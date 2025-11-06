I dem hanno vinto in Virginia e New Jersey grazie a profili centristi. Mamdani però non è un moderato. E New York non è l’America

La vittoria democratica nelle tre elezioni (due statali, una cittadina) del 4 novembre negli States è chiara. Le ragioni, gli effetti e le conseguenze lo sono molto meno.

Si è votato per il rinnovo dei governatori della Virginia e del New Jersey. Sono due Stati storicamente democratici, in entrambi un anno fa Kamala Harris, che perse di 4 milioni di voti nel voto popolare, vinse di circa 6 punti percentuali; di fatto alle presidenziali non sono mai stati contendibili, almeno negli ultimi 25 anni. Tuttavia 4 anni fa in Virginia vinse, sorprendentemente, il candidato repubblicano, mentre in New Jersey il vincitore democratico fu tallonato dal repubblicano Ciattarelli. Quest’anno la vittoria è stata netta: le due candidate democratiche battono i repubblicani con uno stacco rispettivamente di 15 e 13 punti.

PATTO CINA-RUSSIA/ "Dall'Artico allo spazio, ecco il piano di Xi per sfruttare Putin"

Abigail Spanberger, neo-governatrice della Virginia, un passato da agente della Cia, è deputato al congresso dal 2018. Negli anni a Washington si è fatta notare per il profilo pragmatico e moderato, criticando in alcuni casi lo stesso presidente Biden da lei considerato troppo progressista.

Nella campagna elettorale ha accusato duramente il presidente Trump, incolpandolo dello shutdown federale e guadagnando così consenso tra i 320mila dipendenti federali residenti in Virginia, cui si aggiungono altre centinaia di migliaia di collaboratori del governo, molti dei quali attualmente senza stipendio, o a stipendio ridotto, per la mancata approvazione della legge di bilancio.

ELEZIONI USA/ 2. Dalla Virginia a New York, così Trump ha “preparato” la vittoria di Mamdani & co.

Mikie Sherrill, 53 anni, è la seconda donna che accede alla carica di governatore del New Jersey, la prima democratica. Sposata con 4 figli, per 9 anni è stata pilota della marina militare, si è successivamente laureata in legge e ha lavorato sia come avvocato che in procura.

Eletta al Congresso nel 2018, si è caratterizzata con un profilo moderato, attenta ai temi della sicurezza nazionale e dell’economia. Ha incentrato la campagna su temi economici, attaccando i dazi di Trump, da lei considerati dannosi per l’economia dello Stato, e ha dovuto difendersi dagli attacchi del rivale sulla fiscalità del New Jersey, uno degli Stati con le imposte più alte.

Mamdani sindaco, New York ‘comunista’ rompe i Dem di Biden/ Marx, Islam e Soros: ecco la ‘nuova’ sinistra USA

Entrambe hanno festeggiato la vittoria con discorsi che richiamavano all’unità nazionale, alla libertà e alla democrazia, dando atto del confronto civile con gli avversari e invitando a lavorare assieme per il bene dei rispettivi Stati.

Il Partito democratico è stato in grado di candidare le donne giuste – due moderate, attente ai temi della sicurezza che hanno rassicurato l’elettorato indipendente –, al posto giusto, ovvero in due Stati tendenzialmente democratici, al momento giusto, ovvero dopo un anno dal trionfo repubblicano con la popolarità del presidente in naturale flessione e durante lo shutdown.

Un profilo totalmente diverso dalle due neo-governatrici è quello del neo sindaco di New York, il democratico Zohran Mamdani: dai post di qualche anno fa in cui inneggiava al “defund the police” (togliamo i finanziamenti alla polizia) all’autodefinirsi come “democratico socialista”, dalla fede islamica al sostegno aperto alle istanze LGBTQ, dalle battaglie pro-Pal al programma social-populista, una sola certezza: non è un moderato.

In una città dove ha votato il 40% degli aventi diritto (e comunque l’affluenza è una delle più alte da 50 anni) è stata decisiva la mobilitazione in favore di Mamdani di alcuni gruppi di elettori che spesso disertano i seggi: i giovani, i musulmani, alcune minoranze etniche.

La vittoria di Mamdani (che ha ottenuto oltre il 50% dei voti) lascia comunque una città spaccata in due: l’elettorato moderato, quello ebraico, molti italoamericani, i membri delle forze dell’ordine, i proprietari di immobili e i titolari di piccole attività temono la crescita di criminalità e insicurezza, l’incremento delle imposte (anche di quelle sulla casa) e l’inizio di un conflitto con il governo federale che porterà alla perdita di importanti finanziamenti. Ha festeggiato la vittoria sfidando apertamente il presidente Trump ad “alzare il volume” e ad ascoltare le urla di gioia (e qualche insulto) dei suoi sostenitori.

Le tre elezioni di martedì possono in qualche modo dare spunti per le elezioni di metà mandato, che si terranno tra un anno, e, senza dover per forza trarre giudizi nazionali da tre elezioni locali, si nota come la scelta di un candidato giusto per l’elettorato di un certo territorio, la capacità di mobilitare gruppi specifici di elettori, la capacità di dosare politica nazionale con tematiche locali siano ingredienti fondamentali per il successo.

Il Partito democratico ha poi goduto, e potrà godere tra un anno, del generale favore che ha un partito d’opposizione, e il Partito repubblicano faticherà a utilizzare il “fattore Trump” decisivo un anno fa per la mobilitazione di una parte dell’elettorato: lo stesso presidente ha incolpato della sconfitta lo shutdown (causato a suo dire dall’opposizione democratica) ed il fatto che mancava il suo nome sulla scheda.

Questi risultati aprono tuttavia più di un problema sul fronte dem, soprattutto in ottica presidenziali 2028: se da una parte si vince andando a sinistra, dalle altre due si è vinto andando al centro. Come potranno coesistere le due anime di questo partito, su molti aspetti in forte contraddizione e senza all’orizzonte un leader carismatico con l’autorevolezza per tenerle assieme?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI