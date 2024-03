Elezioni Regionali Sardegna 2024, Todde-Truzzu divisi da 800 voti/ Centrodestra chiederà riconteggio schede?

Le Elezioni Regionali Sardegna 2024 non sono ancora chiuse. Il centrodestra potrebbe chiedere il riconteggio delle schede visto che da indiscrezioni, che per ora non trovano conferme ufficiali, è emerso che il margine di voti che separa Alessandra Todde da Paolo Truzzu è calato. Martedì era tra i 2.950 e 2.700 voti, mentre ora sarebbe sceso a 1.600. Secondo alcune voci intercettate in ambienti del centrodestra, e riportate dal Corriere della Sera, sarebbe arrivato al di sotto di quota mille. In questo caso, difficilmente non ci sarebbe una richiesta di riconteggio. «La destra non potrà mai ribaltare il risultato», fanno sapere dallo staff della candidata M5s sostenuta dal campo largo.

SCENARIO ELEZIONI 2024/ Da Calenda a M5s, uniti non basta: al campo largo manca il leader

«In questo momento stanno certificando i dati ufficiali. A noi risulta che i voti di scarto siano più di 1.600», ha dichiarato il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte. Regna la prudenza in Fratelli d’Italia: «Prima aspettiamo la fine del conteggio. Poi valuteremo se chiedere il riconteggio delle schede». Addirittura, secondo il Fatto Quotidiano, sarebbe sceso a circa 800. Inoltre, riporta voci confermate anche da esponenti Pd, secondo cui il crollo sarebbe ancor più netto, cioè di 650 preferenze. Ma se la distanza tra Todde e Truzzu si assottigliasse davvero, scendendo al di sotto dei mille voti, allora il centrodestra potrebbe chiedere il riconteggio dei voti. Le schede nulle sono molte, e non sarebbe la prima volta nella storia repubblicana a verificarsi un ribaltamento dei risultati a distanza di giorni.

"In Sardegna Meloni ha umiliato la Lega"/ Romano Prodi: "Nel Campo largo troppo egoismo, non c'è unità"

DISTACCO TODDE-TRUZZU SI RIDUCE: VERSO IL RICONTEGGIO?

I verbali nei prossimi giorni passeranno alla Corte d’appello di Cagliari che ufficializzeranno i risultati dopo i controlli finali. Inevitabilmente i tempi sono destinati ad allungarsi. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le previsioni parlano di almeno una decina di giorni di lavoro nei tribunali e altrettanti in Corte d’appello, se i controlli dovessero fermarsi alla ventina di sezioni che non hanno terminato lo scrutinio e che sono ora all’esame degli uffici circoscrizionali dei tribunali. Ma se dovessero aumentare, allora si potrebbe arrivare ad aprile. Il problema è rappresentato dalle schede nulle, che sono poco meno di 20mila. Da indiscrezioni raccolte dal quotidiano di via Solferino sul lavoro degli uffici dei tribunali, le principali incertezze riguardano quattro sezioni di Sassari città e a due della Gallura. Todde a Sassari era nettamente in vantaggio, quindi il riesame dovrebbe, almeno secondo il centrosinistra, confermare la tendenza e il margine, seppur esiguo, di vantaggio.

Eletti Sardegna al Centro 20venti, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

Nel mirino anche una serie di errori: in un comune il voto di genere sarebbe stato attribuito due volte alla stessa lista. Dallo staff di Truzzu vige la massima prudenza, del resto aveva escluso l’intenzione di presentare ricorsi, ma se la Corte d’appello dovesse attestare ufficialmente un margine al di sotto dei mille voti, ci saranno le richieste di riesame delle schede contestate e nulle. In caso di riconteggio, i due verbali di ogni seggio vengono controllati per verificare la corrispondenza tra i voti e il numero delle schede votate, cui si aggiungono le bianche e nulle. Qui emergono spesso errori di calcolo, insieme a misteriose sparizioni di schede e altre anomalia. Dunque, da queste verifiche possono emergere differenze anche sensibili nel calcolo finale dei voti validi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA