Chi sono i 4 candidati Presidente delle Elezioni Regionali 2025 in Puglia: Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Sabino Mangano e Ada Donno, tutte le liste

Una poltrona per quattro in Puglia, anche se la sfida è tutta tra Antonio Decaro e Luigi Lobuono alle Elezioni Regionali Puglia 2025 se teniamo conto dei sondaggi, con l’ex sindaco di Bari che sembra avere la strada spianata. Infatti, si parla di “mission impossibile” per il candidato di centrodestra, ma anche questo rende la sfida pugliese interessante. Decaro può contare sulla sua esperienza da sindaco di Bari che lo ha fatto radicare nel territorio, al punto tale che quando ha cercato il salto candidandosi alle europee un anno fa, ha fatto un boom di preferenze.

Da impiegato dell’Anas alla politica, partendo nel 2004 da assessore comunale alla mobilità e traffico con Michele Emiliano. Sei anni dopo è diventato consigliere regionale col Pd, che sosteneva il governatore uscente Nichi Vendola. Da Bari è passato a Roma come deputato, per poi fare ritorno a “casa” da sindaco, incarico che ha ricoperto due volte. Poi il salto a Bruxelles, da dove vuole tornare per essere il nuovo governatore pugliese.

Luigi Lobuono è un imprenditore che appartiene a una famiglia di editori, però non è stato mai lontano dalla politica. Da civico sfidò nel 2004 Michele Emiliano per diventare sindaco di Bari, su pressing di Raffaele Fitto, che all’epoca governava la regione. La sua esperienza da consigliere comunale durò poco, perché poi si concentrò sulla presidenza della Fiera del Levante, che ha guidato fino al 2006. Il centrodestra avrebbe potuto puntare su Mauro D’Attis, coordinatore di Forza Italia in Puglia, che però non ha dato la sua disponibilità. Pur non essendo tesserato in Forza Italia, è da qui che nasce la sua candidatura, dando un approccio civico alla proposta del centrodestra.

CHI SONO GLI OUTSIDER ALLE ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025

Sono considerati gli outsider, e quindi tagliati dai giochi, ma Ada Donno e Sabino Mangano completano il quadro dei candidati alla Presidenza alle Elezioni Regionali Puglia 2025. Un debutto per entrambi, che hanno deciso di scendere in campo per chi non si sente rappresentato dai partiti più noti. Donno è un ex insegnante di latino e greco con un passato nei movimenti radicali di sinistra, con il sostegno di Partito comunista, Potere al Popolo e Risorgimento socialista che però hanno unito le forze per proporre una lista unica. Pace, lavoro ed emancipazione femminile sono i temi su cui ha puntato Donno in campagna elettorale, nella speranza che ciò possa spingerla a superare la soglia di sbarramento.

Vuole proporre un’alternativa politica anche Sabino Mangano, anche lui sostenuto da una sola lista, Alleanza Civica per la Puglia, che però è il frutto di più liste che hanno deciso di unirsi. In questo caso si tratta di Next Italia e Marziani per la Puglia. In questo caso, il progetto politico è nato dalla volontà di dare voce a quei cittadini che ritengono di non avere più riferimenti politici. Quello che doveva essere M5s per Mangano, che infatti è partito da lì, ma poi è fuoriuscito. Era stato consigliere comunale nel primo mandato di Decaro, poi si è proposto nel 2020 come consigliere regionale e quattro anni dopo come candidato sindaco.

ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025, QUALI LISTE SONO SCESE IN CAMPO

Sono complessivamente 12 le liste coinvolte nelle Elezioni Regionali Puglia 2025, di cui sei compongono la coalizione di centrosinistra che supporta Antonio Decaro nella corsa verso la Presidenza della Regione. In prima fila c’è Pd, che ha stretto un’alleanza con M5s ma non è riuscito a proporre il progetto del campo largo. Infatti, le altre liste sono Avs e le civiche Decaro Presidente, Per la Puglia e Popolari e Avanti.

Invece, Luigi Lobuono del centrodestra può contare sull’alleanza che è al governo, ma oltre a Fdi, Lega e Forza Italia, c’è Noi Moderati e Civici, per cui sono quattro le liste che lo sostengono, con il giallo di Italia Liberale tagliata fuori. Una lista unica, invece, supporta l’unica donna candidata per la carica di governatore, Ada Donno: si tratta di Puglia, Pacifista e Popolare. Anche per l’altro outsider, Sabino Mangano, c’è una sola lista a supporto: si tratta appunto di Alleanza Civici per la Puglia.

Per quanto riguarda coloro che aspirano ad entrare nel Consiglio regionale, su poco meno di 600 candidati, solo 50 diventeranno consiglieri. La coalizione di centrosinistra è quella che conta più candidati, la metà, con il Pd che schiera i big in tutte le province. Fratelli d’Italia non ha parlamentari candidati, ma i suoi consiglieri regionali uscenti. Discorso simile per Forza Italia e Lega, con quest’ultima che non ha inserito Roberto Vannacci. M5s ha preparato un mix tra militanti, esponenti di Rifondazione comunista e società civile, mentre in Avs si rivedono i vendoliani. Per quanto riguarda le civiche, ci sono anche i grandi esclusi dai partiti.