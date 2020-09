ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2020/ Diretta risultati affluenza: come votare liste

Il rebus governabilità resta il primo e più importante fattore per le Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2020, giunta alla diretta finale del voto in questo lunedì 21 settembre 2020: dalle ore 7 alle ore 15 è possibile ancora esercitare il proprio voto per rinnovare il Consiglio Regionale, il quale a sua volta sarà chiamato a nominare il nuovo Governatore dopo Antonio Fosson. In 27 mesi si sono avvicendati ben 3 diversi governatori, senza mai riuscire a trovare una maggioranza stabile tra i 35 consiglieri regionali: a pesare l’inconciliabilità delle proposte politiche ma anche i veti incrociati e dissidi personali emersi anche nel corso dell’ultima campagna elettorale. Qui di seguito i candidati e le 12 liste in lizza per i 35 seggi in Piazza Deffeyes: Vallée d’Aoste Unie, Union Valdôtaine, Vda Libra – Partito Animalista, Lega Vallée d’Aoste, Progetto Civico Progressista, Pour l’Autonomie – Per l’Autonomia, Movimento 5 Stelle VdA, Centro destra Valle d’Aosta (FI-FdI), Rinascimento Valle d’Aosta, Valle d’Aosta Futura, Pays d’Aoste Souverain, Alliance Valdôtaine – Stella Alpina – Italia Viva. Per quanto riguarda l’affluenza, che è l’unico dato ufficiale che abbiamo a disposizione al momento, alle ore 23 di ieri si è attestata al 54,16%.

AFFLUENZA E COME SI VOTA IN VALLE D’AOSTA

I primi risultati assieme agli exit poll saranno disponibili in diretta live anche sulle pagine del Sussidiario.net dalle ore 15 in poi, quando sarà resa nota anche l’affluenza finale alle Elezioni Regionali in Valle d’Aosta: ieri il dato sulle affluenze vedeva la Regione valdostana con medie più alte di quelle nazionali, tanto sulle Regionali quanto sul Referendum per il taglio dei parlamentari. In attesa dei nuovi dati di oggi, ripercorriamo brevemente le operazioni per come votare alle urne in questa seconda e ultima giornata di voto in Valle d’Aosta: dei 35 consiglieri a turno unico, il premio di maggioranza di 21 seggi andrà a chi consegue almeno il 42% dei voti, se nessuna lista raggiunge tale soglia i seggi vengono ripartiti in base ad uno schema proporzionale. È consentito il voto disgiunto, regola sempre l’alternanza di genere sui consiglieri e infine è consentito scrivere nome e cognome del candidato, solo il cognome del candidato oppure il numero corrispondente al candidato.

ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA: COME ANDÒ NEL 2018

Le ultime elezioni in Valle d’Aosta si sono tenute il 20 maggio 2018 e sono entrati a fare parte del Consiglio Regionale 8 liste. L’affluenza al voto è stata del 65,12%, in calo rispetto al dato del 2013, e non sono mancate le sorprese: la lista più votata è stata Union Valdotaine con il 19,25% (7 seggi), seguita a stretto giro di posta dalla Lega di Matteo Salvini con il 17,06% (7 seggi). Medaglia di bronzo per Area Civica – Stella Alpina – Pour Notre Vallèe con il 10,66% (4 seggi). Poi Union Valdotaine Progressiste (10,59%, 4 seggi), Movimento 5 Stelle (10,55%, 4 seggi), Alpe (9%, 3 seggi), Impegno Civico (7,54%, 3 seggi) e Mouv (7,13%, 3 seggi). A sorpresa, fuori dal Consiglio regionale sia Partito Democratico (5,39%) che Centrodestra Valle d’Aosta (FI-FDI-NVDA) (2,92%). Il risultato più importante è stato certamente quello conseguito dalla Lega, seconda lista più votata dopo 20 anni di assenza dal Consiglio regionale. Buon ruolino anche per il M5s, voti raddoppiati.



