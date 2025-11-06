Zohran Mamdani, Abigail Spanberger, Mikie Sherrill sono i nomi chiave di questa mini-tornata elettorale USA. Il ruolo di Trump nella sconfitta del GOP

NEW YORK – L’elezione del 4 novembre 2025 è molto sintomatica dell’effetto che all’interno degli States sta avendo la presidenza di Trump.

I democratici hanno vinto dappertutto (Virginia, New Jersey, New York City) e hanno vinto tutto, le posizioni di governatore, di sindaco (Zohran Mamdani), i rispettivi consigli, i posti di procuratore pubblico. Appena un anno fa Trump con il MAGA (Make America Great Again) sembrava avere convinto gli Stati Uniti, ottenendo la presidenza e la maggioranza in entrambe le camere del Congresso. Tra un anno esatto ci saranno le elezioni midterm e la sfida comincia oggi.

Dopo la vittoria di Trump, i democratici erano sembrati non solo abbattuti, ma persino scomparsi, incapaci di comunicare con l’opinione pubblica. La loro immagine era radicalizzata da rappresentanti come Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Le grandi dinastie dei Clinton e degli Obama venivano considerate con un certo sarcasmo: democratici benestanti per i benestanti. Il legame tra i democratici e la classe lavoratrice sembrava rotto e quello con le nuove generazioni non era mai venuto in essere.

Avevano avuto una forte presa le parole d’ordine di Trump contro gli immigrati, per la difesa del lavoro americano e per la ricerca personale del benessere e della ricchezza. Che cosa è successo allora in appena un anno?

In realtà, molto era successo prima. Trump per imporsi ha dovuto distruggere l’establishment repubblicano, ma senza riuscire a sostituirlo, così alle nuove prove elettorali i repubblicani non hanno trovato più la consistenza giusta per vincere.

Lo stesso Trump, nella corsa per il sindaco di New York, ha cercato di cavalcare Andrew Cuomo, abbandonando il candidato repubblicano Curtis Sliwa, affermando che votare per lui sarebbe stato “un voto per Mamdani”. Non ha caldeggiato affatto la candidata repubblicana governatore della Virginia, Winsome Earle-Sears, veterana della Marina, e il suo sostegno al candidato repubblicano per il posto di governatore del New Jersey, l’uomo d’affari italo-americano Giacchino Michael “Jack” Ciattarelli, non è stato affatto sentito.

È vero che i candidati repubblicani non sempre erano alla pari di quelli democratici, come nel caso di Sliwa, ma soprattutto, forse con l’eccezione di Ciattarelli, non erano degli estremisti MAGA e, per Trump, per questo non valeva la pena difenderli.

Tuttavia, al di là di queste circostanze, la verità è che la politica interna di Trump ha prodotto ben poco, rispetto ai bisogni di una popolazione, compresa quella bianca, che ha visto eroso il potere d’acquisto dei salari dall’inflazione, che è estranea a giochi di borsa e alle criptovalute, messe in campo da Trump e dai suoi amici, e che non ha tratto alcun beneficio dal non edificante imprigionamento e dall’espulsione del lavoratore immigrato irregolare.

Per contro i democratici, che sembravano “destroyed” (distrutti), hanno messo in campo una nuova classe politica, se non di particolare valore, sicuramente adeguata al livello del confronto politico. In Virginia è stata candidata Abigail Spanberger, 46 anni, deputata al terzo mandato, ex ispettore postale e agente della CIA che ha lavorato nell’antiterrorismo; in New Jersey è stata la volta di un’altra donna, Mikie Sherrill, 53enne deputata, un’ex procuratrice federale ed ex ufficiale di Marina; e a New York City Zohran Mamdani, 34 anni, un immigrato naturalizzato, sia pure frutto di una classe intellettuale: il padre, ugandese di origine indiana, è stato professore di storia alla Columbia University e la madre, indiana, un’apprezzata produttrice cinematografica indipendente.

Peraltro, mentre nella corsa per i due governatorati il distacco dei candidati democratici rispetto a quelli repubblicani è stato particolarmente alto (14% in VA e 13,2% in NJ), nel caso del sindaco di NYC il distacco tra Mamdani e Cuomo è stato solo dell’8,7%, in una competizione che ha registrato il maggior numero di votanti dal 1969; un’affluenza fatta di elettori in maggior parte di età superiore a 50 anni e anche di molti giovani.

Certamente la competizione tra Mamdani e Cuomo è stata anomala, provenendo entrambi dai democratici, ma anche significativa. Infatti, Cuomo è espressione di un Partito democratico fatto di famiglie e successioni, figlio di Mario Cuomo, ha avuto come moglie la figlia di Robert Kennedy ed ha ricoperto per molto tempo cariche politiche importanti (procuratore statale e governatore).

Mamdami è espressione dei Socialisti Democratici d’America, con un curriculum politico ottimo. In un certo senso, è ancora il frutto del sogno americano: 34 anni, è arrivato negli Stati Uniti all’età di 7 anni ed è stato naturalizzato nel 2018. Membro dell’Assemblea dello Stato di New York, dove è entrato come rappresentante del 36esimo distretto nel 2020 ed è stato confermato nel 2022 e nel 2024.

Mamdami è prevalso su Cuomo, nonostante la popolarità di quest’ultimo, perché ha rappresentato proprio quella classe lavoratrice che i democratici, anche per via della cultura woke, avevano finito per ignorare o, quanto meno, per trascurare. Ha rappresentato i giovani costretti ad andare via dalla città e le famiglie e le madri singole con figli piccoli.

Ha promesso il blocco degli affitti, i trasporti veloci e gratuiti e gli asili nido per bambini; e ancora, un Dipartimento per la sicurezza della comunità, per la crisi della salute mentale e quella dei senzatetto; e, infine, si è impegnato a rimettere in sesto la scuola, assumendo molti insegnanti, a ridurre gli sprechi di una burocrazia comunale dilatata, a far funzionare bene la Housing Autority di NYC e a stare al fianco dei sindacati per ampliare le tutele del lavoro.

Nel suo discorso della vittoria ha mandato un messaggio molto chiaro al presidente Trump: “Metteremo fine alla cultura della corruzione che ha permesso a miliardari come Trump di evadere le tasse e sfruttare le agevolazioni fiscali”; e lo ha esortato: “Donald Trump, since I know you’re watching, I have four words for you: Turn the volume up” (Donald Trump, visto che so che ci stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume).

Non sappiamo adesso se il nuovo sindaco di New York City manterrà, o meno, gli impegni assunti, ma un anno passa in fretta e il prossimo 4 novembre vedremo cosa cambierà nella politica americana.

