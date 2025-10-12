Nelle Elezioni Regionali Toscana 2025 è possibile esercitare il voto disgiunto? Tutto quello che c'è da sapere sulle modalità di voto per il Consiglio

Con le urne delle Elezioni Regionali Toscana 2025 che si aprono nella giornata di oggi – ovviamente domenica 12 ottobre – e che permetteranno a tutti voi elettori toscani di esprimere la vostra preferenza elettorale fino alle ore 15:00 di domani, lunedì 13 ottobre 2025, con l’unica consueta pausa tra le 23:00 odierne e le 7:00 di domani, molti siamo certi che si stiano chiedendo se sia possibile esercitare il cosiddetto “voto disgiunto”; oltre a interpellarsi su tutte le possibili modalità con cui esprimere la propria preferenza.

Partendo dal dubbio protagonista di questo articolo, vi diciamo fin da subito che sì, in Toscana è possibile esercitare il voto disgiunto anche alle Elezioni Regionali con una sorta di unicum a livello italiano legato a una piccola modifica alla legge elettorale voluta diversi anni fa dal Consiglio regionale toscano; mentre – ma ci torneremo tra un attimo – ferme tutte le altre consuete modalità di voto possibili anche in tutte le altre regioni.

Soffermandoci un attimo sul voto disgiunto alle Elezioni Regionali Toscana 2025, ricordiamo a chi non la sapesse che si tratta della possibilità di scegliere un candidato alla presidenza e di esprimere al contempo anche una preferenza su un partito che fa parte di una differente lista: per fare un esempio, questo significa che potrete assegnare il vostro voto a Eugenio Giani presidente e al contempo alla partito Toscana Rossa che sostiene la candidatura dell’indipendente Antonella Bundu, in modo che il vostro valga per il solo presidente e per un eventuale seggio assegnato all’altra lista e non al PD.

Oltre al voto disgiunto, tutte le modalità di voto per le Elezioni Regionali Toscana 2025: come esprimere la propria preferenza

Oltre alla possibilità di votare disgiuntamente – come dicevamo già prima – alle Elezioni Regionali Toscana 2025 potrete anche esercitare tutte le altre consuete modalità di voto a partire da quella che potremmo chiamare “classica” con cui traccerete una croce sul nome del solo candidato presidente: in questo caso il vostro voto varrà per il Presidente e per il partito che l’ha espresso (tendenzialmente il primo della lista che trovare sotto al suo nome).

Similmente, alle Elezioni Regionali Toscana 2025 potrete anche tracciare una croce sul nome del presidente e su uno dei partiti che si associano alla sua lista in modo da dare una “doppia” preferenza al Candidato e a un partito specifico; mentre l’ultima modalità di voto che vi sarà concessa è quella che prevede di tracciare solamente una croce su un partito, facendo così ricadere automaticamente il vostro voto anche sul presidente associato alla lista di cui il partito fa parte.