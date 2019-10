Elezioni Regionali Umbria 2019/ Domani prima sfida tra Governo M5s-Pd e Centrodestra

Elezioni Regionali Umbria 2019, domani 27 ottobre 884mila abitanti umbri al voto per eleggere il nuovo governatore e il nuovo consiglio regionale. Sono otto i candidati alla presidenza: Donatella Tesei (Centrodestra), Vincenzo Bianconi (Centrosinistra e M5s), Emiliano Camuzzi (PaP e Pci), Martina Carletti (Riconquistare l’Italia), Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere), Antonio Pappalardo (Movimento Gilet Arancioni), Claudio Ricci (liste civiche) e Rossano Rubicondi (Partito Comunista). Un ritorno alle urne anticipato – a causa delle dimissioni della presidente Catiuscia Marini – che potrebbe avere delle ripercussioni a livello nazionale: in base agli ultimi sondaggi disponibili, si profila un testa a testa tra la Tesei e Bianconi dopo una campagna elettorale ad altissima tensione. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia vogliono lanciare un messaggio alle forze di maggioranza, con Pd e M5s per la prima volta (senza però Italia Viva di Matteo Renzi) insieme per contrastare la possibile affermazione del Centrodestra.

ELEZIONI REGIONALI UMBRIA 2019, GOVERNO M5S-PD VS CENTRODESTRA

Non sono mancati i botta e risposta nelle ultime ore tra i leader del Centrodestra ed i rappresentanti della maggioranza giallorossa, con Matteo Salvini sugli scudi: «Domani questa terra darà una lezione di democrazia che se la ricorderanno per i prossimi 50 anni. L’Umbria sarà l’innesto della reconquista, dedico questa vittoria a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio». La speranza della Lega è che l’eventuale vittoria di Donatella Tesei porti non pochi problemi all’esecutivo, che naviga già a vista per le tensioni sulla manovra. Luigi Di Maio si è detto orgoglioso per «aver assicurato una terza via a questa regione», evidenziando che «il Governo per il M5s non va avanti ad ogni costo, va avanti se si realizzano i punti del programma». Particolarmente duro l’attacco di Nicola Zingaretti nei confronti del leader del Carroccio nel corso del suo ultimo comizio a Perugia: «Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro». Clima acceso, le elezioni regionali in Umbria 2019 sono la prima tappa importante per il confronto tra le due coalizioni…

