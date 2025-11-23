Chi sono candidati Presidente alle Elezioni Regionali 2025 in Veneto: Giovanni Manildo, Alberto Stefani, Marco Rizzo, Fabio Bui e Riccardo Szumski, le liste

SFIDA PER 5 ALLE ELEZIONI REGIONALI VENETO 2025

Sono 5 i candidati alla Presidenza della Regione Veneto, protagonisti alle Elezioni Regionali 2025 per riuscire a strappare il posto da governare a Palazzo Balbi. Per non perdere la guida della regione, il centrodestra punta tutto su Alberto Stefani, nella speranza che sia lui il successore dell’uscente Luca Zaia.

Una scelta inaspettata, visto che si tratta di un giovane candidati: classe ’92, il giurista vanta una carriera accademica brillante, ma soprattutto una giovane carriera politica che ha spinto la Lega a puntare su di lui. Diventato deputato all’età di 25 anni, è stato sindaco di Borgoricco e ha caratterizzato la sua attività parlamentare occupandosi di tematiche sociali.

Il centrosinistra ha deciso di contrapporgli Giovanni Manildo, un avvocato civilista classe ’69 che vanta esperienza amministrativa ed è stato sindaco di Treviso. Ma non sono gli unici due ex sindaci in corsa per vincere la tornata elettorale.

GLI ALTRI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI VENETO 2025

L’altro ex sindaco è Fabio Bui, classe ’65 che ha guidato Loreggia ed è stato anche presidente della Provincia di Padova fino a tre anni fa, oltre ad aver guidato il Consiglio delle autonome locali in Veneto, cioè l’organismo che riunisce gli enti territoriali della Regione. Tra gli outsider però il più noto è Marco Rizzo, classe ’59 noto per la sua lunga militanza tra i comunisti.

Nato a Torino, ma di origini venete, è stato deputato ed europarlamentare, ha lanciato diversi partiti di sinistra e ora guida Democrazia Sovrana Popolare. In Argentina, invece, è nato Riccardo Szumski, anche lui ex sindaco, ma di Santa Lucia di Piave, però è medico di professione, radiato dall’Ordine dopo aver preso dure posizioni contro vaccini e green pass durante la pandemia.

ELEZIONI REGIONALI VENETO 2025, LE LISTE IN SFIDA

Sono 16 nel complesso i simboli di partito o gruppi politici presentati in tribunale a sostegno dei candidati alle Elezioni Regionali Veneto 2025. Di queste, sei supportano Alberto Stefani del centrodestra: dai partiti che compongono la maggioranza di governo (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) a Noi Moderati Civici per Stefani, Unione di Centro-Udc e Liga Veneta Repubblica.

Una in più per il rivale del centrosinistra, Giovanni Manildo, che può contare su Pd, M5s, Avs, ma anche Uniti per Manildo, Volt Europa, Pace Salute Lavoro Rifondazione Comunista e Le Civiche Venete.

Solo una lista a testa per gli altri tre candidati governatore, nello specifico la lista Popolari per il Veneto sostiene Fabio Bui, la nuova formazione Democrazia Sovrana Popolare per Marco Rizzo, infine Resistere Veneto appoggia la candidatura di Riccardo Szumski.