (27): non v’è soglia di sbarramento ed è ammesso il voto disgiunto, con sempre d’obbligo in caso di doppia preferenza tra consiglieri il genere misto (un uomo e una donna). La Puglia è suddivisa in 6 circoscrizioni regionali: Bari; Barletta-Andria-Trani; Brindisi; Foggia; Lecce; Taranto. Previsto anche un premio di maggioranza pari a 29 seggi nel caso si ottenga almeno il 40% delle preferenze, 28 seggi tra 35-40% e 27 seggi sotto il 35%. Mentre è d’obbligo il rispetto di tutte le regole anti-Covid fuori e all’interno dei seggi elettorali, per capire come si vota restano davvero poche e semplici indicazioni: basta una X o sul candidato Presidente, o sulla lista ad esso collegato, o su entrambe. Occorre portare con sé mascherina indossata, carta d’identità e tessera elettorale regolarmente valida:



