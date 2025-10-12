Chi sono i 3 candidati Presidente delle Elezioni Regionali in Toscana: Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Bundu, tutte le liste

GIANI “BIS” O RIBALTONE DEL CENTRODESTRA? CHI SONO I CANDIDATI ALLE REGIONALI IN TOSCANA

Otto nelle Marche, tre in Calabria e… sempre tre in Toscana: i candidati Presidente alle Elezioni Regionali 2025 vedono tra oggi e domani sulle schede elettorali i propri nomi con annessi relativi candidati consiglieri nelle varie circoscrizione in cui viene suddivisa la mappa elettorale toscana. Capire chi sono i 3 candidati Presidente alle Regionali 2025 è questione principale e fondamentale, specie in queste Elezioni “locali”, prima di addentrarsi sui calcoli politici e le varie alleanze all’interno delle due favorite coalizioni.

Elezioni Regionali Toscana 2025: è possibile il voto disgiunto?/ Tutte le info sulle modalità di voto

Un “Giani-bis”, con la vittoria del Campo largo progressista, o un ribaltone storico in una delle Regioni mai amministrate dal Centrodestra? L’attesa è tutta per i risultati in arrivo nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre 2025, anche se i sondaggi e le previsioni pre-silenzio elettorale non sembrano dare grandi chances al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Terza l’outsider Antonella Bundu, candidata della Toscana Rossa e ammessa alle Elezioni Regionali a differenza del candidato no vax Carlo Giraldi che non avrebbe superato la richiesta di almeno 12mila firme per la sua candidatura.

Elezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati

Il Governatore uscente che punta dritto alla rielezione dopo 5 anni di Governo di Centrosinistra imbarca a bordo anche il M5s, ricostituendo il campo largo progressista che va dai renziani ai Dem fino a 5Stelle e all’Alleanza Verdi Sinistra: Eugenio Giani dopo una lunga fase di compromesso con i direttivi nazionali dei partiti in coalizione – che attenevano il via libera della rosa dei candidati anche per le altre Regionali 2025 – ha ottenuto il via libera dopo aver sottoscritto un “patto” politico su alcune battaglie storiche del M5s (dal reddito di cittadinanza regionale agli impegni sul salario minimo), e dopo aver vinto di poco il voto online ripristinato dal Movimento 5Stelle per la candidatura in Toscana.

Come si vota alle Elezioni Regionali Toscana 2025/ Nomi candidati, liste e info scheda e voto disgiunto

A sfidarlo il Centrodestra punta tutto sul sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, in quota Fratelli d’Italia ma capace di conquistarsi la fiducia di Lega e Forza Italia in questa breve campagna elettorale per l’impresa impossibile di battere la sinistra in Toscana: a Pistoia è stato il primo sindaco eletto (nel 2017) in quota destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, poi riconfermato direttamente al primo turno con valanga di voti nel 2022, e nominato da Meloni attuale coordinatore FdI in Toscana.

TUTTE LE LISTE A SOSTEGNO DEI 3 CANDIDATI PRESIDENTE IN TOSCANA: IL CAMPO LARGO VUOLE IL PRIMO SUCCESSO

La terza dei candidati Presidente alle Elezioni Regionali 2025 è l’outsider Antonella Bundu, scelta dalla lista Toscana Rossa per provare a sfidare – da sinistra – la coalizione del campo largo di Giani: nata a Firenze ma con origini familiari della Sierra Leone, si è candidata nel 2019 alle Comunali di Firenze entrando in Consiglio con la coalizione Sinistra Progetto Comune. La vera sfida per Bundu è quella di ottenere seggi nel prossimo Consiglio Regionale, anche se non sarà semplice ottenere spazio elettorale tra le due maxi coalizioni presenti alle urne.

Le liste a sostegno dei tre candidati sono in tutto 10, con in palio 40 seggi totali per il prossimo Consiglio da eleggersi con metodo proporzionale e un premio di maggioranza variabile per determinare la piena solidità della prossima giunta in Regione Toscana: a sostegno di Eugenio Giani troviamo la coalizione “completa” del Centrosinistra, dal Pd al M5s, passando per AVS e GianiPresidente-Casa Riformista, la nuova piattaforma centrista di Italia Viva “inaugurata” da Renzi nelle recenti Regionali in Calabria.

Con Tomasi il Centrodestra schiera invece i tradizionali partiti nazionali – FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati – assieme alla lista civica ”È ora per Tomasi Presidente”. Una sola la lista della candidata Bundu, ovvero quella “Toscana Rossa” che unisce Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Possibile.