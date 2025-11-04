La diretta dei risultati per le Elezioni del nuovo sindaco di New York oggi 4 novembre 2025: ultimi sondaggi, endorsement di Trump per Cuomo contro Mamdani

URNE APERTE NELLA GRANDE MELA: SI ELEGGE OGGI IL NUOVO SINDACO DI NEW YORK, IL “BIGINO” CON LE INFO

Dopo una accesissima campagna elettorale culminata con la sorpresa-choc dell’endorsement di Trump al candidato (ex) Dem, si aprono stamattina le urne per le Elezioni del nuovo sindaco di New York: dalle ore 6 (mezzogiorno in Italia) fino alle 21 ore locali, tutti gli elettori che ancora non hanno utilizzato l’early voting (consentito fino a ieri) si recheranno nei 5 distretti elettorali in cui è divisa la “Grande Mela”, ovvero Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens e Staten Island.

Nessun ballottaggio, diventa sindaco chi prende anche solo un voto più dell’avversario nei 1200 seggi da cui proverranno tutti i risultati delle Elezioni New York 2025: nella città più “liberal” d’America, la sfida tutta inedita per la poltrona di sindaco vede schierati un socialista, un ex Dem e un repubblicano anti-Trump, di fatto un panorama tutt’altro che “consueto” nella tradizione recente degli Stati Uniti spaccati tra “MAGA” e Democratici.

Il sindaco a New York rimane in carica per 4 anni e può rimanere primo cittadino massimo solo per due mandati consecutivi: il più che favorito nei sondaggi è il candidato della DSA (Democrats Socialists America), l’ala socialista interna ai Dem capeggiata da Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez, il 34enne musulmano pro-Pal Zohran Mamdani. A contendere la sua vittoria data come favorita da tutti i sondaggi elettorali USA troviamo Andrew Cuomo – già Governatore dello Stato di New York sconfitto alle primarie proprio contro Mamdani e di fatto candidato indipendente – e infine il repubblicano Curtis Sliwa, non sostenuto però dalla Casa Bianca.

TRUMP SCEGLIE CUOMO, MAMDANI PUNTA SULLA “LOTTA DI CLASSE”: ECCO I CANDIDATI

Sebbene il vantaggio di circa 10 punti garantito dall’ultima analisi dei sondaggi sulle Elezioni New York 2025 vedano Mamdani prossimo sindaco della Grande Mela (43% contro il 33% di Cuomo e il 15% di Sliwa), le ultime ore di una lunghissima campagna elettorale fatta tutta di attacchi e di “lotta di classe” tra il “socialista” e il “borghese”, hanno visto due sorprese importanti che potrebbero modificare l’assetto dei risultati.

In primis l’appoggio di Barack Obama al “nemico” interno Mamdani, sconvolgendo parte dei Dem che vedeva nelle posizioni anti-Israele e anti-Wall Street del candidato sindaco un rischio per il Partito Democratico stesso: l’endorsement ha fatto intuire come l’indipendente Cuomo sia stato scaricato anche dai vertici Dem, seppur controvoglia per l’ala più moderata e riformista della sinistra americana.

In secondo luogo, ieri sera l’appoggio pubblico di Donald Trump all’ex Governatore Dem – anche se era nell’aria – ha di atto reso la battaglia elettorale di oggi in uno scontro a distanza tra Mamdani e la Casa Bianca: siccome i Repubblicani non hanno possibilità di vittoria con il candidato Sliwa, che tra l’altro ha pure preso le distanze dal Presidente in materia di immigrazione, allora per evitare la vittoria del candidato socialista è meglio puntare tutto su Cuomo. «Un voto per Sliwa è un voto per Mamdani, dobbiamo votare Cuomo che vi piaccia o meno»: parole nette su Truth che riflettono il timore del Presidente per la possibile “rivoluzione pauperista” promessa dal candidato musulmano in caso di vittoria.

In sostanza dunque, «piuttosto che un comunista è meglio votare un Dem», ha sancito il leader repubblicano guardando i risultati ormai imminenti delle Elezioni a sindaco di Nw York. Contro la ricetta socialista di «abbassare il costo della vita per la classe lavoratrice di New York», Trump ribatte sottolineando come la vittoria di Mamdani sarebbe un rischio importante per l’economia e la crescita della città: «È improbabile che contribuisca con fondi federali, se non per il minimo indispensabile, alla mia amata prima casa perché, guidata da un comunista», ha chiosato il Presidente degli Stati Uniti sui social.