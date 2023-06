Elezioni Suppletive al Senato perché Silvio Berlusconi è morto/ Collegio Monza: ecco come funziona

È MORTO SILVIO BERLUSCONI: SI PROCEDE VERSO ELEZIONI SUPPLETIVE AL SENATO

Nella giornata di lutto politico per la morte di Silvio Berlusconi una notizia è passata (comprensibilmente) in secondo piano ma che avrà un suo peso nelle logiche della maggioranza di Governo nei prossimi mesi, specie al Senato dove i numeri dei seggi sono molto risicati: saranno infatti necessarie le Elezioni Suppletive al Senato dopo la morte del senatore Silvio Berlusconi, eletto alle ultime Politiche 2022 nel collegio uninominale di Monza.

La legge elettorale in vigore – il “Rosatellum Bis” – prevede infatti che alla scomparsa/dimissione di uno dei parlamentari a Palazzo Madama si procede infatti a nuove Elezioni Suppletive da decidere come data e modalità direttamente in Consiglio dei Ministri. Probabilmente nel CdM delle prossime ore, dove si istituiranno le esequie di Stato e la giornata di lutto nazionale per mercoledì 14 giugno 2023, il Governo Meloni indirà nuove Elezioni Suppletive da tenersi entro i prossimi 60 giorni.

SILVIO BERLUSCONI ERA STATO ELETTO NEL COLLEGIO DI MONZA: ORA COSA SUCCEDE

Tre volte Presidente del Consiglio più volte deputato e ora senatore, Silvio Berlusconi era stato rieletto in Parlamento il 25 settembre 2022 con la vittoria del Centrodestra alle Elezioni Politiche: dopo le ben note vicende giudiziarie dovute alla Legge Severino, dal 2023 al 2018 Berlusconi non potè essere candidabile in alcun ruolo istituzionale. Il 13 maggio 2018 il leader di Forza Italia tornò invece nuovamente candidabile per Camera e Senato grazie alla riabilitazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano.

Con la morte sopraggiunta oggi la legge elettorale italiana prevede che il seggio uninominale non possa rimanere vacante, sbloccando così l’opzione delle Elezioni Suppletive. I risultati delle Elezioni Politiche 2022 videro il Presidente di FI Silvio Berlusconi trionfatore del collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro la sfidante del Centrosinistra Federica Perella (assessore alla Cultura del Comune di Seregno). Presidente del Monza calcio, brianzolo “d’adozione” con la storica residenza di Arcore, Berlusconi ottenne pieno riconoscimento sul territorio: la scommessa per il Centrodestra è che tale maggioranza di consensi, unita alla più che probabile “ondata di affetto popolare” per lo statista scomparso, possa portare la coalizione di Governo in vantaggio sui rivali del Centrosinistra per vincere le Elezioni Suppletive al Senato nel collegio uninominale di Monza.











