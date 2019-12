Elezioni Regno Unito 2019/ Diretta risultati: Johnson vs Corbyn. Sondaggi, Brexit e..

La resa dei conti è giunta: la Gran Bretagna si ritrova al voto oggi per le Elezioni Regno Unito 2019, con seggi aperti dalle ore 7 alle 22 (8-23 ora italiana) e con il “rischio pioggia-neve” che potrebbe giocare un peso determinante sull’affluenza alle urne specie in quei collegi spesso determinanti per l’assegnazione della maggioranza di Governo. Con una diretta costante per l’intera giornata fino ai risultati della tarda notte, seguiremo tutte le evoluzioni e novità di queste terze Elezioni Politiche in 5 anni per il Regno Unito: un altro, ennesimo, referendum sulla Brexit di fatto che ha infatti segnato quasi interamente la campagna elettorale tra il favorito Tory di Boris Johnson e il Labour di Jeremy Corbyn. Chi vince oggi – e soprattutto con quanto margine vince – delinea non solo il futuro dei prossimi 5 anni in Regno Unito ma anche la stessa altalenante vicenda Londra-Ue: con il Labour che rosicchia seggi alla maggioranza Tory significherebbe l’ennesimo rinvio alla Hard Brexit voluta invece dal Premier uscente. Di contro, se i risultati previsti e sondaggi della vigilia dovessero confermare la piena maggioranza per i Tories allora già il prossimo 31 gennaio potrebbe avvenire la scelta definitiva dopo il primo referendum del giugno 2016, laddove tutta l’intera ultima fase di profonda crisi polita inglese ebbene inizio.

CORBYN VS JOHNSON, CANDIDATI E COME SI VOTA

«Get Brexit Done», è stato lo slogan della campagna elettorale di “BoJo” che punta a rimanere a Downing Street (ci è arrivato dopo il fallimento May e la mancata Brexit negli scorsi mesi, ndr) ma soprattutto intende avere finalmente una maggioranza in Parlamento, non più “appeso” (“hung parliament”, letteralmente “impiccato”) che consenta la realizzazione della “hard Brexit” che ha in mente il leader dei Conservatori. Il principale sfidante è Jeremy Corbyn, il “socialista rosso” del Labour che intende rendere la forbice dei voti con il rivale conservatore meno ampia possibile per impedire una piena maggioranza a Westminster; la polarizzazione dei due principali partiti della tradizione inglese è stata determinante in questa campagna elettorale, tanto che i Lib-Dem e il Brexit Party hanno visto praticamente prosciugare i propri consensi nei sondaggi della vigilia, rispettivamente da Labour e Tory. Gli sfidanti con meno possibilità di numeri importanti in Parlamento sono dunque Jo Swinson con i Liberal Democratici, il partito indipendentista scozzese della premier locale Nicola Sturgeon, i Verdi, i Nazionalisti Repubblicani del Nord Irlanda di Sinn Fein, il partito nazionalista della Galles di Plaid Cymru. Il Brexit Party di Nigel Farage – che non è candidato Premier – dopo aver trionfato solo qualche mese fa alle Elezioni Europee 2019 è probabile che avrà quasi prosciugati i consensi alle urne, complice la dura campagna pro-Brexit del leader conservatore e Premier uscente. Come si vota in Regno Unito è tutt’altro che semplice: il sistema elettorale britannico si chiama “first past the post” (“il primo prende tutto”) è alquanto bizzarro e spesso produce risultati alle Elezioni tutt’altro che prevedibili. In ogni collegio viene eletto il candidato che prende anche un solo voto più del secondo: questo segnica che partiti molto forti a livello locale, magari in Scozia, Galles o Irlanda del Nord, possono avere più seggi in Parlamento rispetto a partiti più diffusi a macchia d’olio nel Regno ma con meno possibilità di conquistare il primo posto nel collegio elettorale di riferimento.

ELEZIONI REGNO UNITO: GLI ULTIMI SONDAGGI

Secondo gli ultimissimi sondaggi politici che preparano le Elezioni in Regno Unito 2019, pubblicati alla vigilia di questo voto, la vera domanda non è chi vincerà alle urne ma con quanto vantaggio uscirà dai risultati di domani: la Gran Bretagna sarà comunque venerdì mattina a maggioranza Tory ma il dubbio è tutto su quali numeri Johnson potrà confidare per realizzare o meno il suo programma “strong” . L’ultimo aggiornamento di YouGov Uk assegna ai conservatori il 43% delle intenzioni di voto, che si tradurrebbero in 339 seggi sui 650 della Camera dei Comuni, con il Labour di Jeremy Corbyn in risalita, al 34% e 231 seggi: «Conservatori e Laburisti insieme sono quasi all’80%, i LibDem tornano a un fisiologico 13% e il partito di Nigel Farage quasi scompare», spiega Lorenzo Pregliasco di YouTrend. Il margine di errore però potrebbe sconvolgere gli stessi piani della vigilia: i Tory potrebbero anche scendere a 311 seggi, dunque niente maggioranza assoluta (garantita da 326 seggi, oggi i Conservatori hanno 298 seggi e i laburisti 243, ndr). Alla luce di questi dati fino all’ultimo voto non è possibile escludere un possibile parlamento in bilico, il vero spettro per Tory e pure per il Labour dopo tre anni di costante “caos” a Westminster. Un’incognita sull’esito del voto, sottolinea ancora YouGov, è rappresentata dal “voto tattico” che potrebbe vedere le preferenze in singole circoscrizioni inglesi convogliate su chi può sconfiggere il candidato conservatore.



