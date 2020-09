Elezioni Regionali Toscana 2020/ Diretta risultati exit poll, liste: Ceccardi o Giani

Si torna a votare anche oggi, lunedì 21 settembre, per l’ultima parte delle Elezioni Regionali Toscana 2020: mentre ieri l’affluenza al voto ha visto un calo prevedibile sulle media delle ultime tornate elettorali (dall’emergenza Covid fino al sistema del voto su due giorni), si attendono per questo pomeriggio dopo le 15 i primi exit poll e risultati per annunciare chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio Regionale toscano. Dalle ore 7 alle ore 15 è possibile ancora votare in tutti i seggi regionali sia per le Elezioni 2020 che per il Referendum costituzionale sul taglio dei Parlamentari: resta la sfida centrale anche per il panorama nazionale visto che il “pronostico” vede sempre più avvicinarsi un “too close to call” per la Regione un tempo “fortino” rosso del Centrosinistra. Qui di seguito i candidati e le liste presenti alle Regionali Toscana 2020: Eugenio Giani (Partito Democratico, Italia Viva-+Europa, Europa Verde, Sinistra Civica Ecologista e Orgoglio Toscana, Svolta!); Susanna Ceccardi (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Toscana Civica); Irene Galletti (M5s), Salvatore Catello (Partito Comunista); Marco Barzanti (Partito Comunista Italiano); Tommaso Fattori (Sì Toscana a Sinistra); Tiziana Vigni (Movimento 3V). Al momento non sono disponibili dati definitivi e ufficiali, ma ci sono quelli dell’affluenza, che alle ore 23 di ieri si è attestata al 45%.

AFFLUENZA E COME SI VOTA IN TOSCANA

Con un’affluenza più bassa del previsto ieri la Regione Toscana ha visto votare una prima “tranche” di elettori che potranno però anche oggi recasi alle urne per esprimere il proprio voto sul rinnovo del Consiglio Regionale e del Governatore post-Enrico Rossi. Alle ore 15 sarà emanato l’ultimo dato sull’affluenza questa volta finale che precede la diretta live dello spoglio prima del Referendum 2020 e poi delle Regionali toscane. Sulle operazioni per come votare alle urne, va ricordato come in Toscana – a differenza di tutte le altre regioni – sia previsto un ballottaggio (senza però possibilità di apparentamenti) nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere al primo turno almeno il 40% dei voti. Sui premi di maggioranza: se un candidato al primo turno ottiene almeno il 45% dei voti, a questi vengono assegnati 24 dei 40 seggi in totale; diversamente, se ottiene tra il 40% e il 45% avrà 23 seggi. Sono infine tre le soglie di sbarramento per accedere ai seggi: 10% per le coalizioni di partito, 3% per le liste all’interno delle coalizioni, 5% per le liste non coalizzate. È permesso il voto disgiunto mentre vale sempre la regola dell’alternanza di genere per le preferenze sui consiglieri regionali.

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA: COME ANDÒ NEL 2015

Il 31 maggio del 2015 nelle precedenti Elezioni Regionali in Toscana trionfò il Centrosinistra con il secondo mandato consecutivo del Governatore eletto Enrico Rossi, all’epoca ancora tra le file del Partito Democratico (oggi in LeU). 48,02% per Rossi (Pd 46,3% e Popolo Toscano 1,72%) con 24 seggi conquistati su 40, sconfitto il candidato di Lega e Fratelli d’Italia Claudio Borghi al 20,02% (Lega Nord 16%, FdI-AN 3,8%) che prese solo 7 seggi. 5 anni dopo il Centrodestra cambia strategia e riunisce tutti i partiti assieme provando l’assalto alla candidatura di Giani: alle scorse Regionali infatti il partito di Berlusconi candidò Stefano Mugnai che prese il 9% (Forza Italia 8,49% e Lega toscana 0,6%) conquistando solo 2 seggi. Il Movimento 5 Stelle al 15,05% con Giacomo Gennarelli prese 5 seggi mentre gli ultimi 2 vennero occupati da Sì-Toscana a Sinistra con Tommaso Fattori, anche oggi candidato alle nuove Regionali 2020 in Toscana. Gli ultimi sondaggi espressi nella Supermedia YouTrend dello scorso 4 settembre si scopre che il Centrosinistra di Giani è avanti di poco con il 43,7% mentre era data in recupero la Ceccardi con il 41,5%; al terzo posto il M5s con Galletti all’8,3%.



