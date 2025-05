RISULTATI ELEZIONI ROMANIA 2025 PER LE PRESIDENZIALI: COME SI VOTA E COME FUNZIONA IL PRIMO TURNO

È come un déjà vu: le Elezioni Presidenziali Romania 2025 tornano sul figurato “luogo del delitto” dopo che lo scorso novembre 2024 si era sostanzialmente al medesimo punto di oggi 4 maggio: in una clamorosa e prima volta storica di Elezioni annullate dalla Corte Costituzionale di Bucarest, le Presidenziali prima di Natale avevano visto la vittoria al primo turno del candidato a sorpresa Georgescu. Sono passati di fatto 6 mesi, la Romania si è divisa ulteriormente e lo scontro ha travalicato i confini nazionali per delle nuove Elezioni Presidenziali 2025 che si aprono questa mattina in tutti i seggi della Romania.

Capire come si vota tra gli 11 candidati Presidenti in realtà è molto semplice, a differenza del complesso sistema di voto che regola le Elezioni Legislative (vinte sempre negli scorsi mesi con vantaggio risicato dal Centrosinistra del Premier Ciolacu): vince al primo turno e diventa Presidente della Repubblica rumena chi ottiene il 50% più uno dei voti totali. Se ciò non dovesse avvenire (ed è quasi impossibile, vedendo i sondaggi a ridosso del voto), si andrà al ballottaggio con i due più votati, che è poi come andarono anche le precedenti Elezioni Presidenziali poi annullate dalla Suprema Corte di Bucarest.

Il secondo turno è già stato fissato nella data di domenica 18 maggio 2025: per le urne aperte stamani alle ore 7 la diretta del voto in Romania durerà fino alle 21 locali (con possibilità di votare però fino a mezzanotte per chi fosse rimasto in coda alla chiusura dei seggi, con i primi risultati tramite exit poll che potrebbero emergere fin dai primi istanti dopo lo stop alle Presidenziali 2025. Nelle varie sezioni estere aperte per i tantissimi cittadini rumeni che vivono in Europa (molti dei quali in Italia, ndr), la possibilità di votare per corrispondenza è stata ampliata dal 2 maggio fino ad oggi.

COME SI È ARRIVATI A QUESTO (NUOVO) PRIMO TURNO ELEZIONI ROMANIA 2025, PRESIDENZIALI: LO SCANDALO GEORGESCU E LA SFIDA UE-RUSSIA

Come gli attenti lettori del “Sussidiario.net” hanno potuto seguire in questi mesi di forte tensione politica per il caso Georgescu esploso al termine delle Elezioni Presidenziali di novembre, il voto in Romania interessa ora tanto l’Europa quanto la Russia visto il quadro geopolitico sorto proprio con l’annullamento dei risultati delle Elezioni di fine 2024. La vittoria a sorpresa del candidato indipendente (e critico con le politiche dell’Unione Europea sulla guerra in Ucraina, da qui l’accusa di essere filo-russo) ha visto prima la conferma del ballottaggio contro Elena Lasconi (centrodestra moderata), poi il dietrofront della Corte Costituzionale che ha infiammato l’opinione pubblica.

Le accuse di avere avuto “spinte” sui social e per la campagna elettorale dalla Russia di Putin, Georgescu prima si è visto annullare la vittoria al primo turno delle Presidenziali, poi è stato anche arrestato (per qualche ora) e infine è stato esautorato dalla possibilità di candidarsi alla ripetizione delle Elezioni Romania 2025 previste per oggi. E così nel giro di pochi mesi si è assistito a tutto e il contrario di tutto: manifestazioni in tutto il Paese, critiche feroci contro l’ex Presidente Iohannis, il Governo Ciolacu e l’intero board della Commissione UE che aveva invece condannato la candidatura di Georgescu in quanto troppo vicino a Mosca.

Si può dunque intuire perché i risultati in arrivo nella lunga diretta elettorale notturna dopo la chiusura delle urne alle Elezioni Presidenziali abbia un interesse che va ben oltre i semplici confini del Paese ex “colonia” dell’Unione Sovietica. Come ha spiegato in esclusiva al “Sussidiario” il candidato della destra rumena George Simon che ha preso il posto di Georgescu come candidato di punta di AUR e POT, «all’Europa servono nazioni forti ed elezioni libere, non deve interferire con il voto rumeno». Il riferimento va alle parole inquietanti usate dall’ex commissario UE Breton, che prima delle Elezioni in Germania aveva “minacciato” l’eventuale vittoria di AfD con una dichiarazione choc, «se costretti faremo come in Romania…».

GLI ULTIMI SONDAGGI SUI RISULTATI ELEZIONI ROMANIA 2025: SIMION AVANTI MA RISCHIA VERSO IL BALLOTTAGGIO

Lo scontro permane, specie dopo che Calin Georgescu è stato indagato per false dichiarazioni sui finanziamenti elettorali e promozione di gruppi di estrema destra: al di là dell’inchiesta ancora aperta sulla possibilità che vi sia stata o meno un’influenza russa sul primo turno delle scorse Elezioni Presidenziali a novembre, la Corte ha bloccato il suo ricorso trovandosi però lei stessa coinvolta in una “capovolta” giuridica che ha spaventato Bucarest a ridosso delle Elezioni.

Un tribunale rumeno ha infatti sospeso la sentenza con cui la Suprema Corte aveva annullato il primo turno delle ultime Presidenziali, di fatto riaprendo il caso politico e costituzionale: questo non incide tanto nella programmazione di queste Elezioni in corso oggi 4 maggio 2025, anche perché la Corte Costituzionale ha potere superiore ai tribunali locali e molto probabilmente la direttiva della singola corte verrà sospesa o annullata nelle prossime ore.

Il tema è semmai un altro: il processo democratico in questi mesi in Romania ha subito diversi stop e ostacoli che rendono ora molto complesso la valutazione dei risultati che arriveranno nelle prossime ore. Anche nei sondaggi sulle Elezioni Presidenziali 2025 regna assoluta l’incertezza non tanto per il primo turno (dove la destra è avanti nettamente) ma in vista di un ballottaggio che potrebbe prevedere contrapposte coalizioni “pro-UE” e “anti-UE”, come visto già in Moldavia e in parte anche in Germania.

Secondo gli ultimi sondaggi di FlashData sul voto in Romania, Simion con l’Alleanza Unita per i Rumeni avrebbe il 30% circa dei voti, seguito dal candidato del Centrosinistra governativo (insieme di PSD-PNL-UDMR) Crin Antonescu, staccato al 26%. Al terzo posto il liberale sindaco di Bucarest Nicusor Dan, con il 23%: staccati gli altri candidati Presidente, dall’ex Premier di Centrodestra Victor Ponta alla liberale Elena Lasconi di USR, che era giunta al ballottaggio poi annullato dalla Corte Costituzionale. In caso di secondo turno, Simion vincerebbe contro Dan e Ponta, mentre rischierebbe la sconfitta contro Antonescu in caso sia lui il secondo classificato nei risultati del primo turno in Romania.