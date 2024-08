Elezioni Usa 2024, Trump in vantaggio su Kamala Harris

Donald Trump sarebbe in vantaggio su Kamala Harris per le elezioni Usa, almeno secondo quanto riporta l’ultimo sondaggio effettuato dall’All-America della CNBC. L’ex presidente avrebbe un netto vantaggio tra gli elettori per quanto riguarda una serie di questioni economiche chiave, ma parlando in generale, il suo vantaggio su Kamala Harris sarebbe di soli 2 punti percentuali. Dunque al momento le indagini vedono avanti il tycoon nella corsa alla Casa Bianca.

ATTACCO IRAN/ "Dalla Siria a Hezbollah, ecco i calcoli di Teheran con l'aiuto di Mosca"

A luglio, quando Biden concorreva per la presidenza degli Stati Uniti, i sondaggi della NBC News lo vedevano intorno al 45-43% mentre attualmente il vantaggio sarebbe intorno al 48-46%. Rimane dunque un testa a testa tra democratici e repubblicani ma ci sono dei cambiamenti non da poco che bisogna tenere in conto per quanto riguarda le elezioni Usa e soprattutto la percezione degli elettori. L’81% dei democratici si dice soddisfatto di Harris come candidata, mentre solo il 33% lo era di Biden. I repubblicani soddisfatti di Trump sono invece l’80%.

Sondaggi Elezioni Usa 2024/ Per Ipsos Kamala Harris +5%, su CNBC è Trump a +2%: è testa a testa Dem-GOP

Elezioni Usa 2024, aumenta l’interesse nella popolazione

L’interesse per le elezioni Usa è aumentato di 3 punti per i democratici, mentre è di +2 punti per i repubblicani. I giovani elettori mostrano un sostegno maggiore per Harris rispetto a Biden. Jay Campbell, partner di Hart Research, ha guidato il sondaggio e ha svolto il ruolo di sondaggista democratico: secondo quanto emerso, entrambi i candidati hanno consolidato il sostegno tra i rispettivi membri del partito, ma nessuno dei due ha fatto progressi significativi tra i gruppi indecisi che alla fine saranno decisivi per la vittoria.

Ue: “Ucraina ha diritto di colpire in Russia”/ Occidente cambia posizione? Crosetto: “nessuno deve invadere”

Il sondaggio è stato condotto su 1.001 americani in tutto il Paese, dal 31 luglio al 4 agosto, prima che Harris scegliesse il governatore del Minnesota Tim Walz come suo candidato vicepresidente. Per quanto riguarda l’economia, gli americani pensano che staranno meglio finanziariamente con Trump: ciò è in gran parte dovuto dal fatto che 79% dei repubblicani che crede che le loro fortune economiche miglioreranno con il tycoon mentre solo il 48% dei democratici pensa che staranno meglio se vincerà Harris. Gli indipendentisti, economicamente, propendono più verso Trump.