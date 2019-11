Elezioni Spagna 2019: diretta risultati/ Sanchez vs Pp e Vox: i possibili seggi

La Spagna torna al voto con elezioni politiche, le quarte in 4 anni: un record da non andarne certo fieri e anche per questo il Premier uscente Pedro Sanchez ha rilanciato più volte in questi ultimi giorni di comizi prima delle urne di oggi l’appello contro l’astensionismo. Dalle tensioni con la Catalogna fino alla crisi politica senza fine che pone i due principali partiti di Spagna – Popolari e Socialisti – senza più i numeri e il consenso per poter formare in solitaria il Governo per il Paese. Dopo il fallimento Rajoy, Pedro Sanchez sembrava l’uomo giusto per formare il nuovo esecutivo di centro-sinistra con il movimento populista Podemos. E invece il Governo Sanchez non è mai partito con il Psoe non è riuscito in 5 mesi a trovare un accordo saldo con Podemos per poter raggiungere la coalizione di Centro-Sinistra in grado di governare su tutta la Spagna; ad aprile il Psc aveva battuto Popolari, Ciudadanos, Podemos e la destra di Vox, ma senza i numeri necessari per formare il Governo e così ecco l’inevitabile ritorno alle Elezioni anticipate, le quarte dal 2015 in una spirale che rischia di rimanere in chiaroscuro anche dopo le urne odierne. Ad oggi né il blocco di sinistra – Socialisti, radicali e Podemos – né quello di destra – PP, Vox, Ciudadanos – sembrano in grado di raggiungere la maggioranza ma saranno i risultati che emergeranno questa sera alla chiusura delle urne a confermare o smentire questo ennesimo “timore” di instabilità politica e sociale nella Spagna divisa tra Madrid, Barcellona e i Baschi.

ELEZIONI SPAGNA 2019: I POSSIBILI SEGGI

Sanchez ha provato a “smuovere” l’elettorato lanciando appello contro l’astensionismo e contro “il ritorno al periodo di Francisco Franco”, evocando in “Vox” quell’ultradestra pericolosa e anti-democratica: non sono dello stesso parere il 14,9% degli elettori spagnoli che fino alla vigilia delle Elezioni Politiche in Spagna davano il loro consenso al partito di Santiago Abascal, alleato di Salvini e Meloni sul fronte sovranista anti-immigrazione e anti-Lgbt. Prima del voto Vox ha trovato un accordo con Popolari e Ciudadanos assai “simbolico” – vietare ogni forma di indipendentismo, da quello catalano di Quim Torra in poi – che però anticipa quel possibile blocco unitario in grado di contrapporsi ai socialisti di Sanchez e ai radicali di Iglesias. I sondaggi vedono il Psoe al 27,4% dei voti con possibili 120.123 seggi, lieve calo rispetto alle ultime Elezioni; il PP di Pablo Casado viene dato in ripresa rispetto ad aprile, 21,6% e 92-95 seggi (ben 30 in più), mentre appunto Vox sarebbe ad oggi la terza forza del Paese dopo pochissimi anni di vita, con 49 seggi conquistabili (25 più di aprile). Al quarto posto troveremmo Podemos con l’11,2% e 28-31 deputati, calo fortissimo rispetto ai 42 seggi di aprile. Chi invece rischia di venire fagocitato da PP e Vox sono gli ex centristi di Ciudadanos il partito liberale di Albert Rivera che paga la sterzata a destra (non avendo accettato di far partire il Governo Sanchez negli scorsi mesi, ndr) arrivando al quinto posto con l’8% e 15 seggi, 42 deputati in meno di aprile.

