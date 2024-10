ELEZIONI USA 2024, I DUBBI SULLE MACCHINE PER IL VOTO

Le elezioni presidenziali Usa 2024 sono già cominciate, infatti lunedì è partito il voto anticipato e non sono mancate le polemiche sul funzionamento delle macchine per il voto impiegate dall’ufficio elettorale della Contea di Dallas. In una dichiarazione di due pagine resa venerdì dal partito repubblicano locale, il presidente Allen West aveva messo in guardia dai “gravi rischi” che, a suo avviso, si sono presentati durante un test di un’ora sulle apparecchiature che è stato condotto la settimana scorsa.

Dunque, le parole di West hanno messo in dubbio l’affidabilità delle apparecchiature e del processo elettorale della Contea di Dallas: sostiene che il 60-70% dei voti anticipati della Contea di Dallas potrebbero essere manipolati. Il quadro dipinto da West è cupo, ma il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha definito l’allarme “prematuro” e inesatto. Eppure, non sono mancati problemi tecnici che hanno contribuito a creare tempi di attesa di due ore al Dallas College Garland Center per votare lunedì.

“Gli elettori della Contea di Dallas devono avere la certezza assoluta che le loro macchine per votare funzioneranno correttamente quando inizieranno le votazioni anticipate. Meritano che le loro domande ricevano una risposta chiara“, ha scritto il procuratore in una nota. “Anche se il comunicato stampa del DCRP suggerisce il contrario, la verità è che tutte le parti coinvolte hanno fatto progressi significativi verso la risoluzione di tutte le questioni in sospeso“, ha rassicurato.

TRE TEST IN UN MESE PER LE MACCHINE PER IL VOTO

Quello che Paxton però non ha menzionato è che il test di giovedì scorso sulle macchine per il voto era il terzo controllo nell’ultimo mese, perché a settembre il test di routine si era concluso con degli errori e “risultati spazzatura”. L’ufficio del segretario di Stato ha richiesto un secondo test che ha coinvolto membri dell’ufficio del procuratore generale e del partito democratico e repubblicano locali.

Il test è durato 13 ore e anche in questo caso non ha riscontrato alcun problema, quindi la questione sembrava chiusa, ma il 16 ottobre è stato richiesto un terzo test dei sistemi della Contea di Dallas, che ha convinto riguardo il funzionamento delle macchine per il voto. Un rapporto della divisione elettorale del Segretario di Stato aveva rilevato che le macchine “hanno contato correttamente le schede e sono conformi agli standard applicabili per la certificazione di un sistema di voto ai sensi del Codice elettorale del Texas“.

“Il mio ufficio ha lavorato 24 ore su 24 per sostenere l’integrità delle elezioni in Texas. Non c’è niente di più importante che proteggere ogni voto legale da frodi o interferenze elettorali. Voglio che sia chiaro che la mia autorità su molti di questi punti elencati è limitata e non ha la portata che il DCRP vorrebbe che avesse. Tutto ciò che posso fare legalmente per proteggere il vostro voto, avete la mia piena garanzia che lo farò. Elezioni sicure e protette sono la mia priorità assoluta“, ha dichiarato il procuratore generale Paxton.