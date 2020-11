Elezioni Usa 2020, diretta risultati/ Trump vs Biden: sondaggi, quando e come si vota

Donald Trump vs Joe Biden, le Elezioni Usa 2020 arrivano alla resa dei conti finale con il voto che tradizionalmente “pesa” di più a livello mondiale: nel pieno della pandemia Covid-19, dopo una campagna elettorale tra le più particolari e anche accese degli ultimi 30 anni, Repubblicani e Democratici si ritrovano a sfidarsi per la guida dell’America durante e post-emergenza Covid, una sfida politica ed economica forse più importante di tutte dal Dopoguerra fino ad oggi. La partecipazione secondo le stime della vigilia vedrà gli Stati Uniti impegnati con probabilmente 150 milioni di elettori sui 240 aventi diritto (storicamente l’astensione negli Usa è molto alta), con almeno 90 milioni di cittadini che già si sono espressi con il voto postale e l’early voting nelle sedi elettorali delle scorse settimane: si vota oggi martedì 3 novembre dalle 7 del mattino fino alle 20 locali (escluso Colorado e Oregon dove per motivi di emergenza Covid si poteva votare solo per posta fino ad oggi). Gli ultimi sondaggi vedono comunque in vantaggio il candidato Dem Joe Biden, ex vicepresidente di Barack Obama per due legislature: ma il clamoroso “flop” delle analisi di 4 anni fa – quando diedero Trump perdente anche dopo la chiusura dei seggi contro Hillary Clinton – fa tenere sulle spine mezzo mondo davanti al comunque imprevedibile voto americano. Con i risultati che inizieranno ad arrivare in diretta nella prima mattina italiana di domani, non è però detto che già si saprà chi tra Trump o Biden conquisterà la Casa Bianca: molto dipenderà dal destino degli “swing state” (Stati in bilico) e delle diverse modalità di scrutinio dei voti che potrebbero portare la “contesa” anche ben oltre il ritardo di qualche ora (con potenziali ricorsi e riconteggi già pronti in entrambi gli schieramenti). Oltre alle Elezioni Presidenziali, sempre oggi si tengono quelle per il Congresso (435 rappresentanti della Camera e 100 del Senato) e per i Governatori di 11 Stati americani.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI USA 2020

Come noto, il sistema di voto americano è tutt’altro che intuitivo e rappresenta forse l’esempio massimo di sistema maggioritario presente nelle democrazie occidentali: per capire infatti come si vota alle Elezioni Usa 2020 occorre innanzitutto sapere che il cittadino non elegge direttamente il nuovo Presidente, bensì nomina 538 “Grandi Elettori” (scelti dai singoli Partiti per ogni singolo Stato) che andranno a formare il Collegio Elettorale il quale a sua volta formalizzerà il voto il 14 dicembre dell’effettivo Presidente e vice Presidente (che giureranno poi il 20 gennaio 2021 a Washington). Serve dunque per vincere il quorum di almeno 270 Grandi Elettori, da ottenersi con un sistema sostanzialmente maggioritario grazie alla regola del “winner takes all”: il candidato che prende anche un solo voto in più dell’avversario, ottiene l’intero numero di Grandi Elettori collegati a quel dato Stato. In caso di parità finale, cioè se i due sfidanti conquistano 269 voti dei Grandi Elettori ciascuno, a decidere è il Congresso degli Stati Uniti (nominato proprio in queste nuove Elezioni Usa 2020, con 2 senatori per ogni Stato e 435 rappresentanti della Camera suddivisi in base al rapporto promozionale con il numero degli abitanti di un singolo Stato).

GRANDI ELETTORI E “SWING STATE”: TUTTE LE INFO

Ecco dunque la lista aggiornata e ufficiale del numero di Grandi Elettori collegati ai 50 Stati (più uno, il distretto di Columbia della Capitale Washington) in queste Elezioni Usa 2020: California (55), Texas (38), Florida (29), New York (29), Illinois (20), Pennsylvania (20), Ohio (18), Georgia (16), Michigan (16), North Carolina (15), New Jersey (14), Virginia (13), Washington (12), Arizona (11), Indiana (11), Massachusetts (11), Tennessee (11), Maryland (10), Minnesota (10), Missouri (10), Wisconsin (10), Alabama (9), Colorado (9), South Carolina (9), Kentucky (8), Louisiana (8), Connecticut (7), Oklahoma (7), Oregon (7), Arkansas (6), Iowa (6), Kansas (6), Mississippi (6), Nevada (6), Utah (6), Nebraska (5), New Mexico (5), West Virginia (5), Hawaii (4), Idaho (4), Maine (4), New Hampshire (4), Rhode Island (4), Alaska (3), Delaware (3), District of Columbia (3), Montana (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Vermont (3), Wyoming (3). Occhi puntati sugli “swing states” che potrebbero far pendere la bilancia verso Dem o Gop: secondo gli esperti, oltre ai “canonici” stati in bilico come Florida, Iowa, Minnesota, Nevada, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin si aggiungerebbero anche Arizona, Georgia, North Carolina e Texas. In particolare, riflettori sul Midwest dove Trump riuscì a scovare una vittoria insperata alla vigilia nel 2016 e laddove però Biden non si è dimostrato al momento in “netto vantaggio” nonostante il sorpasso avvenuto contro Trump nei mesi più duri della gestione Covid-19, autentico “spauracchio” per la candidatura del Presidente al suo secondo mandato.

GLI ULTIMI SONDAGGI

Non ci sono Elezioni Usa che tengano senza un’infornata praticamente quotidiana di sondaggi politici sui risultati finali, tanto alla Casa Bianca quanto al Congresso: e così, sempre prendendo con beneficio dell’errore i dati emersi fino alla vigilia di questa lunga tornata elettorale, Joe Biden secondo un sondaggio New York Times/ Siena College sarebbe avanti in 4 Stati chiave per la vittoria finale: Arizona (+6), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11). Si tratta di “swing states” dove nel 2016 Trump vinse per pochi voti di vantaggio ma che oggi vengono dati in forte discussione per i Repubblicani. Di contro, il tycoon esultava solo domenica scorsa per un sondaggio sullo stato decisivo dell’Iowa dove invece i Repubblicani sarebbero in vantaggio di 7 punti sui rivali Democratici. Destino invece tutt’altro che deciso sulla stessa Florida, nonostante diversi sondaggi diano Biden in vantaggio sullo sfidante del Gop: «Se vinciamo qua, è fatta» ha detto Trump nell’ultimo comizio dalla Florida, dove 4 anni fa riuscì a spuntarla in credibilmente nonostante lo svantaggio iniziale contro la Clinton. Di contro, in Texas dove invece Trump è comunque in vantaggio sui Democratici, Biden tenta il “colpaccio” essendo secondo i sondaggi di FiveThirtyEight sotto solo dell’1,3%, margine troppo basso per “chiamare” già la vittoria finale per i Repubblicani.



