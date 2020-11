Elezioni Usa 2020, Vittorio Sgarbi si addormenta in diretta/ Nicola Porro chiama…

Le elezioni negli Stati Uniti, con il testa a testa tra Donald Trump e Joe Biden hanno portato la televisione italiana ad una lunga maratona sulle varie reti per capirne sviluppi e risultati. Tra i tanti speciali dedicati alle Elezioni negli USA, uno dei più movimentati è stato quello condotto da Nicola Porro su Rete 4. In compagnia di vari ospiti, Porro ha seguito i primi risultati cercando di spiegare al pubblico i possibili scenari del voto. Tra gli ospiti c’era anche Vittorio Sgarbi che, come fa sapere Davide Maggio, nel corso della diretta, si è addormentato. In collegamento dalla propria abitazione, quando ormai c’erano le prime luci dell’alba, Sgarbi si è leggermente assopito dopo una serie di interventi abbastanza movimentati.

SGARBI SI ADDORMENTA DURANTE LA DIRETTA CON NICOLA PORRO PER LE ELEZIONI USA 2020

Lo spoglio delle Elezioni Usa 2020 è stato seguito anche in Italia e la lunga diretta con Nicola Porro ha portato Vittorio Sgarbi ad addormentarsi. Nel corso della diretta, Porro ha chiesto un parere a Sgarbi sul futuro degli Stati Uniti e sulle conseguenze che il voto avrà sul resto del mondo, ma Sgarbi si era leggermente assopito. Dopo essersi svegliato, è tornato a commentare la situazione. Non è mancato il commento sull’atteggiamento di Trump nei confronti dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Una piccola battuta d’arresto, dunque, quella di Sgarbi che, all’alba, stanco dalla lunga maratona, si è addormentato leggermente non sentendo il richiamo di Porro.



