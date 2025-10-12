Tutto quello che c'è da sapere sulle Elezioni Regionali Toscana 2025: quando, dove e come si vota ai seggi. Liste e candidati per Giani, Tomasi e Bundu

TERZA ELEZIONE IN 3 SETTIMANE CON PERÒ IL CAMPO LARGO ORA PROTAGONISTA: TUTTO SULLE REGIONALI IN TOSCANA

Nel complesso calendario delle votazioni in questa ultima finestra dell’anno, le Elezioni Regionali Toscana 2025 rappresentano sulla carta la tentata riscossa del campo largo progressista dopo le due vittorie (pesanti) consecutive raggiunte dal Centrodestra nelle Marche e in Calabria nelle ultime due settimane.

Si vota oggi 12 ottobre e domani, lunedì 13 ottobre 2025, con i consueti orari che ormai siamo abituati ad osservare nelle competizioni elettorali: urne aperte dalle 7 alle 23 la domenica, dalle 7 alle 15 il lunedì, con lo spoglio dei risultati in diretta già nel pomeriggio di domani. Alla sinistra del Presidente uscente Eugenio Giani si contrappone la destra del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, mentre la terza candidata outsider è Antonella Bundu per Toscana Rossa.

Prima di addentrarci nel “riassuntone” sulle Elezioni Regionali Toscana 2025, occorre ricordare come vi saranno delle finestre temporali tra oggi e domani dove seguire l’andamento della partecipazione al voto dei cittadini toscani nelle 13 circoscrizioni in cui è suddivisa la regione (le 4 di Firenze, poi Grosseto, Massa, Pistoia, Prato, Siena, Arezzo, Livorno, Pisa e Lucca): i risultati in diretta sull’affluenza saranno disponibili dopo le ore 12, le 19 e le 23 per la giornata di oggi, mentre solo quello finale definitivo nel pomeriggio di lunedì dopo la chiusura delle urne, con l’arrivo dei primi exit poll.

COME SI VOTA IN TOSCANA E PERCHÈ (IN TEORIA) POTREBBE ESSERCI L’OPZIONE DEL BALLOTTAGGIO

Le “regole” del gioco sono lievemente differenti dalle recenti Elezioni Regionali celebrate nelle scorse settimane, anche se il quadro generale per capire come si vota in Toscana resta tutto sommato similare: al netto degli ovvi documenti validi da presentare al proprio seggio per poter votare (documento d’identità e tessera elettorale), gli elettori toscani sulla scheda arancione votano per il rinnovo del Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale, con una particolarità.

In Toscana si trova indicato nelle singole circoscrizioni già il “listino” dei candidati consiglieri riferibili alla singola lista all’interno di una coalizione con il relativo candidato Presidente: gli elettori possono votare in svariati modi, a cominciare dal più semplice segno su Presidente e lista collegata; possono ovviamente votare anche solo un candidato Presidente, mentre se votano una sola lista quel voto finisce anche al relativo Presidente collegato.

È possibile e legale il voto disgiunto alle Elezioni Regionali Toscana 2025, ovvero una lista e un candidato Presidente ad essa non collegata: sui voti di lista invece è possibile esprimere al massimo 2 voti di preferenza, tracciando segno sulla casella a fianco del nome con sempre valida la regola dell’alternanza di genere (pena l’annullamento della seconda preferenza, ndr). Non è possibile indicare due candidati consiglieri di liste diverse.

Second punto di forte discontinuità con le altre Elezioni Regionali, in Toscana è in teoria possibile raggiungere il ballottaggio tra i primi due candidati più votati al primo turno: se nessun candidato Governatore ottiene almeno il 40% delle preferenze allora si procedere con il secondo turno di ballottaggio previsto per il 26-27 ottobre 2025, con le medesime modalità. Si tratta però di un’eventualità piuttosto remota dato che vi sono solo tre candidati alle Regionali Toscana 2025, di cui però due sono fortemente indiziati nel prendere la maggioranza delle preferenze e dunque molto difficilmente si assisterà ad una coalizione non in grado di raggiungere il 40% (anche vedendo i sondaggi prima del silenzio elettorale).

I CANDIDATI, LE LISTE E GLI ULTIMI SONDAGGI (PRE SILENZIO VOTO): GIANI VERSO LA RIELEZIONE A PRESIDENTE DELLA TOSCANA

I dati espressi prima che si imponesse lo stop alle interviste e sondaggi, vedevano infatti le Elezioni Regionali Toscana 2025 dominate dal Centrosinistra di Eugenio Giani, presidente uscente e fortemente favorito alla rielezione in un secondo mandato come del resto già avvenuto per Acquaroli nelle Marche e Occhiuto in Calabria. I sondaggi diffusi da Ipsos per il “Corriere” il 26 settembre scorso vedevano il vantaggio di Giani all’incirca sui 13 punti di distacco su Alessandro Tomasi, candidato del Centrodestra unitario.

Secondo invece i sondaggi Noto del 24 settembre il vantaggio rimarrebbe 58% di Giani contro il 45% dello sfidante, mentre nelle rilevazioni per ToscanaTv di metà settembre la forbice di distacco sarebbe addirittura tra i 17-18 punti di vantaggio per il campo largo progressista. In attesa di avere domani i risultati delle Regionali, la partita si fa comunque caldissima visto il vantaggio sulla carta non esattamente “confermato” da rapporti interni alla coalizione favorita.

Conte dopo aver scelto Giani nel quadro di un accordo complessivo che coinvolgeva Roberto Fico in Campania – e dopo un voto online “improvvisato” per far digerire alla base del M5s l’appoggio in coalizione al Presidente della Toscana di cui sono stati oppositori durante la giunta di questi ultimi 5 anni – non si è presentato al comizio finale prima delle urne aperte in tutta Toscana. La stessa Schlein ha dovuto “accettare” le indicazioni della base riformista del Pd, ma i rapporti e i programmi non seguono esattamente la linea più radicale e progressista imbracciata dalla Segretaria Dem.

Il vantaggio però, anche storico in una regione “rossa” come la Toscana, sembra comunque difficilmente colmabile per il Centrodestra del pur stimato e rieletto alle scorse Comunali a Pistoia, Alessandro Tomasi. Se per Giani l’appoggio delle liste vede la presenza di Pd, M5s, AVS e Casa Riformista-Italia Viva, per il sindaco pistoiese e responsabile di Fratelli d’Italia in Toscana, vediamo la presenza sulla scheda elettorale di Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Civici, È ora-Lista Civica Tomasi, oltre ovviamente a FdI. Chiude la candidata di Toscana Rossa, che comprende Potere al Popolo Possibile e Rifondazione Comunista, Antonella Bundu. Qui tutti i candidati Presidente e Consiglieri in corsa per le Elezioni Regionali della Toscana.