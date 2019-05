Elezioni suppletive deputati Trentino 2019/ Diretta e risultati voto: i candidati

Elezioni deputati suppletive Trentino 2019, oggi domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 si vota per il Collegio elettorale uninominale Trentino-Alto Adige – 04 e il Collegio elettorale uninominale Trentino-Alto Adige – 06. Un election day molto atteso, contando le europee 2019, che vedrà gli elettori recarsi ai seggi per sancire i deputati nei collegi della città capoluogo Trento (comuni della Rotaliana, valli di Non e Sole, Valle dei Laghi e Val di Cembra) e di pergine Valsugana (comuni di Alta e Bassa Valsugana, Primiero, Val di Fiemme e Val di Fassa). Elettori chiamati ad eleggere due deputati che prenderanno il posto di Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, leghisti diventati rispettivamente presidente della Provincia e assessore all’Agricoltura dopo le elezioni amministrative del 2018 e costretti alle dimissioni per incompatibilità. Corsa a tre in entrambi i collegi: presenti il Centrodestra unito, il Centrosinistra unito e il Movimento 5 Stelle.

ELEZIONI SUPPLETIVE DEPUTATI TRENTINO 2019, TRENTO

Per il collegio di Trento, come dicevamo, è corsa a tre: Martina Loss sostenuta dal Centrodestra unito, Giulia Merlo sostenuta dal Centrosinistra unito e Lorenzo Leoni sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Loss, storica militante della Lega e consigliera comunale nel capoluogo, ha spiegato a Il Dolomiti: «La nostra parola chiave è ‘autonomia’ e questa è la chiave di lettura dei territori che usiamo. “Prima i trentini” è lo slogan. La nostra proprietà come Lega è quella di gestire in modo oculato e corretto ed essere dalla parte delle amministrazioni locali». Il Pd, alleato per l’occasione con Liberi e Uguali, ha puntato sull’avvocato e giornalista Giulia Merlo: «Le parole d’ordine sono tre: autonomia, ambiente e diritti. Tutte e tre vanno declinate nel senso del cambiamento, in ottica di visione del futuro». Infine, Lorenzo Leoni per i pentastellati, un grillino della prima ora con un occhio di riguardo al tema ambientale: «La nostra rivoluzione ‘dolce’ non è ancora finita: il metodo partecipativo della politica è il presupposto del contenuto politico».

ELEZIONI SUPPLETIVE DEPUTATI TRENTINO 2019, PERGINE VALSUGANA

Stesso discorso per quanto riguarda il collegio di pergine Valsugana: il Centrodestra unito ha puntato sul leghista Mauro Sutto, il Centrosinistra su Cristina Donei e il Movimento 5 Stelle sulla ladina Rosa Rizzi. Consigliere comunale di Ospedaletto, Sutto ha puntato molto sui temi vincenti delle elezioni amministrative 2018: «Sostenere il Centrodestra significa dare continuità al cambiamento successo il 21 ottobre dello scorso anno». Il Pd ha scommesso sulla Donei, insegnante già Procuradora in Val di Fassa: «Il mio è un atto di coraggio. Se guardiamo ai risultati delle ultime elezioni, chiaramente la sfida appare difficile. Però ho voluto metterci la mia faccia e il mio coraggio: noi donne su questo abbiamo forse una marcia in più», le sue parole a L’Adige. Intervistata da Il Dolomiti, la grillina Rizzi ha spiegato quali sono i punti principali del suo programma: «Sono tre: ambiente, autonomia e servizi. L’ambiente rappresenta la vera ricchezza del Trentino. Da esso dipendono le nostre possibilità di sviluppo e il nostro benessere economico».

ELEZIONI SUPPLETIVE DEPUTATI TRENTINO 2019, COALIZIONI ED ENDORSEMENT

Il Centrodestra si presenta unito come già accaduto alle amministrative del 2018, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia appoggiate da una serie di liste civiche a trazione Carroccio. Anche il Centrosinistra ha presentato candidatura unitario: il Partito Democratico corre insieme a Liberi e Uguali del Trentino, Alleanza Democratica Autonomista, Futura, UPT, Verdi e Socialisti. Come da tradizione, il Movimento 5 Stelle corre da solo. AGIRE per il Trentino, invece, ha annunciato che sosterrà i candidati del centrodestra anche alle elezioni suppletive nei collegi uninominali di Trento e della Valsugana: «Per portare un vero cambiamento bisogna anche rinnovare chi “fa politica”, e possibilmente la porta avanti con coerenza ed esperienza per quanto riguarda l’ambito amministrativo locale. Per questo motivo invitiamo i nostri aderenti a sostenere i candidati Loss e Sutto nei rispettivi collegi», le parole del movimento in una nota.



