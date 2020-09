Elezioni Regionali Veneto 2020/ Come si vota, diretta: liste e affluenza

È tutto pronto per le Elezioni Regionali Veneto 2020. Cittadini veneti chiamati alle urne domenica 20 (7-23) e lunedì 21 settembre (7-15) per eleggere il nuovo presidente ed il nuovo Consiglio regionale: i primi exit poll saranno disponibili già alle ore 15.00 di domani e potrete seguire la diretta dei risultati sulla nostra pagina, senza dimenticare la possibilità di seguire l’andamento della votazione sul portale Eligendo del Ministero degli Interni. A differenza delle altre Regionali, in Veneto il futuro sembra già scritto: difficilmente gli avversari riusciranno a battere Luca Zaia, destinato ad altri cinque anni alla guida della Regione. L’esponente della Lega è tra gli esponenti politici più amati del Paese e la gestione dell’emergenza coronavirus ha influito in positivo. Il principale competitor è Arturo Lorenzoni del Pd, che però ha dovuto fare i conti con una campagna elettorale segnata dalla positività al coronavirus. Uno dei dati più attesi è quelo legato alla sfida interna in casa Lega: c’è curiosità di sapere se la lista di Zaia supererà in percentuale quella della Lega, esattamente come accaduto cinque anni fa.

ELEZIONI REGIONALI VENETO 2020: I 9 CANDIDATI

Sono nove i candidati alla presidenza alle Elezioni Regionali Veneto 2020. In corsa il presidente uscente Luca Zaia, sostenuto dalla Lista Zaia Presidente, Lega Nord-Liga Veneta, Forza Italia Autonomia, Fratelli d’Italia, Lista Veneta Autonomia – Liga Veneta Repubblicana. Questo l’elenco dei rivali: Paolo Benvegnù, sostenuto da Solidarietà Ambiente Lavoro; Patrizia Bertelle, sostenuta da Italia in Comune; Enrico Cappelletti, sostenuto dal Movimento 5 Stelle; Paolo Girotto, sostenuto da Movimento 3V Libertà di scelta; Antonio Guadagnini, sostenuto dal Partito dei Veneti; Arturo Lorenzoni, sostenuto dal Partito Democratico, Europa Verde, Il Veneto che Vogliamo, Sanca Veneta, Volt Europa; Simonetta Rubinato, sostenuta da Veneto Rubinato; Daniela Sbrollini, sostenuta da Italia Viva, PSI, PRI, Civica Veneto. Non parteciperanno al voto Ivano Spano del Movimento Indipendenza Noi Veneto e Loris Palmerini di Venetie per l’Autogoverno poiché non sono riusciti a presentare le firme necessarie.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI VENETO 2020: LA SCHEDA ELETTORALE

La legge elettorale del Veneto attuale risale al 2012 ed ha subito una modifica nel maggio del 2018. Lo Zaiatellum non prevede ballottaggio/secondo turno: viene eletto governatore il candidato che ottiene anche solo un voto in più rispetto agli sfidati. La legge elettorale è proporzionale e prevede l’assegnazione di un premio di maggioranza: 60% dei 50 seggi in totale al candidato che ottiene più del 40% dei voti. La legge elettorale del Veneto prevede una soglia di sbarramento del 5% per le coalizioni e del 3% per le liste singole. Eliminato, inoltre, il vincolo dei due mandati per i consiglieri.

Come si vota alle Elezioni Regionali Veneto 2020? I veneti hanno la possibilità di esprimere due preferenze, una per il candidato presidente ed una per la lista, ma è anche possibile votare una delle due opzioni. Se il voto viene dato alla lista, questo verrà conteggiato anche per il candidato presidente che la lista sostiene. Previsto il voto disgiunto, ovvero per un candidato governatore e per una lista non collegata), e la doppia preferenza, che però deve riguarda candidati di genere diverso.

